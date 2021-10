-Cayeron al ser grabados en video

-Transa en Junta de Asistencia Privada

-Supera Licón el historial cochambroso

-Avienta Salud la papa al secretario de Hacienda

La detención ilegal de un comerciante al que probablemente le robaron más de 50 mil pesos, terminó ayer en el cese fulminante de cinco agentes pertenecientes a la nada honorable Comisión Estatal de Seguridad, que aún encabeza Ricardo Realivázquez Domínguez.

Este nuevo caso de excesos en la actuación policial habría pasado inadvertido aun para el secretario de Seguridad Pública en el estado, Gilberto Loya, si la familia de la víctima no hubiera enviado a El Diario los videos con las pruebas contra los abusones.

En las imágenes queda claro el ingreso de los policías a la propiedad sin una orden de cateo y su salida con un hombre detenido.

Cargaban también sin pena alguna el paquete de dinero producto de las ventas de varios días. Descaradotes.

Aquí el director operativo de la CES se hizo el sorprendido, igual como ocurrió con los nueve agentes a su cargo que enfrentan un segundo proceso judicial y hoy deberán comparecer ante un juez de Control por delitos similares: abuso de autoridad, robo.

También fingió demencia con los cinco agentes a su cargo que fueron acusados del asesinato de tres personas, una de ellas mujer, y que aún se encuentran prófugos.

Aparece hasta en el caso del comandante Aldo Iván Sáenz Tocoli, procesado junto con otros siete elementos y un civil por delincuencia organizada. Fue él quien se llevó a su amigo, y a otros más, a las filas de la Policía Municipal cuando fue nombrado jefe de esta corporación y lo puso al frente nada menos que de la Unidad de Inteligencia.

Esa es la jefatura de la policía estatal en Juárez. ¡De miedo!

***

Llegó a La Columna algo de información sobre cambios inminentes en la Junta de Asistencia Privada.

Desde ese organismo nos aseguran que se va su titular, Lucila Murguía, de filiación claramente blanquiazul; y más que eso, colocada ahí por Javier Corral.

Las organizaciones sociales que integran a la Junta de Asistencia dicen reconocer el trabajo de Lucila, pero consideran que bajo cuerda y de manera nada transparente está puchando por dejar sucesor o sucesora a modo.

La última palabra al respecto será dada por la gobernadora, Maru Campos Galván, de una terna que supuestamente deben armar las OSCs sin ninguna reglamentación.

Por eso consideran algunas organizaciones que Murguía se ha ido adelantando y estructurando la terna con puras incondicionales, como Verónica Jiménez, al servicio de los apellidos Zaragoza; Otilia Herfter, considerada “capaz pero ya sangre vieja en las organizaciones sociales; y Berenice Villalba Gomez, quien es de Delicias y “no da la medida para ocupar el puesto”.

“La actitud de la directora Murguía saliente es muy extraña pues organizaciones de varios municipios le presentaron otras propuestas, algunas más fuertes que otras y a todos respondió: la terna ya se cerró”.

Prácticamente en secreto, Lucila habría usado los propios medios de la Junta para promover a su terna, enviando mensajes y cadenas a grupos de

organizaciones sociales y a sus contactos de la institución. Ahí empezó a saberse todo.

La Junta de Asistencia gasta unos nueve millones de pesos cada año. De esa cantidad casi tres millones se van a sueldos y compensaciones, que son bastante altas pues el equipo de trabajo es apenas de seis personas.

Solo 5.6 millones de pesos son “donados” a otras organizaciones.

Aguas con los cambios ahí. Se trata de dinero público muy necesario para otras muchas actividades.

***

Con toda la polémica del mundo sobre los hombros fue colocado Marco Licón Barraza al frente de la Dirección General del Colegio de Bachilleres.

Tendrá bajo su responsabilidad 31 planteles desplegados por todo el estado. Más de 32 mil alumnos y cerca de dos mil empleados administrativos y docentes. El presupuesto anual es una millonada, casi 600.

Licón trae en su cárdex asuntillos judiciales presumiblemente superados, uno civil allá por 2009 con número de expediente 119; algo de crítica en su paso por la Aduana y hasta el chisme aquel del departamento construido “para los jefes” en las instalaciones del Bachi en Juárez cuando era administrador un sobrino del exgobernador César Duarte.

Fue Licón también en el anterior sexenio delegado en Juárez de la Comisión Estatal de Vivienda; y más hacia atrás literalmente se habría sacado la lotería estando al frente de la Lotería en esta frontera. Un premio gordo de unos 50 millones. Nomás.

Solo detalles, quizá. Grillas. Envidias.

Ese es el nuevo jefe de Bachilleres.

***

Ante la deuda de casi mil millones de pesos de los órganos de salud estatales, el secretario del ramo, Felipe Sandoval, aventó la papa caliente a su compañero de la Secretaría de Hacienda, José de Jesús Granillo.

El secretario Sandoval responde por Servicios Estatales de Salud y el Instituto Chihuahuense de la Salud, que tienen de pasivos casi una quinta parte de sus presupuestos anuales; situación difícil, casi imposible de manejar.

Por eso, la decisión que parece haber tomado es la de maniobrar con los adeudos de este año y el pasado solamente, para no perder más liquidez y estar a la altura de las metas de abasto y atención fijadas por el gobierno recién iniciado.

Eso implica dejar de lado adeudos de 2019, 2018, 2017 y 2016, que los hay también en cantidades millonarias, pues ya se sabe que el quinquenio de Javier Corral únicamente descapitalizó al sector y lo desordenó más de lo que ya estaba.

Así, el secretario se quitará de algunas broncas y pasará a la instancia encargada de las finanzas estatales los otros pasivos, que se consideran impagables.

A los proveedores del corralismo, que sin duda muchos sí cumplieron con contratos e hicieron todo conforme a derecho, se les mandará a que litiguen sus pendientes o vayan a cabildear los pagos que esperan desde hace años.

Por parte de Hacienda, seguramente se revisarán con lupa esos adeudos. Licitación por licitación, contrato por contrato y hasta factura por factura.

Con esa decisión, se supone que los favorecidos serán todos los hospitales del Sistema Estatal de Salud, los trabajadores tan maltratados aunque en los discursos les digan “héroes” y en general el aparato que administra el enorme monstruo.

***

Si los jueces de Control Penal especializados en adolescentes (cinco en total), están molestos con la Fiscalía del Estado por un muy bajo índice de judicializaciones, los jueces de ejecución en la misma materia (solamente dos) estallan de coraje.

Como se había dicho hace unos días, la Unidad de Investigación de Adolescentes de la FGE se ha distinguido por un trabajo casi nulo. Ahora peor, parece aprovechar el cambio de César Augusto Peniche por Roberto Fierro para laborar menos.

Los dos jueces de ejecución de adolescentes están parados dado que la Fiscalía no pasa asuntos a los jueces de Control, así que no hay sentenciados; si no hay sentenciados, tampoco hay trabajo para el par de juzgadores que vigilan las sentencias.

Van menos de 100 casos judicializados en el año y solamente hay 40 menores detenidos, o sea que nada más les toca de a 20 adolescentes por juez de ejecución. Nada para todo un año.

No cabe duda que debe hacerse una exhaustiva revisión a la Unidad de Adolescentes. La conforman 10 agentes del Ministerio Públicos y a diario reciben denuncias, sin contar todos los asuntos de otros años que tienen en la congeladora.

Es evidente que dicha instancia judicializa al capricho de los agentes del MP y no conforme a las necesidades reales de justicia en la materia.

***

Ayer fue calificado como “El Tuyo” al senador, Gustavo Madero Muñoz, en el patio Central de Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua.

La crema de la crema chihuahuita se reunió en ese lugar, convocados por la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, para sostener la primera asamblea “plenaria” del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (COPLADE). Fue el preámbulo hacia la confección del Plan de Desarrollo 2022-2027.

Sorprendió en el evento “El Tuyo” porque se invitó solo, aplaudió a rabiar a la gobernadora para hacerse notar, pero Maru ni una mirada le dirigió, ni mucho menos le extendió la mano al pasar junto a él. Tenemos fotos en versión digital.

“El Tuyo” fue delfín de Javier Corral por la candidatura panista a gobernador. Fue derrotado justo por Maru a pesar de contar con el respaldo y guerra sucia del corralato.

Ayer provocó pena ajena con su asistencia a Palacio.