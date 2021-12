Carta al presidente López Obrador

La publicación de este escrito coincide con la visita a Chihuahua del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como dice Borges, todo casual encuentro es una cita. Por ello aprovecho para cambiar del género periodístico de artículo, al género literario de epístola. Le escribo una carta.

Bienvenido a Chihuahua presidente López Obrador. Desde luego que lo es, aquí no somos gente grosera ni andamos en la búsqueda de reyerta o cultivando la pendenciera. Apreciamos que quiera estar cerca de la gente de los estados y escuchar de primera mano las necesidades sentidas de los habitantes. Entendemos que pensamos distinto, que tenemos enfoques poco o muy opuestos de la solución a esas necesidades, pero eso no nos coloca en la categoría de enemigos, cuando mucho, estirando mucho la liga, de adversarios. Y eso se puede resolver con buena voluntad y creatividad.

Hace siglos el persa Mani, propuso que el mundo era movido por un dios del bien y otro del mal. Con el paso del tiempo se acuñó en la política el concepto maniqueísmo, que es cuando alguien divide de modo arbitrario a las personas o grupos en buenos y malos. No se trata, presidente, de dividir a los mexicanos en buenos, los que están a su favor, ni en malos, los que disentimos. Acá en Chihuahua nos escuchamos, buscamos las coincidencias y le ponemos al jale para resolver nuestras necesidades. Es una buena fórmula para conseguir el desarrollo, y llegar a la meta todos juntos.

Esta es la actitud que ha tomado la gobernadora Maru Campos, aún a riesgo de ser malinterpretada o criticada. Vamos viendo qué podemos hacer para mejorar nuestras sociedades.

Coincidimos en la necesidad de combatir la corrupción y apoyar a quien más ha menester. Somos partidarios de la transparencia y la rendición de cuentas. De la participación ciudadana, del control de las acciones de gobierno por medio de los mecanismos de la democracia participativa. Listos para colaborar en todo eso.

En el otro lado diferimos en un tema central. Con conocimiento de la historia nacional, sabe que parte de nuestro debate ha sido entre federalismo y centralismo. Somos de la idea de que hace bien al país fortalecer a los municipios y eso logra una más rápida y eficiente respuesta a las necesidades de la gente. Quisiéramos ver mas acciones y programas que vayan en esta línea, y lamentamos que parece la locomotora del gobierno federal está colocada en la dirección contraria.

Luego hay cosas de mayor complejidad. Con la seguridad, no coincidimos en algunos enfoques. Como que su solución sea no combatir a los delincuentes, sino que esta se resuelve con dar a la gente empleos o subsidios. Este es un enfoque estructuralista, contradictoriamente de línea capitalista, digamos de modo simplificado. Y en cambio otros pensamos que quien delinque debe ser sancionado, y que el enfoque de teoría situacional nos dice que hay que quitar las condiciones que propician los delitos. La causa de la inseguridad no siempre es la pobreza o la opresión. Mientras tanto, una acción concreta es fortalecer las capacidades de las corporaciones, la concurrencia de fortalezas. El Gobierno municipal de la capital ha invertido mucho en tecnología y formación de policías competentes, eso se puede complementar con la capacidad operativa de la política estatal y la guardia nacional. Sigue siendo una asignatura pendiente un Estado de Derecho sólido, acciones de prevención e inhibición de los delitos y al final, solo al final, una persecución y sanción efectiva.

También tenemos las necesidades de dar el paso a la nueva economía, la de servicios y el conocimiento. Y ello requiere inversiones fuertes en educación de alta calidad, investigación. Desarrollar la industria relacionada con los componentes eléctricos y electrónicos. Y ello requiere suministro de energía. Y Chihuahua es uno de los mejores lugares del mundo para generarla limpia, de la inagotable fuente que es el sol. Vamos propiciando las instalaciones de parques solares y facilitando las cuantiosas inversiones que eso requiere, para que al ciudadano común se beneficie con recibos de luz más bajos, y la industria ofrezca productos competitivos.

En salud no podemos decir menos. Hoy Chihuahua está en los niveles más críticos de una nueva ola de la pandemia. Y no queremos volver a paralizar las fuentes de empleo. Necesitamos más vacunas, tanto para refuerzo como para completar el cuadro, y avanzar a las edades que faltan. Aquí no queremos ni siquiera que nos las regalen, solo permiso para comprarlas. Todos ganamos con eso.

Aquí hablamos claro, a veces golpeado, pero siempre con honestidad. No es perjudicial la critica. Lo perjudicial es no escucharnos. No tiene caso dividirnos con calificativos estériles. Aquí hay manos para trabajar. Golpearnos sale sobrando.