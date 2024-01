Cárteles de cuello blanco y candidatos

Acusaciones graves de lavado de dinero en el ramo inmobiliario de nuestra ciudad se han filtrado recientemente. Desde una perspectiva económica, una nota publicada en este medio le dio voz a un investigador universitario, Isaac Sánchez, quien asegura que el dinero de los giros negros y actividades criminales impactan de manera negativa a la frontera.

Ahora que todos los candidatos (as) andan en campañas, es buen momento de hacerles esta pregunta: ¿Qué harán para que los planes de desarrollo entre los gobiernos y la iniciativa privada no sirvan solo para llenarles el bolsillo a los desarrolladores inmobiliarios, y así atenten contra el desarrollo sustentable de las ciudades y sus ciudadanos?

Anteriores administraciones y legisladores de varios partidos han abusado de su poder para promover el desarrollo de áreas alejadas en beneficio de unos cuantos particulares; sin pensar en invertir más en para remodelar áreas más céntricas, que, al menos en Juárez, están deterioradas, y le dan una mala apariencia a todos los que visitan nuestra ciudad, algo que francamente no sucede igual en la capital de Chihuahua.

El investigador, a quien felicito por su valor, no menciona nombres, y es entendible, pero expone que organizaciones delictivas buscan invertir su dinero en el ramo inmobiliario de vivienda, algo que inclusive ya ha causado el incremento de precios en el mercado.

No sería nada nuevo, pero es el momento de que los aspirantes a gobernarnos nos respondan qué harán o seguirán haciendo al respecto en beneficio de nuestro estado y nuestras ciudades, más allá de sus apariciones públicas propagandísticas. Una persona que recientemente presentó una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados en contra de los ‘cárteles inmobiliarios’ fue Lilia Aguilar Gil, diputada federal del Partido del Trabajo por el distrito 3 de Ciudad Juárez, quien dijo ya haber recibido amenazas, declaró que no temía por su vida. Parece que algunas mujeres nos están poniendo el ejemplo, tiene blanquillos la diputada. La legisladora denunció las amenazas en su contra ante la Fiscalía General de la República, aclarando que ninguna de las amenazas se ha originado en el estado de Chihuahua, sino en la capital. Vaya usted a saber hasta donde se incomodan los intereses del poder organizado.

Lástima que este tipo de iniciativas tengan que iniciarse desde las tierras aztecas, porque si recordamos la historia de Juárez un poco, es obvio que los intereses territoriales de las alianzas entre los desarrolladores, políticos y organizaciones criminales les han llenado el bolsillo a unos cuantos, lo que ha ocasionado un desastre en materia de vialidades, y el incremento de colonias marginadas alejadas de la mancha urbana. Esto se presta para que la periferia de las ciudades siga siendo tierra firme para la drogadicción, el alcoholismo, la muerte y la miseria.

Las mal tomadas decisiones territoriales de dispersión urbana acrecientan el déficit en infraestructuras de todo tipo, además de encarecer el costo de la vivienda y los servicios públicos. En algunos lugares no hay ni suficiente agua, y algunos funcionarios solo se echan la varilla el uno al otro.

La iniciativa de la legisladora pretende convertir la especulación inmobiliaria excesiva en un delito, y así frenar a los acaparadores de tierra que usualmente adquieren grandes terrenos a bajo precio, y luego se mochan con quien tengan que hacerlo, para después embolsarse apetitosas ganancias; y todo comienza cuando se convence las personas clave hacerse los estudios profesionales necesarios para el desarrollo a largo plazo. Lo mismo sucede en cuanto a las inversiones industriales, mucho más rentables para los grandes inversionistas. Las mismas familias que por generaciones han dominado este tipo de negocios lo siguen haciendo con la bendición de administraciones anteriores, pero estas decisiones han afectado a cientos de miles de personas, que diariamente trabajan y manejan entre un tráfico mal planeado, y condiciones peligrosas.

También existen los casos en que los desarrolladores, el crimen organizado y los políticos se mezclan entre sí a través de alianzas matrimoniales o acuerdos, y entonces esta clase dominante se multiplica, al igual que sus costumbres de hacer negocios que terminan afectando negativamente la planeación del futuro de nuestras ciudades.

Parecería drástica la iniciativa para algunos empresarios, pero que alguien vigile este tipo de decisiones y proyectos, sobre todo con el boom del nearshoring, nos afecta a todos; por eso es de suma importancia exigir mejores condiciones sociales y de seguridad para todos los que vivimos y convivios en nuestras ciudades. Hacer negocio no es algo negativo, mientras no se perjudique el lugar en el que todos vivimos, ya sea de manera intencional, o por negligencia. Esto es responsabilidad y trabajo de los ciudadanos conscientes, académicos, autoridades y periodistas también, pero es más de los líderes y gobernantes. El poder público no debe amparar el capitalismo voraz extremo, porque así ya se ha dejado zonas de la ciudad muy deterioradas, mientras que otras áreas se privilegian.

Tampoco hay que irse a los extremos solo para ganar unos cuantos votos, este tipo de iniciativas, aunque interesantes, no deben ser punitivas, sino constructivas. Aunque los responsables principales son los de arriba en la cadena del poder, la comercialización y la entrega de créditos especiales si debe ser regulada, y también tiene que existir una competencia real.

La corrupción descarada, eso sí, tiene que ser penalizada. Parte de la propuesta antes mencionada pretende hacer padrones públicos de los especuladores, a partir de los registros de la propiedad y los catastros, además de imponer impuestos específicos para desmotivar los desarrollos mal planeados. Sería muy obvia la corrupción a nivel nacional si, como ella lo dice que algunos intentan, Lilia Aguilar es destituida de la Comisión de la Vivienda. Los responsables de ello serían inmediatamente cuestionados por la opinión pública y llevados a rendir cuentas por sus acciones. La diputada tal vez no sea una santa, también ha sido cuestionada por sus oponentes debido a las propiedades en Chihuahua que ostenta su padre, pero su propuesta puede ser revisada, afinada y mejorada en el Congreso, de eso se trata legislar.

Aquí en nuestra zona norte tienen también que involucrarse a fondo nuestros legisladores estatales y locales en esto, y no solo en tiempos de campañas electorales. El fiscal del distrito norte, Carlos Manuel Salas, quien dio una respuesta muy diplomática a sus entrevistadores, dijo que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tienen que investigar y persegir las operaciones realizadas con recursos ilícitos o del lavado de dinero, ya que en nuestra entidad, (Ciudad Juárez) según él, existe un gran movimiento de dinero derivado del secuestro y tráfico de personas en movilidad, además de narcomenudeo y narcotráfico, con ganancias calculadas entre 150 y 200 millones de dólares mensuales. “Son aproximaciones, mencionó”. El investigador y también economista Sánchez coincidió más adelante en la nota con el burócrata, en que los casinos, las apuestas y prácticas de deportes, entre otros rubros, también son inversiones muy atractivas para el crimen organizado.

En la nota publicada por este medio: https://diario.mx/economia/atribuyen-vivienda-cara-al-lavado-de-dinero-20240104-2137554.html se mencionan algunos nombres específicos y casos relacionados con un grupo que un testigo protegido identificó como la “nueva generación de la empresa”, y se menciona inclusive a “Don Fátima” como propietario de un equipo de futbol que juega en el parque del Chamizal. Este testigo afirmó que Fátima, tal vez un apodo, adquirió también propiedades en la colonia Rancho Anapra. Si usted quiere averiguar más, le recomiendo que lea la nota completa, ya que se menciona otro estudio similar con datos interesantes.

Para finalizar, felicito la investigación de Sánchez y el trabajo de el o la reportera de El Diario. Es refrescante y admirable que este tipo de investigaciones salgan a la luz pública, antes de que, como en otras ocasiones ha sucedido en el pasado, los peces gordos los censuren. Jerry79912@yahoo.com

PD. Aquí comparto un interesante mensaje que recibí:

¡Buen día y feliz año! Sólo le escribo para felicitarlo por su artículo, y a la vez breve reseña, publicado el pasado domingo: "La esencia de un periódico, nuevos comienzos". La referencia a su papá Don Osvaldo y el remate reflexivo, principalmente, se me hicieron de lo mejor. https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/la-esencia-de-un-periodico-nuevos-comienzos-20231230-2136167.html "Viendo hacia atrás, agradezco todas las personas que hacen posible este medio, y a todos aquellos que he conocido en este camino. El Diario es una institución histórica, situada en un puerto internacional clave, y siempre defiende a los mexicanos y a los chihuahuenses. Los periódicos independientes familiares están desapareciendo, absorbidos por medios multinacionales y corporaciones internacionales..." Saludos y gracias por todo. David Piñón

David Piñón Balderrama es titular de comunicación social del presidente municipal del PAN en Delicias, y autor del libro de ficción Conversaciones con la muerte, memorias de la ola de violencia, Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2009, y premio nacional de testimonio, Chihuahua. Fue jefe de información del Heraldo de Chihuahua por muchos años.

Mi respuesta: El Diario sigue y seguirá siendo un medio familiar compañero, somos una familia numerosa y muy trabajadora. Como colega, saludos y gracias por leernos.