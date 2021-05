-Carnitas de ‘Epi’ Cabada sacuden a candidatos

-Ofrecieron el 30 pero los obligan a pagar el 100

-Atacarán a los LeBaron, no al crimen

-Diputados ya cerraron el changarro

La inocente elaboración de unas carnitas caseras en airoso domingo de supercierre y la trepada de sus correspondientes fotos a redes sociales ocasionó furor en los cuarteles de guerra de los distintos candidatos a la Presidencia Municipal.

Armando Cabada amaneció inspirado por la memoria de“Don Epi”. Sacó a media mañana del congelador algunos kilos de carne de puerco, los preparó y los echó al disco para menearlas hasta quedar con aquel dorado arranca babas que lograba justo el famoso Epi(demio).

El alcalde con licencia se emocionó por el momento, tomó las fotos a las carnitas, a un guacamole de puro aguacate, un taco a la boca, y las subió a su red social con un texto espontáneo:

“Los momentos más felices sin duda son aquellos que reúnen a la familia en torno a una comida... Este domingo preparé unas carnitas para disfrutar en compañía de mi esposa y mis hijos”.

Sin duda no lo esperaba. Dicho en términos de entrenamiento físico, se fue sin calentar hasta las 12 mil 500 reacciones en apenas dos horas contra nueve mil 300 que tuvieron 29 publicaciones de varios candidatos en 48 horas.

Cruz Pérez Cuéllar, el candidato a la alcaldía por Morena, le pegó a las tres mil 548 reacciones; superMocken alcanzó casi las dos mil en ese mismo periodo; “El Güero” Martínez, de Movimiento Ciudadano, casi dos mil 500 con todo y Zeppelín tundido por la ventolera de la tierra al cielo; y Adriana Fuentes, esforzadamente logró los mil 500; se quedó en modo congelado desde la protesta en la Gómez.

Armando ya podrá combinar la afición al cazo con su reciente afición por la política.

***

El pasado fin de semana por la noche, pasadas las ocho, o las 20:00 horas, quedó inscrito uno de esos actos arbitrarios abominables propios del manejo dictatorial del poder público.

Se presentó en el domicilio particular de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Ramírez, un notificador de la propia institución para entregarle un cheque por el 30 por ciento de su sueldo de varios meses.

Fue al estilo caciquil más primitivo, aquel cuando los señores feudales eran obligados a reparar un daño y lo hacían al 10 por ciento, o menos, solo para tapar el ojo al macho. Así son “pagados” robos, crímenes, violaciones...

Ramírez ha sido objeto de extraordinario abuso por parte del cacique mayor del estado, Javier Corral. Ha sufrido una violación tras otra de sus derechos como magistrado penal del Tribunal Superior de Justicia. Ya fue inclusive puesto tras las rejas. Estuvo en el Cereso.

Las agresiones han corrido operativamente a cargo de la Secretaria General del Tribunal, Tania Belkotosky Estrada, empleada no del órgano como oficialmente aparece sino de Corral Jurado. Es la representante del cacique en esa parte del feudo.

Ramírez viene del duartismo. Incluyó al magistrado en el paquete de perseguibles apenas tomó protesta en octubre del 2019 como gobernador. Le rascó por todas partes y lo proceso por supuestos actos de corrupción que, casi cinco años después, no han sido comprobados.

Le echó encima a toda la Fiscalía de Justicia, a la Consejería Jurídica, al Tribunal de Justicia, al Consejo de la Judicatura del propio Tribunal y al Congreso del Estado...le quitó la magistratura.

Ramírez ha recurrido a la justicia federal, cuyos jueces han pedido tanto su reinstalación en su sala penal como el pago íntegro de su salario. Corral se resiste con todo el dolor de su bilis y Tania sigue frenando el cumplimiento...aun hasta ayer por la tarde.

Absurdos y hasta tontos. Le enviaron el cheque por el 30 por ciento y por añadidura aceptaron de qué lado está la razón; pero eso sí, muy al estilo de los caciques.

***

Grupos de policías estatales en Juárez y Chihuahua han recibido la instrucción de alistarse para la batalla. Es orden superior estar listos para atacar cualquier día de estos, en coordinación con otras instancias gubernamentales.

Pero no crea que van contra el cartel de Sinaloa, “La Línea” o alguna otra de tantas organizaciones criminales que dominan grandes extensiones del territorio estatal. No, con esas no se mete el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, a menos que sea para hacer negocios.

El objetivo, nos han filtrado, serán los LeBaron asentados en Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Galeana y otros poblados de la región.

Sin duda es reacción a la protesta de la semana pasada que encabezó Julián LeBaron, en la que acusaron de narcoterroristas a Corral y a Emilio. La comunidad mormona se puso en la mira. Sólo así se explica que ahora sea objetivo policiaco y de seguridad. Es, desde luego, mera venganza.

Entre las tropas se habla de que hay expedientes contra varios miembros de la familia por las más variadas acusaciones. Son supuestas investigaciones listas para judicializarse y hasta con órdenes de aprehensión ya solicitadas.

Los casos van desde violaciones civiles hasta otras de carácter penal federal, con las que el gobierno del estado trata de armar una intervención conjunta con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Echarle toda la fuerza del estado a un pueblo que protesta, pues.

En los señalamientos se notan igualmente las manos de El Barzón, que tiene en los mormones a uno de sus enemigos favoritos. Sobre todo desde que el corralismo hizo de los barzonistas dóciles y bien pagados burócratas.

Habrá que esperar a ver si se atreven a mandar más policías a donde no hacen falta.

***

Aunque hay pendientes por resolver, los diputados locales ya cerraron el changarro casi en definitiva, pues al haber clausurado el periodo de sesiones la semana pasada ya únicamente quedará la Diputación Permanente de aquí al fin de la legislatura.

En años no electorales el segundo periodo de sesiones, que acaba de cerrar, debe realizarse entre los meses de marzo y mayo. Se recorre de febrero a abril cuando hay elecciones ordinarias, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Por eso fue el cierre anticipado del periodo ordinario y la instalación de la Permanente, que habrá de reunirse cada viernes; el regreso a las sesiones será prácticamente para entregar a sus sucesores y comenzar la gestión del siguiente jefe del Ejecutivo.

Los legisladores estrenaron así las reformas que se orientaron a empatar elecciones estatales con las federales y de paso darles manga ancha a los diputados para participar, ya sea en su reelección o en la búsqueda de otros cargos públicos. Ya no tienen de pretexto el trabajo para no hacer campaña.

Lo delicado es que terminado el segundo periodo de sesiones los diputados en fuga dejaron unos mil asuntos pendientes que muy probablemente ya no tendrán seguimiento en la próxima legislatura.

La mayoría son iniciativas sin sentido de los propios legisladores, algunas de mera coyuntura que pierden vigencia a las dos o tres semanas, pero sí hay algunos pendientes de reformas bajo estudio que habrán de quedarse en el tintero.

Uno o dos períodos extraordinarios, seguramente, serán citados tal vez después de las elecciones del próximo mes, pero ni con eso habrá la legislatura de terminar sin rezago.