-Cayó “El Barbas” por pitazo promovido en El Paso -El informe de la cara amable del crucismo -Burdeles del “istrito piqueras” fueron la sensación -Quiere otro moreno la curul de María Antonieta

Casi hicieron fiesta en la Fiscalía General del Estado el fin de semana. Dio muestra de sus resultados el programa binacional que hace poco pusieron en marcha Chihuahua y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Sector El Paso.

Apenas el 27 de octubre pasado, el fiscal César Jáuregui y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar estuvieron en la ciudad texana para presentar los nuevos objetivos de ambos países dentro del programa “Se busca información”, junto con el cónsul de Estados Unidos en Juárez, Eric Cohan.

En la presentación participaron además Anthony Scott Good, jefe de la Patrulla en El Paso; Nelson Balido, Héctor Mancha y Manuel Padilla, jefes y operativos en campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del vecino norteño.

Ese programa, en el que fueron incluidas carteleras en las fronteras de Chihuahua y Texas con la galería del horror de los más buscados, tardó apenas un mes en dar resultados.

Entre varios pitazos que han llegado, al menos a la Fiscalía del Estado, uno fue concretado en cuestión de horas, pues el 27 de noviembre, o sea el miércoles pasado, fue ubicado en la ciudad de Aldama, pegadita a la capital, Gabriel Venegas Rodríguez (Gabriel V.R, le dicen en los boletines oficiales).

El sujeto, quien aparece como EP8 en los espectaculares (imágenes en versión digital de La Columna), fue localizado gracias a una denuncia anónima de la que de inmediato compartieron información las autoridades de ambos países.

También conocido como “El Barbas”, era el tercero de los 10 objetivos más buscados en la zona Juárez-El Paso, fue sorprendido en posesión de casi siete gramos de cristal por agentes estatales, quienes, como a todos los puchadores, le corrieron la serie para conocer sus antecedentes.

Resultó tener orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión con penalidad agravada en contra de dos juarenses, a las que les cobraba cuota bajo amenazas de muerte, según consta en la causa penal 6049/2023, por la cual la justicia estatal había obsequiado la orden de aprehensión.

En el caso, por el tiempo en que ocurrió la detención, su internamiento en el Cereso de Chihuahua y la ejecución formal de la orden de aprehensión, algunos elementos estatales comenzaron a especular con algunas fallas en la coordinación entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública, que está a cargo de los penales.

No hubo tales fallas leves ni mayores, al menos eso nos aseguran. No pasó más del tiempo requerido en revisar antecedentes, confirmar la identidad sin lugar a dudas y ejecutar el mandamiento judicial, que obliga a presentarlo ante un juez de control penal en Juárez.

Pero es novedoso, eso sí, que un programa de esta naturaleza arroje resultados casi inmediatos, dado que pocas acciones de la autoridad generan confianza, como lo ha hecho este programa.

Y por eso mismo no han de faltar los desconfiados o los envidiosos que se dan vuelo echándole más gasolina a los fueguitos naturales que hay entre corporaciones policiacas, así sean del mismo nivel de gobierno.

***

Este miércoles por la tarde, en el Centro de Convenciones Cibeles como el año pasado, le toca su segundo informe anual a la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, quien es considerada la cara más amable de la administración de Cruz Pérez Cuéllar.

La primera dama tiene enlistados los programas, acciones y metas alcanzadas en este periodo que termina y que marca el comienzo de la siguiente aventura electoral de su marido el alcalde.

Entre lo más notable del informe del año pasado, Enríquez destacó el incremento presupuestal para el DIF, que estaba reducido a una oficina que no manejaba nada más allá de ciertos programas inerciales, con un gasto municipal acotado.

Con cero triunfalismos, insistió en la necesidad de no dejar los programas de inversión social en el papel, lo que, de cierta manera, le fijó metas más altas de las que deberá dar cuenta la tarde de este seis de diciembre. Son altas las expectativas.

Previo al informe, habrá de presentarse el Encuentro Nacional de la Niñez Migrante, programado desde hoy lunes y hasta el miércoles, en coordinación con el Sistema Nacional DIF.

El encuentro contará con la asistencia de presidentas y presidentes municipales, directivos, personal operativo de los sistemas estatales y municipales DIF, procuradurías de protección y responsables de los espacios habilitados de las 32 entidades federativas.

El programa contempla la asistencia de alrededor de 600 personas que formarán parte del evento que se realiza por primera vez en esta frontera.

***

Dicen que en los tribunales, antes de tomarse el descanso del fin de semana, fue la sensación la audiencia del exgobernador César Duarte en la que le dio hasta para llevar a la jueza penal Delia Valentina Meléndez, quien se negó a cambiarle la medida cautelar de prisión preventiva el pasado jueves.

El exmandatario llenó de calificativos a la justicia estatal en general, a la que comparó con los burdeles que había -bueno, todavía hay muchos- en la vieja “zona roja” o de tolerancia ubicada en los alrededores de la Ciudad Judicial de la capital del estado.

Entre lo que dijo, de lo más comentado fue que en vez de construir el edificio del Poder Judicial que le dio tantos problemas, mejor hubiera dejado “las piqueras” y burdeles de los alrededores, lo que fue motivo de comentarios en broma en prácticamente todos los tribunales.

Es más, hasta bromeaban los litigantes más distinguidos de la entidad con que en vez del Distrito Judicial Morelos (Chihuahua), le iban a cambiar el nombre a “distrito piqueras”, porque, hasta eso, algunos validaron los señalamientos que el exmandatario hizo en su última aparición pública, en la que lució bastante desesperado.

Pero ya en la parte seria del exabrupto, aseguran que la menos afectada fue la jueza de control, que es conocida por no titubear en la mayoría de sus decisiones. Ella sabe que Duarte la tiene en la mira casi como obsesión personal, desde y antes de que le quitó cientos de testigos que quería presentar a su favor el exmandatario.

No ha entendido el ex que ni Delia Valentina ni ningún otro juzgador toman las cosas personales, menos con tanta experiencia en esas lides; y menos mientras de Palacio Nacional no baje al “distrito piqueras” consigna distinta a mantenerlo preso.

La advertencia de la queja o recusación, dicen, la tiene sin cuidado. Hasta un favor le harían los abogados de Duarte que son, en gran medida, los que han extendido la duración del proceso de su representado, pues ya nomás les falta ampararse contra Dios por la falta de lluvias este año.

Recurrir a la queja por lo sucedido no llevará a otro lado más que a darle largas a la casi infinita etapa intermedia -la que es previa al juicio- en la que sigue empantanado el caso.

***

Una de las batallas más interesantes del morenismo fronterizo está en el Distrito 10, en manos de la 4T como casi toda la frontera, con la legisladora expanista María Antonieta Pérez Reyes.

Resulta que está inscrito por la candidatura en ese distrito el director de la Operadora Municipal de Estacionamientos y exdirector de Atención Ciudadana del Suroriente, Andrés Domínguez, para pelearle la curul a su compañera.

El pleito es grupal, como todo en Morena, donde el sectarismo y la falta de unidad son tomados como principios básicos del partido. Pero también, aseguran, es un punto altamente codiciado por los morenistas, dados los resultados conseguidos en la elección de 2021.

El distrito abarca la zona sur de la frontera y le dio unos 22 mil sufragios para el triunfo morenista; en la cantidad es comparable con otros, incluso hay dos distritos que le aportan muchos votos más a la causa de la izquierda.

Sin embargo, de los 10 distritos que tiene la ciudad, es el más rentable en el comparativo con el PAN, la segunda fuerza política que si en Juárez está casi desaparecida, en esa demarcación de plano no existe, ni aunque se aliara con todos los demás partidos existentes.

Ese es el saborcito de esta batalla del funcionario crucista que le echó el ojo al distrito de Pérez Reyes, quien, desde luego, no es dejada y ha hecho su luchita por mantenerse presente entre sus electores.