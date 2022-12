Carta a mi Ciudad

Hoy vacilé por tus grietas, contornos y cicatrices. La virulencia del caos va trastornando tu andar, me preocupas tengo que decírtelo. Viejos doctos lo han dicho, tú necesitas más que malos políticos y peores empresarios. Querida Juárez, te saludo en tu onomástico, tal vez ésta carta la recibas con retraso y tus rosas del desierto se preparen para el invierno y la Guadalupana. Hace tiempo que había querido escribirte, no tanto para que alguien lo leyera, como para expresarte que hay mucha gente luchando por ti, por tu recuperación física y espiritual. ¡Oh bella ciudad tan incomprendida por quienes desgobiernan!

Tres siglos, seis décadas y tres años marcados por la llegada de frailes de cordón tripartita, vestidos del color térreo. El nombre que guarda tu memoria es Fray García de San Francisco, quien no dudó en levantar la cruz junto al río, estirando el cielo azul como carpa. A partir de entonces tu ribera se vistió de huertos, rosales, parras y frutales. Larga trayectoria han visto esos caminos, caminos que guardan el eco de los millones de pasos antes que yo. Bien sabes, ciudad mía, que nadie nace caminando. Así tuviste primero que aprender de los ancestros americanos, luego españoles y después una cosa llamada mexicanos.

No te quiero venir a contar a ti lo que ya viviste, más bien vengo a manera de reflexión a contarme a mí mismo quién eres tú. Pues bueno, no puedo más que llamarte en primera instancia mi hogar, lugar de nacimiento, pero también por adopción de muchas más personas que llegan de muy lejos. Y no puede ser de otra forma, pues tu nombre pasado “Paso del Norte” debería explicar muchas cosas a necios oídos de quien odia al foráneo. Yo sé que tú sabes todo esto, pero ojalá y si alguien más tomara esta carta, no sé cuándo y no sé dónde, pensara que un mundo ha pasado por tus entrañas.

Desde Benito hasta Francisco, de Adelita a Porfirio y de Duarte a Cabada. Bendiciones o maldiciones te han atravesado y no te lo recuerdo para hacerte sufrir querida ciudad. Más bien lo recuerdo porque si no quién te defenderá. Sabes muy bien cómo ha sido el curso de la historia y que el tiempo es un amigo raro. Por eso hay que conocer de cerca tus aventuras para poder comprenderte, saber dónde estás parada y qué podemos hacer para caminar mejor.

Hay algunos desmemoriados que han decidido vivir así, pero lo peor es que se empeñan en robarse la memoria que te pertenece, me pertenece y nos pertenece. Una memoria que es de tanta gente que a su vez no es de nadie. De tales te quiero advertir, yo sé que me dirás que los conoces muy bien, han habitado tu vientre y has escuchado su palpitar. Pero nunca está de más, hay que seguirlo recordando hasta el cansancio. Alejar a esos ladrones de memoria debe ser prioridad querida urbe. Esos que siguen buscando a Cíbola, y prefieren quedarse ellos con el mapa, no pueden llamarse ciudadanos tuyos.

Convertiremos tus calles en museos vivos, tus esquinas en refugios memoriosos y cada mancha de sangre en un grito por la verdad. Perdóname, perdónanos, Juárez mía, Juárez tuya, mil guerras te han atravesado, las balas en la sien siguen impactando y los desmemoriados comiendo del poder. Te debemos un adagio, una oda, un poema, un grito.

Hay un pero, hay un contraste, un cambio de ruta, una esperanza que brota de esas grietas, contornos y cicatrices. Eso es lo que te quiero decir querida Juárez, a eso vengo a escribirte esta carta que probablemente se pierda en la inmensidad del tiempo, pero no importa. Hoy miles de miles de manos están alzándose por ti, así lo hicieron en el pasado y así seguirá en senderos futuros. Gracias a esos corazones sin fronteras tu memoria sigue viva y rodando por este desierto. Querida Ciudad, te seguimos defendiendo, te seguimos conociendo, seguimos recordando y seguimos amando.