Carencia vs invasión de viviendas: Dos caras de la misma moneda

Si hay invasión es porque hay viviendas desocupadas… entonces ¿hay carencia de viviendas?

En los últimos días se han publicado un par de noticias que dan cuenta de problemáticas que se advirtieron desde hace años y que hoy son realidad: la primera de ellas señala una urgente carencia de viviendas de tipo social que no han podido construirse por el cambio que hubo en cuanto a políticas de vivienda y el encarecimiento del suelo, y la segunda refiere que la invasión de viviendas va en aumento y aún quienes están involucrados en la recuperación de la vivienda se quejan de prácticas de grupos organizados que les afectan. Y no es que se trate de hacerle al adivino, no, sino que las situaciones cuando son analizadas de manera objetiva a la luz teorías y bajo el rigor de métodos confiables dan pauta a construir escenarios con amplio margen de certeza… es odioso decirlo, pero… sobre ambas cuestiones ya se ha gastado bastante tinta. Este es el caso en relación con al modelo de producción de vivienda en el suroriente de Ciudad Juárez que tuvo lugar poco después del año dos mil y las problemáticas que desencadenó desde ese entonces hasta hoy día, con sus muchos matices, pero todos ellos a cuestas principalmente de quienes viven en esa zona, pero que no deja de ser un lastre para todo juarense. Aún quienes vieron sus arcas beneficiadas, viven, y sufren, una ciudad con profundos problemas sociales provocados por el aislamiento, la soledad, el olvido… que tanto han modificado el estilo de vida de todos: han exaltado esas ciertas “reservas” de unos hacia otros a grado tal que vivimos encerrados, dentro de los límites, físicos o no, que definen las áreas de la ciudad en las que podemos movernos con cierto grado de libertad.

Hace cuatro años un grupo de académicos en convenio con el gobierno municipal realizamos una investigación en cinco fraccionamientos de los sesenta y ocho que se localizan en el suroriente de la ciudad: Urbivilla del Cedro, Parajes de San Juan, Parajes de San Isidro, Parajes del Sur y Portal del Roble, donde las circunstancias eran más críticas en cuanto a abandono de vivienda y cuestiones de inseguridad, los cuales no coincidían precisamente con aquellos en los que Infonavit tenía interés de intervenir, ya que para ellos el punto interés era sobre la cartera vencida; esta fue la razón por la cual posteriormente el convenio signado con el gobierno municipal actual abordó otros fraccionamientos entre ellos Riberas del Bravo, al que se le han invertido incontables esfuerzos y recursos, y Villas del Sur, un área inundable a la que la administración anterior más que procurar recuperar y vender viviendas a familias en un sitio en donde se ponía en riesgo su patrimonio, optó por consolidar otros fraccionamientos que si bien enfrentaban situaciones críticas su mejora se basaba en acciones puntuales que se definieron como producto de la investigación y trabajo de campo, y en un marco normativo que tenía como objetivo establecer bases para llevar a cabo procesos de urbanización y construcción de vivienda de manera ordenada, evitando los vicios que llevaron a tan evidente caos, más de ninguna manera prohibiéndola como se argumentó cuando lo derogaron hace seis meses: “Polígono de actuación Talamás para vivienda nueva en la zona periurbana sur oriente”. Recientemente, se anunció la recuperación de poco más de 600 viviendas como producto del convenio entre el municipio e Infonavit.

El caos que provocó el modelo de producción de vivienda no ha sido el mismo en estos últimos veinte años: evoluciona. El déficit de equipamiento y la nula accesibilidad a bienes y servicios de la ciudad, se sumaron los efectos en las plusvalías y riesgos que la vivienda abandonada provocó; la invasión e intervención de líderes aumentó más aun la complejidad de la problemática. Para 2019, con base en el trabajo de campo el número de viviendas deshabitadas bajó a 19 mil 882, el 23 por ciento, se detectaron cinco mil 909 viviendas invadidas, el siete por ciento mientras que cuatro mil 153, el 5 por ciento, tenían señales de haber sido recuperadas.

Es cierto, faltan viviendas de tipo social, ¿pero habrán de construirse bajo el modelo que ya vimos y vivimos su fracaso? Si bien precio del suelo orilla a construirlas en predios alejados, ¿será que son necesarios instrumentos legales que normen el mercado de suelo? La invasión va en aumento, ¿los programas de recuperación de vivienda han sido efectivos? Y en ellos… ¿dónde aparece la iniciativa privada para intentar solventar la problemática que junto con los gobiernos en turno gestaron? Todo parece apuntar a que la alfombra roja se está tendiendo a repetir la historia.