Carlos Loret y su ‘aquelarre’ en Ciudad Juárez

Carlos Loret de Mola, el excélebre extitular y director de noticias del matutino de Televisa, más famoso por sus montajes y amistad con los poderosos del prianismo nacional que por su calidad periodística, visitó Ciudad Juárez el pasado 3 de noviembre, a invitación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Ahí estuvieron muchos empresarios, políticos, empresarios políticos y políticos empresarios, entre los que se contaron expresidentes municipales (del PRI y el PAN), exfuncionarios federales metidos al empresariado (el propio director del CCE, Iván Lara, priista extitular de Profeco en Juárez con EPN), y aunque no se puede generalizar, sí se puede afirmar que muchos de ellos han sido y siguen siendo integrantes, cómplices y comparsas de la corrupción del poder político municipal, estatal y federal, del prianismo.

No fue casualidad entonces que la visita la organizara el CCE invitando a Carlos Loret de Mola, dónde ambos, empresariado y periodista se han dedicado a atacar al presidente y a la 4T. El pretexto fue la entrega de premios al empresario y negocio del año por el CCE, pero en realidad, el evento fue para acudir a conocer, escuchar, aplaudir y adorar a quien desde el inicio del mandato, ha tratado (sin poder), afectar la imagen de AMLO, su Gobierno y su partido, para reunir a la oposición, engrosar el bloque opositor.

Ahí estuvieron Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Juárez, políticos y dirigentes del PAN, PRI, MC de Chihuahua, que se han dedicado a atacar al presidente, al lado de dirigentes y exdirigentes del CCE que se ha caracterizado por ser opositores desde la campaña de 2006 al hoy presidente de la República (acuñadores de la frase y campaña AMLO es un peligro para México), así como de empresarios y personajes que, además de ser comparsa de la corrupción política de Juárez y Chihuahua de antes y de ahora, tienen en común ser opositores a la 4T.

Y como en un aquelarre, extasiados celebraron cada palabra y oración de Loret en contra de AMLO, Morena y la 4T. Cuál ídolo de la oposición no se reservaron elogios, aplausos ni algarabía por tener ahí al más antiAMLO y anti4T, no importándoles que fue él quien, en 2005, simuló una detención por parte de agentes federales por órdenes de Genaro García Luna, en ese entonces jefe de policías investigadores de la AFI y que después se convirtió en jefe Nacional de la Policía Federal (hoy preso en EU por narcotráfico y sus nexos con capos de la droga), detención transmitida supuestamente en tiempo real y que después se comprobó y se supo que fue fabricada dicha detención televisada “en vivo” a nivel nacional, siendo Loret director y conductor del noticiero que transmitió en vivo dicha detención por Televisa y que hasta la fecha se defiende con un “no me di cuenta”.

Pudieron traer a cualquier personaje que de verdad tuviera algo que aportar al empresariado, un escritor, un líder social, cultural, empresarial, deportista o conferencista reconocido, pero no, decidieron traer al principal golpeador de AMLO. Y es que a falta de una figura política que tenga credibilidad, prestigio y autoridad moral (son prianistas, no tienen a ninguno) para tener el peso de convertirse en figura opositora a AMLO y la 4T, no han tenido de otra que adoptar a Loret de Mola, sin credibilidad e identificado siempre a las cúpulas del poder, como su figura principal.

No cabe duda que el 2024 ya arrancó para la oposición en Ciudad Juárez con este evento del CCE reuniendo a la oposición política y empresarial de Juárez (y Chihuahua) y arengándolos con el golpeador al presidente más mediático (aunque les dijera pusilánimes por tibios). Desesperadas las cúpulas que perdieron el poder nacional, han recurrido a convertir a un periodista sin reconocimiento ni méritos por su labor, más que el de ser un simulador, un criminal (eso es quien fabrica y/o simula pruebas) en un opositor. Un periodista que nunca fue opositor a los anteriores presidentes ni denunció ni señaló jamás la corrupción y crímenes de EPN y Calderón, para terminar pronto: un cínico y falso al servicio del prianismo, de antes y de ahora. Por eso la oposición no tiene asidero para 2024 ni para 2027, porque se reúnen entre ellos y en torno a ellos, no tienen un apoyo ni base social o del pueblo.