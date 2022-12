Caravana con sombrero ajeno

Qué fácil y cómodo le resulta al Gobierno federal presumir una postura humanitaria en el tema de los migrantes en general, particularmente de los centro y sudamericanos, cuando no le cuesta un peso su atención, pese a que el tema es de competencia absoluta y exclusivamente federal, hablar y declarar es muy sencillo, pero atender cabalmente una responsabilidad es otra cosa.

Ahora resulta que todos exigen un trato humanitario, respetuoso y digno para los migrantes, pero no se hacen cargo de todo lo que eso mismo implica, las leyes migratorias de cualquier país deben prevalecer por sobre cualquier otra consideración. Los países o estados tienen derecho a establecer los lineamientos que deben cumplir los que no nacieron en ese país.

Hay una tendencia mundial, políticamente correcta, que impulsa con mucha fuerza el trato respetuoso a los migrantes, elevando a nivel de derecho humano, el migrar ¿de verdad es un derecho migrar?

Lo pregunto no porque dude sobre la implicación humana del tema, sino porque me inquieta sobremanera que el derecho de una o varias personas se sobrepongan por encima del derecho de toda una comunidad, de todo un país.

Ahora resulta que el derecho de las personas a buscar una mejor forma de vida o, en algunos casos extremos, de plano escapar de situaciones de amenaza inminente a la integridad o vida de las personas, es razón suficiente para pasar por encima de ordenamientos legales sobre el estatus migratorio de extranjeros.

¿Son seres humanos? Sí, sí lo son. ¿Tienen derecho a migrar? Sí, sí lo tienen ¿Tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad? Sí, sí tienen ese derecho. Pero, en la vida todo derecho implica una obligación, y, en el caso de los migrantes, deben cumplir con la obligación legal de acatar las leyes migratorias de los países por donde transitan. Así de sencillo.

¿Por qué solo México debe acatar los mandamientos humanitarios sobre los migrantes? ¿Por qué Estados Unidos no? en el país vecino cierran sus fronteras y acatan primero sus leyes migratorias, sin atender consideración distinta alguna.

Una caravana de más de mil 500 migrantes hondureños y venezolanos, viene hacia Ciudad Juárez, obviamente con la intención de cruzar a EU, lo cual todos sabemos no ocurrirá, porque el vecino país ha cerrado completamente sus fronteras.

Esta caravana fue identificada en Ciudad Jiménez, lo que ocasionó la postura inmediata de la gobernadora Maru Campos, atendiendo a la parte humanitaria de la atención que requieren, pero también señalando que solicitaría la intervención del gobierno federal.

El tema de la migración, y todas sus implicaciones, es de competencia total y exclusivamente federal, es su responsabilidad legal, por tanto debería asumir su papel haciéndose cargo de todo lo que ocurre en ese tema.

Pero no solamente se desentiende del problema, sino que a través de declaraciones del representante del gobierno federal en Chihuahua, el ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, intenta minimizar esa responsabilidad y endosársela al gobierno estatal.

Al respecto, el pasado jueves mi compañero Josué Serna publicó en las páginas de El Diario: “Explicó que dadas las complejas condiciones en que viaja la caravana migrante, de entre mil 200 y mil 500 personas de origen hondureño y venezolano, el Gobierno del Estado intervendrá en su apoyo, en acciones conjuntas por parte de la administración estatal y del municipio de Jiménez.”

“También indica que se les dará la atención que requieren, sobre todo a las mujeres embarazadas y niños que forman parte del contingente, y por lo anterior será retenido en Jiménez, donde ambos órdenes de Gobierno les brindarán diversos apoyos.”

“Adicionalmente, el Gobierno Estatal solicitará al Gobierno de la República que revise la situación migratoria de las personas en condición de movilidad, que actúe conforme a lo que establece la ley en la materia y en caso de que sea necesario, regresarlos a su lugar de origen.”

“Finalmente resalta que la gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado respetuoso pero exigente al Gobierno Federal, para que resuelva esta situación.” Fin de la cita.

En respuesta, el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo que “…la gobernadora miente, el Gobierno Federal ha sido muy humano con la llegada de migrantes”, sin embargo no clarifica o explica la manera que ha hecho esto.

Sin embargo, esa supuesta “humanidad” a la que se refiere Loera no se ha visto materializada en recursos, en presupuesto, dinero pues, que facilite brindar las atenciones que los migrantes requieren. Uno es el discurso y otros son los hechos.

Hasta hoy, salvo el exabrupto de Loera, la federación sigue sin atender la petición de la gobernadora, oídos sordos y garganta muda en el tema, cuando el problema esta vigente, actual.

Si esos migrantes no van a cruzar a EU, porque la política migratoria de ese país está claramente definida y no les permitirá el ingreso ¿qué caso tiene dejarlos llegar hasta la frontera? ¿Para qué?

Por eso, la postura de la gobernadora Maru Campos cobra fuerza y relevancia, el gobierno mexicano debe establecer con precisión y legalidad el estatus migratorio de esos migrantes, y actuar en consecuencia repatriándolos. Claro, respetando todos sus derechos, cuidando en todo momento su dignidad, pero sin contravenir nuestras propias normas migratorias.

En ningún país del mundo se permite que extranjeros lo visiten sin contar con los documentos migratorios mínimos, sin cumplir con la legalidad en esos términos.

No se trata por supuesto de criminalizar la migración, no, solo es apegarnos al cumplimiento de normas mínimas que garanticen una sana y equilibrada convivencia social.

Las leyes y normas no se hicieron para molestar a los ciudadanos, al contrario, surgen de la imperiosa necesidad por una convivencia social armónica y ordenada, por eso es inaceptable realizar excepciones en aras de supuestos “valores máximos” de derechos humanos.

Es cierto, los migrantes viven una condición de alta vulnerabilidad, sufren una situación de riesgo, pero no la ocasionamos los mexicanos, menos los juarenses, actuar con humanidad es importante, apoyarlos y brindarles la ayuda necesaria es obligación hasta moral de cualquier mexicano, pero nunca debemos dejar de lado que su estatus migratorio no es legal, no cumple con las normas mexicanas en ese tema.

En resumen, el gobierno federal debe asumir plenamente su responsabilidad y obligación en el tema de la migración, con programas, con acciones, pero sobre todo con recursos, que es la única forma en la que se materializa de verdad la buena voluntad de las personas y los gobiernos, todo lo demás serán solo buenas intenciones, nada más.