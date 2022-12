-Carros robados, golpanazo a las familias

-Luego se notó que el fut no es lo suyo

-¿Coordinador panista?, con el mundo encima

-Tronó fácil Morena la sesión del Congreso

Un gran esfuerzo deben desarrollar en particular las policías municipal y estatal para bajar el índice de robo de carros con y sin violencia. No sólo lleva años en rojo, sino que es una de las incidencias delictivas que más golpean al patrimonio de las familias.

A pesar de la relativa calma que vivió la ciudad con los juarenses en casa durante los dos años de la pandemia, este delito ha mantenido comportamiento de números rojos por lo menos desde 2019.

En ese año la Fiscalía General del Estado reportó, hasta septiembre de 2019, dos mil 218 casos de robos de vehículos sin violencia y otros 263 en la modalidad ‘carjacking’. Entre enero y octubre de 2020 fueron mil 744 y 329, respectivamente.

Hasta octubre de 2021 las cantidades fueron de mil 968 y 240, sin y con violencia, en tanto que en este 2022, también hasta octubre, fueron hechos mil 962 y 222 reportes de robo.

Todos estos años ambas estadísticas han permanecido en color rojo, tan alarmantes como los homicidios dolosos y las denuncias por familiar y sexual, que en el año acumulan 912 muertes, seis mil 639 denuncias por pleitos intrafamiliares y mil 222 por agresiones sexuales.

Por una parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal afirma que tiene bajo control el problema y asegura que recupera uno de cada dos vehículos robados. Lo cierto es que aunque sean recuperados, en muchos de los casos durante el tiempo del hurto ya fueron usados en crímenes de alto impacto, por eso la preocupación.

Es vital para las familias juarenses el refuerzo de las estrategias y la coordinación policiaca para atacar este delito. Un vehículo robado y/o desmantelado representa un golpe del que tardan meses y hasta años sus propietarios para recuperarse

***

No sintió lo duro sino lo tupido la senadora Bertha Caraveo tras meterse en un tema completamente fuera de sus funciones legislativas, como el de llamar a comparecer a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los ciertamente desastrosos resultados que tuvo la selección en la justa mundialista, en la que sólo pudo ganar a los árabes, pero perdió contra Argentina y empató contra Polonia.

No se ha caracterizado la senadora precisamente por salirle al toro en problemáticas sociales, en las permanentes broncas estructurales del país como los rezagos en educación, salud, violencia, aun con la Cuarta Transformación presente, o no le hace que no sean de su partido, como en el caso de Chihuahua cuando la misma Cámara que representa dejó a la frontera con un desfase de horario con El Paso durante casi tres semanas.

Ahí sí no dijo absolutamente nada. Pero al tema del futbol, por muy irónico que a los internautas les haya parecido, le entró con todo.

La morenista senadora hasta tuvo tiempo para meterse a change.org y lanzar una iniciativa para que la Femexfut comparezca ante la Comisión de Juventud y Deporte de la cámara legislativa, desde la que, empoderada, denuncia que hay mucha corrupción y el conflicto de interés televisivo en el fútbol mexicano. En 24 horas apenas 524 personas le habían seguido el juego.

Tristemente, la Gaceta del Senado muestra que desde el martes 9 de octubre de 2018, un mes después de su toma de protesta como representante de Chihuahua, Caraveo ha presentado tan sólo 34 iniciativas, la mayoría de pipitilla, sin impacto trascendental al menos para sus representados, y como muestra es que ninguna ha sido siquiera dictaminada en comisiones.

Ahí se va el sueldo de 232 mil 521 pesos mensuales brutos más arrimadijos.

***

Esta semana sería formalizada la entronización de la regidora panista, Austria Galindo, como coordinadora de los seis regidores que componen al grupo blanquiazul en el ayuntamiento.

La protocolización quedaría a cargo del presidente del PAN en el estado, Gabriel Díaz Negrete, pero sus asistentes lo reportaron enfermo de un fuerte resfriado y suspendió su visita a Juárez para ese y otros motivos.

Los regidores se reunieron el miércoles con su presidenta del comité municipal, Xóchitl Herrera, solo para rematar una controversia que ya ni al caso porque fue desechada, la propuesta de la alcaldía para cobrar una cuota de cinco mil pesos anuales a los tráileres que ingresen al municipio y usar esos ingresos en dar mantenimiento al pavimento de las vialidades por donde circulan dichos camiones.

Hubo cambio de temática por la ausencia de Díaz. En los hechos es Austria la coordinadora, decidido públicamente inclusive por Xóchitl, pero falta la protocolización.

Ha pataleado intensamente por mantener esa posición el regidor, Joob Quintín, pero trae el mundo encima no únicamente entre sus regidores compañeros, sino también con la justicia. Un asunto personal que inicialmente dio las apariencias de intrascendente ahora está convertido en penal. Nada más y nada menos.

***

Con el uso de simple ábaco pudo sin despeinarse la fracción parlamentaria de Morena tronar la sesión del Congreso del Estado el pasado jueves en su último punto, en asuntos generales, cuando tratarían el tema espinoso de la reducción de gasto de salud del Gobierno federal para el próximo año en voz de Isela Martínez, quien quedó sin leer el posicionamiento.

Están jurídicamente imposibilitados los morenistas para dejar sin quorum la sesión, como lo hicieron el pasado jueves, porque son diez, y si se quiere con Adriana Terrazas 11, apenas una tercera parte de los legisladores totales, pero recibieron ayudadita de los mismos diputados del PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano.

A reserva de equivocarnos en uno o dos nombres, toda vez que la lista de asistencia para confirmar quorum, tomada por la diputada Georgina Zapata, fue hasta cierto punto confusa, tenemos una relación de ocho diputados que debieron estar y no estuvieron.

En orden riguroso de la lista de asistencia, son Omar Bazán, José Chávez Madrid, Gabriel García Cantú, Saúl Mireles, Deyanira Ozaeta, Ivón Salazar, Francisco “Pancho” Sánchez y Rocío Sarmiento. Con dos diputados más, el quorum pudo haberse logrado, aún sin los diputados de Morena.

Obviamente, los azules no tienen perdón de Dios por ausentarse.

Grato sabor de boca para los morenistas, porque le pagan al PAN con la misma moneda, por lo ocurrido el martes, cuando los legisladores albiazules hicieron lo propio, dejar sin quorum a Morena.

Enfático el diputado José Piñón, en funciones de presidente, al evidenciar que toda la sesión, desde el principio hasta al desastroso final, rondó en la ausencia de quórum. Incuestionable llamada de atención a las fracciones parlamentarias y a sus diputados faltistas.