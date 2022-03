Cartas desde Ucrania

Desde el inicio de la invasión rusa, cada día, el Arzobispo Primado de la iglesia greco-católica ucraniana, Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, ha mantenido la comunicación con su comunidad viviendo su dolor, el dolor de su patria invadida, de los civiles muertos o heridos, de los desplazados y las familias rotas. El líder de los católicos mediante las redes se mantiene cercano a su pueblo. Desde Kiev, el 5 de marzo escribía: “Cada una de nuestras parroquias, en particular, aquí en el centro, este y sur de Ucrania, se convierte en un centro de servicio social para nuestros voluntarios, dice el líder de los católicos en Ucrania, desde Kiev”.

Sus comunicados son cartas breves que revelan el sufrimiento de ese pueblo y el trabajo de la iglesia en Ucrania; son sencillas, pero dicen mucho, mucho del pastor, de los fieles, de la resistencia y del absurdo y la estupidez humana. Un pastor así me recuerda a aquellos que bajo las más crueles circunstancias mediante comunicados se mantenían cercanos a su pueblo. Estas cartas diarias reflejan algo más que la simple noticia, es el sufrimiento vivido y compartido. La iglesia ortodoxa de Ucrania está dividida entre Rusia y Ucrania. Occidente está preocupado solo por la economía, los hidrocarburos, los bancos y bolsas y se siente débil, tiene miedo ante Rusia. Comparto algo de esas cartas que nos recuerdan a la fila de los mártires de todos los tiempos.

+Alabado sea Jesucristo: Queridos hermanos y hermanas en Cristo, os saludo a todos desde Kiev. Hoy estamos viviendo el décimo día de esta terrible y sangrienta guerra. Esta mañana, en particular, nuestros pensamientos están con nuestras ciudades del norte, este y sur de Ucrania.

“Ucrania lucha, Ucrania reza, Ucrania sirve”. Esta noche nuestros pensamientos se centraron principalmente en Kharkiv; donde ayer nevó, 20 centímetros de nieve. Pero por la noche, de nuevo se oyó el sonido de los aviones enemigos, y de nuevo esta pacífica ciudad fue bombardeada, trayendo consigo muerte y destrucción. Nuestros pensamientos van a Sumy, porque allí están empezando los combates callejeros; a los heridos de Chernihiv, a las decenas de personas alcanzadas por bombas, cohetes y otras armas.

Sobre todo, hoy nos duele el corazón por las ciudades asediadas por el enemigo, donde está comenzando una verdadera catástrofe humanitaria. Nuestros pensamientos se dirigen a Mariupil, Volnovakha, Kherson. El enemigo está asediando y bloqueando las grandes ciudades, impidiendo que sus habitantes huyan, dificultando la entrega de provisiones, mientras las ciudades son bombardeadas por el enemigo, sembrando la muerte.

“Señor, salva a tu pueblo”. Una vez más, hoy queremos dirigir nuestras oraciones a nuestras fuerzas armadas ucranianas, a nuestras chicas y chicos que con sus cuerpos como escudo protegen a Ucrania, que mueren por la futura libertad de su patria. Dios, bendice a nuestras fuerzas armadas, Señor, envíanos el ejército celestial de tus ángeles, tu Arcángel Miguel, para defender, apoyar y proteger a nuestros soldados.

Hoy quiero hacer un llamamiento a la comunidad internacional: no nos quedemos callados, hagamos todo lo posible para que los convoyes humanitarios puedan llegar a las ciudades que hoy el cruel enemigo tiene en sus garras. Después de que el enemigo haya bombardeado la ciudad, los edificios de varias plantas se convierten inmediatamente en una trampa de frío, sin calefacción, luz ni agua.

“Podemos ayudarles, pero no nos dejan llevar nuestra ayuda”. Hoy me gustaría apoyar, me gustaría hacer un llamamiento a todos los que realmente pueden ayudar a estas personas a nivel internacional. Que se establezcan corredores humanitarios. Que se abran las rutas verdes de la vida para que la población civil pueda desplazarse a lugares seguros, mientras los convoyes humanitarios llevan a esas personas alimentos, calor, solidaridad humana.

Hoy me gustaría agradecer especialmente a nuestros voluntarios. En este tiempo terrible, cada uno de nosotros debe convertirse en voluntario, cada uno de los que viven en la tierra tranquila, cada persona que defiende su patria sin armas. Cada uno de nosotros debe servir hoy a su prójimo con su propio amor cristiano.

Doy las gracias a nuestras numerosas organizaciones no gubernamentales, a todos aquellos que, como voluntarios, se lanzan a servir a los necesitados. Cada una de nuestras parroquias, en particular, aquí en el centro, este y sur de Ucrania, se convierte en un centro de servicio social para nuestros voluntarios. Hago un nuevo llamamiento a la comunidad internacional: hagamos todo lo posible para detener esta guerra. ¡Dios, salva a Ucrania! Envía al pueblo sabiduría e inteligencia, Señor, para que el diálogo prevalezca sobre la guerra. Dios, bendícenos a todos. Invoco la bendición del Señor con su gracia ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

++ En el día número 11 de la invasión a Ucrania, el mensaje del líder de los católicos, hoy, se centra en el perdón. Reconoce que es algo difícil pero también algo propio del cristiano. He aquí el mensaje:

Alabado sea Jesucristo: queridos hermanos y hermanas en Cristo.

Hoy es domingo, 6 de marzo y Ucrania vive su undécimo día de esta terrible guerra. Con este breve mensaje permítanme bendecirles con la bendición de las santas colinas de Kyiv. En este día me gustaría que todos nosotros, con los ojos del amor de Dios, volviéramos nuestra mirada a la sufrida tierra de Ucrania.

Quisiera compartir con ustedes el dolor de nuestra Archieparquía (arzobispado) de Kiev, que ayer fue profundamente herida por los bombardeos contra ciudades pacíficas y población civil: Ovruch, Korosten’, región de Zhytomyr, Bila Tserkva. En la actualidad, Ucrania se está convirtiendo en un campo de batalla en el que, ante todo, se lucha contra la población civil. Nos duele profundamente que desde los suburbios de Kiev -Irpin’, Bucha, Vorzel- sea imposible evacuar a los civiles.

Ayer vimos los disparos contra mujeres y niños que intentaron salir de esta caldera de asedio. Ayer, a pesar de varios intentos, no se garantizaron los corredores verdes, los corredores humanitarios para salvar a la población civil de la ciudad de Mariupil, que de hecho está completamente asediada y cuya población asciende a 400 mil personas.

Hoy, en particular, debemos recordar en nuestras oraciones a nuestra Kharkiv, a nuestra Chernihiv, a nuestra ciudad de Sumy, que siguen sufriendo el feroz bombardeo, especialmente de sus habitantes civiles.

La Archieparquía de Kyiv está sangrando. Y como su obispo estoy de luto por mis hijos. También ayer tuve la oportunidad de visitar los puestos de control en los alrededores de Kiev, y quiero dar las gracias a nuestros soldados, chicos y chicas, que con sus cuerpos crean un verdadero escudo para proteger a la población civil. Cumplen con su deber de defender su patria, que no es nada fácil, con gran profesionalidad y conciencia.

“En Ucrania se está librando una guerra contra la población civil”. Quiero hacer un llamamiento al mundo entero: hagamos todo lo posible para que los más frágiles, los más inocentes, no sufran en Ucrania. Hago un llamamiento a numerosas instituciones internacionales: ayuden a detener, a interrumpir esta catástrofe humanitaria que se está produciendo ante nuestros ojos.

La mayoría de los niños de nuestra Iglesia, que siguen el calendario juliano, comienzan la Cuaresma. Hoy tenemos el Domingo de la Quincuagésima, que también conocemos como el Domingo del Perdón.

Es un poco difícil hablar del perdón durante la guerra. Es difícil hablar de perdón cuando se mira a los ojos del enemigo que mata a la población pacífica. Pero el perdón es el secreto de la victoria. En primer lugar, Dios mismo nos perdona y, al hacerlo, destruye el pecado y la muerte eterna. Ese perdón es el secreto de la victoria del ser humano sobre su propio pecado.

En este día pedimos al Señor el perdón por todos nuestros pecados, por los pecados de nuestro pueblo. Venzamos a nuestro enemigo, el demonio en nuestros corazones, con el perdón recibido de Dios y luego entregado a nuestro prójimo.

Recemos por nuestros enemigos que han venido a nuestra tierra a matar, para que el Señor detenga su mano asesina. Dios, bendice a Ucrania, Señor, salva a tus hijos, Dios, perdona nuestros pecados, Señor, da la victoria a Ucrania. Invoco la bendición del Señor con su gracia ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Alabado sea Jesucristo!

La iglesia en Ucrania muestra como debe ser la iglesia; denuncia, no habla de rusos, sino de invasores, no hay odio ni venganza ni llamado a la guerra; solo amor a la patria, oración, perdón, lucha. Compartir el dolor, pedir ayuda.

Es mucho más que noticia. Esto en Ucrania. Nosotros, en cambio, morimos irracionalmente por algo tan insustancial como el futbol. Sin pena ni gloria, sin ideal, manipulados, violencia enfermiza a flor de piel, aupada por esa falsa identidad futbolera, regida por intereses económicos. Y buscamos una paz futbolera. Absurdo posible por el aburrimiento existencial. Nuestro pecado es mayor.