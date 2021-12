Carrusel de efectivo

Ciudad de México.- El 28 de diciembre de 2017 Alejandro Esquer Verdugo, secretario de finanzas de Morena, participó en un carrusel de depósitos en efectivo en una sucursal bancaria de la Ciudad de México. Tanto él como Denis Zaharula Vasto Dobarganes, “apoyo administrative” del partido, se formaron una y otra vez frente a un cajero de la sucursal de Banco Afirme en San Ángel para hacer depósitos en efectivo de 50 mil pesos. En tan solo 21 minutos, de las 16:26 a las 16:47, depositaron 1.4 millones de pesos para el fideicomiso Por los Demás, cuyo supuesto objetivo era apoyar a damnificados de los sismos de 2017. No fueron los únicos depósitos en efectivo para ese fideicomiso: en total se registraron 44 millones de pesos en distintas sucursales.

Los depósitos violaban la legislación de lavado de dinero, la ley electoral que impide a los partidos recibir aportaciones en efectivo y las normas financieras, ya que el fideicomiso debía usarse solo para ayudar a los damnificados. Este, sin embargo, repartió cuando menos 22.7 millones de pesos a operadores políticos, entre ellos Rodrigo Abdala DArtigues, sobrino de la “no concubine” de Manuel Bartlett, Julia Abdala. Los videos originales los divulgó Reforma en julio de 2018; este 1o de diciembre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identificó a Esquer y Vasto Dobarganes.

Los responsables no solo permanecen impunes, sino que han sido premiados con cargos públicos. Esquer es secretario particular del propio presidente de la república, Vasto Dobarganes titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Oficina de la Presidencia, y Abdala Dartigues titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar.

El Instituto Nacional Electoral encontró a Morena responsable de financiamiento ilegal por este esquema y multó al partido con 197 millones de pesos, pero el Tribunal Electoral desechó la sanción porque consideró que “la investigación del INE no fue exhaustiva, porque no se agotó la línea de investigación”. El INE notificó de las operaciones a otras autoridades, pero ni la Fepade, ni la FGR, ni el SAT, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han anunciado ninguna sanción.

No son Esquer y Vasto los únicos miembros de la 4T evidenciados manejando dinero en efectivo para pagos aparentemente ilegales. David León, exdirector de protección civil, ha aparecido en videos en los que entrega dinero en efectivo a dos hermanos del presidente: 150 mil pesos a Martín López Obrador y cerca de 2 millones a Pío López Obrador. No ha habido sanción a ninguno de los tres. León ha afirmado que el dinero que le dio a Martín era un préstamo personal y el de Pío “aportaciones de ciudadanos” a la causa de Morena.

El trato es distinto para quienes no son miembros de la 4T. El exsenador panista Jorge Luis Lavalle está siendo procesado por supuestamente haber recibido dinero en efectivo del entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya, para que los senadores panistas aprobaran la reforma energética de diciembre de 2013. Los videos de la entrega de 97 millones de pesos, empero, no lo muestran a él sino a dos funcionarios del Senado. Los panistas, por otra parte, siempre habían impulsado la reforma energética, por lo que no necesitaban sobornos para votar por ella. Pese a eso, Lavalle está en la cárcel.

No, el actual gobierno no ha erradicado la corrupción; simplemente castiga con cárcel a los sospechosos en la oposición, mientras que exonera a amigos y parientes.

Imposición

Estudiantes y maestros del CIDE rechazan la imposición de José Romero Tellaeche como director por María Elena Álvarez-Buylla del Conacyt. Quienes se decían progresistas, hoy se revelan como autoritarios.