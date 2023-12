Caso Aras: lo que se oculta

Desde la semana pasada, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, empezó a circular en su página del Facebook que el día 4 de diciembre se llevaría a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de la persona jurídica Aras Investment Business Group Sociedad Anónima de Capital Variable a través de su apoderado legal, licenciado Luis Alberto Benavides Rojas, por un hecho que la ley señala como delito de fraude, cometido en perjuicio de cuatro mil 387 víctimas.

Cabe señalar que actualmente se encuentran bajo prisión preventiva tres personas vinculadas a la empresa Aras, de nombres Óscar Gonzalo H.M, Sergio Armando G.C. así como Diana Ivonne C.P., como probables responsables de los delitos de fraude y asociación delictuosa.

Al respecto, conviene preguntarse ¿es viable la responsabilidad penal de las personas morales en el estado de Chihuahua? Recordemos que la formulación de imputación es en contra de la persona moral de Aras Investment Business Group S.A. C.V., es decir, en contra de la persona jurídica, la cual es un sujeto de derechos y obligaciones que existe no como individuo sino como institución, que es creada por una o más personas para cumplir su objetivo social y que puede constituirse con o sin ánimo de lucro.

Ahora bien, la responsabilidad penal de las personas morales se encuentra contemplada y vigente en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en el artículo 421 con un procedimiento especial, y en el Código Penal del Estado de Chihuahua lo encontramos en el artículo 26, sin embargo, lo que no se ha dicho es que no es posible atribuirle un delito a una persona moral en nuestro estado porque los legisladores locales no han incorporado al Código Penal del Estado de Chihuahua el catálogo de delitos atribuibles a una persona moral, tal y como lo establece el último párrafo de artículo 421 del CNPP, al señalar lo siguiente: “Las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas”.

A diferencia de otros códigos que, sí lo contemplan como el Código Penal del Estado de Yucatán o el Código Penal Federal, pues de nada sirve que en nuestro código tengamos un apartado de las consecuencias jurídicas accesorias previstas en el artículo 64 como lo son la suspensión, la disolución, la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones, la remoción o la intervención, si no tenemos el catálogo de delitos. Por lo tanto, tenemos una regulación bastante escueta en nuestro Código de la responsabilidad de las personas jurídicas y eso evidentemente deja en estado de indefensión a las víctimas.

Por otro lado, del acuerdo de formulación de imputación que difundió el propio Poder Judicial del Estado, de la lectura del mismo se observa que únicamente se formula imputación a la persona jurídica Aras Investment Business Group S.A. C.V., sin embargo, no se formula contra personas físicas que pudieran ser los socios y/o administradores, como lo podría ser Armando G. R., fundador de la compañía financiera, pues evidentemente tuvo intervención en la comisión del hecho juzgado, por tanto, se formula únicamente contra la entidad.

En ese contexto, como bien lo señala Coaña Be, para poder imponer una consecuencia jurídica accesoria a una persona jurídica es necesario que imputes a una persona física también, pues si solo vas contra la moral, en la audiencia o en amparo es factible que lo gane la defensa.

Por consiguiente, es importante que se actúe con transparencia en el presente caso, pues es de interés general y, por lo mismo, se debe explicar con claridad y hablar con la verdad a las víctimas de las posibles consecuencias jurídicas.

No es posible que a estas alturas los legisladores locales sigan postergando las reformas necesarias para introducir el mencionado catálogo para poder implementar en el estado de Chihuahua la responsabilidad de las personas jurídicas.

