Casi tres años

Ciudad de México.- “Hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública, esto hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo...”, lo dijo el presidente cuando lo cuestionaron sobre lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la mariguana: no traficar con la salud de nadie. Muy enfática su respuesta. Entonces, ¿por qué padres desesperados están bloqueando en estos momentos los accesos al aeropuerto de la Ciudad de México?

La historia la conocemos, se ha contado desde hace meses, mucho antes del inicio de la pandemia. El famoso combate a la corrupción no ha sido sino el pretexto para obstaculizar el funcionamiento de brazos importantísimos, como el de la sanidad pública, lo que ha puesto en peligro no sólo el funcionamiento institucional, sino la salud de millones de mexicanos. Y esto no es un canto de guerra, mucho menos un llamamiento a un golpe de Estado: es una realidad documentada por más de 60 organizaciones y asociaciones dedicadas, unas a vigilar la operación gubernamental, otras a ayudar en la atención e investigación de padecimientos a cuyos tratamientos no son de fácil acceso.

“Desde el lanzamiento de la plataforma en febrero de 2019, hemos registrado 4,504 reportes que detallan la falta de alguna medicina o suministro médico en instituciones públicas del sector salud de todo el país. En este último corte cuatrimestral (enero-abril, 21), la iniciativa alcanzó 30 entidades federativas distintas, lo cual representa una participación en el 94% del territorio nacional. Recopilamos 773 reportes de pacientes y profesionales de la salud, es decir, un tercio más que en el cuatrimestre anterior (sep-dic, 20)...”, lo cuentan Nosotrxs por la Democracia en el último informe de #CeroDesabasto, la plataforma que elaboraron para dar seguimiento a las denuncias que comenzaron al inicio de esta administración, un año antes de la declaración de emergencia sanitaria por covid-19. México, doce meses antes, ya vivía su propia crisis de salud, está autoinfligida.

En su reporte, la organización no sólo registra medicamentos para pequeños con cáncer, que han sido la causa de la polémica desde hace varios días, tras las declaraciones faltas de toda humanidad del subsecretario Hugo López-Gatell. En el informe enumera diez padecimientos, en este orden: diabetes mellitus, cáncer, enfermedades reumatológicas, hipertensión, salud mental, insuficiencia renal, epilepsia, esclerosis múltiple, VIH y EPOC. En su mapeo, los estados más afectados por la falta de medicamentos, también en orden: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. No son únicamente los niños con cáncer quienes claman por un medicamento para salvar la vida.

“La semana próxima yo espero informar del abasto de medicamentos en el país para ya no dejarle ningún pretexto, excusa, no darle oportunidad a los malquerientes, me refiero a los adversarios, a los medios de información, a los grupos de intereses creados, a los corruptos que quisieran que regresáramos a lo de antes y mi respeto a las madres, a los padres de niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo siempre para que no les falten los medicamentos, enfrentando todos los obstáculos y que vamos a cumplir…”, expresó el presidente ayer en Palacio Nacional. Ya casi tres años y la exigencia de los pacientes sigue siendo la misma.