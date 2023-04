Carta de perdón para un Migrante

Tenemos que confesar humildemente que hemos estado demasiado abstraídos en nuestros problemas personales y nos hemos quedado tercamente en el mismo lugar, caminando con el mismo despreocupado paso, pensando en que la vida tiene que seguir, que nuestros conflictos son mayores a nuestras fuerzas para encontrarles solución. Y que por ello hemos sido absueltos (qué ilusos e irresponsables), justificados para trazar una raya donde están ellos en su drama y del otro lado, nosotros con el nuestro. Solo hay que recordar las ideas que nos brotan cuando los vemos. Podríamos detenerlos y preguntarles quiénes son, de dónde vienen, dónde viven, cuáles son sus sentimientos hacia el lugar y la tierra que están pisando. Por qué están aquí, a quién dejaron en su país de origen. Pero la verdad, parecería que así como nosotros los vemos como visión fantasmagórica, ellos nos ven de la misma forma. Perdóname migrante, es que es una situación nueva para mí, para los juarenses. Acostumbrados estábamos a recibir muy moderadas cantidades de personas en su condición y ahí teníamos la Casa del Migrante trabajando en forma armónica y organizada. Veíamos y tratábamos de curar sus pies martirizados, dábamos consulta médica, algún consejo, conseguíamos medicamentos, escribíamos recetas, les procurábamos un lugar donde estar, donde dormir, comida necesaria, auxilio espiritual. De repente toda esa realidad se desvaneció. Se nos vino el caos, los ríos de gente. Simplemente, no nos hemos restablecido del pasmo, la sorpresa, el fuerte impacto que se produce ante situaciones inmanejables. Los miramos y nos miran. Con desconfianza mutua, con alejamiento. Huimos los unos de los otros. Verlos en las calles ofreciendo una ayuda por un dulce nos produce el desaliento que se expresa en que no podremos ayudar a todos y todos los días. Nos hemos refugiado en las críticas al gobierno: un subterfugio más, un escapismo triste. No hay un puente de reconocimiento todavía, una familiaridad. Pero quiero también que comprendas hermano, que nos es muy difícil tender ese puente mientras mires siempre de frente al norte, a la malla divisoria, a la promisoria tierra de las oportunidades, como le dicen. Nosotros somos los otros puntos cardinales. Nosotros no somos ni de hierro para no comprender su condición, ni de vapor de agua a través del cual se pasa la mirada y luego se desvanece. Estamos conscientes de que piensas que nuestro país no es muy diferente al suyo. En el camino recorrido lo han comprobado: vejaciones, abusos, violencia, extorsión y asesinato. Perdonen por favor. Una minoría de ustedes se ha resignado o ha hecho el propósito de quedarse aquí. Muy pocos. Somos tan solo un premio de consolación. Una especie de tierra de en medio entre su tierra y la Tierra Prometida. En vez de dólares, circulamos pesos devaluados y muy escasos.

Querríamos para uds. (por lo menos a los que quieran quedarse entre nosotros) una gran Ciudad del Migrante, con mucha autonomía. Donde se hiciera realidad la vida comunitaria, cooperativa, donde todos se echaran la mano para erigir sus casas, cuidar a niños, ancianos y enfermos. Con lavaderos, sanitarios, cocinas y comedores comunes, tierra para sembrar y criar animales, reservas para los que vayan llegando, que nos enseñaran lo que es la solidaridad, el trabajo realmente productivo, enemigo de la enajenación maquilera, la piedad, el triunfo de la fe, la forma de idear y realizar un sueño, un proyecto de vida.

PUBLICIDAD

Pero en su sueño solo existe el paraíso americano. No los culpamos. Por cuenta nuestra les allanaríamos el camino, destruiríamos bardas, barricadas, muros. Un sueño más, porque nos enfrentaríamos al poder militar más cuantioso y letal que hay sobre la tierra. A los racistas. Así que, de todas maneras, perdónenos, no les hemos ayudado en mucho.

La venganza magnífica puede consistir en que algún día logren desquiciar con sus migraciones a ese Coloso invencible, ponerlo de cabeza Hasta entonces y mientras llega la hora, perdónenos lo poco hospitalarios que hemos sido, los pocos recursos que les hemos destinado, el encierro, las muertes en el reciente incendio, la agonía de los heridos por quemaduras, la tortura, las miradas de odio de quienes los consideran un estorbo, una basura humana.

Quédense los que puedan y quieran, bendigan a los que logren pasar al otro lado. Enseñémonos a compartir nuestras pobrezas. Ciudad Juárez puede probarles una vez más que es el pobre el que más dá. Es hora también que entre ustedes se unan, que no anden dispersos y extraviados, que una vez integrados en grupos fuertes, denuncien abusos y corrupción, tramiten documentos legales de estancia, trabajo y naturalización. De paso o para quedarse, sean bienvenidos, son hermanos nuestros. Todos somos migrantes.