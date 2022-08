Caos vs cultura vial

El día de ayer 29 de agosto de 2022, se presentó el tan anhelado regreso a clases presenciales. Ahora sí, en todos los niveles educativos, de nuevo, las escuelas volvieron a la vida recibiendo a los miles de estudiantes que, ansiosos por volver a las aulas de clases y socializar con sus amigos, se presentaron emocionados, llenando de algarabía a la ciudad.

Lo anterior, es un ejercicio interesante en el que se presentan diversos actores, por ejemplo, aquellas personas que, lejos de ver las problemáticas que las movilidades ocasionarían, tuvieron la oportunidad de aprovechar para retomar las actividades que, durante el período vacacional, habían dejado pendientes, como lo es hacer ejercicio, o bien, porque no, descansar un momento y abrazar la soledad del hogar.

Sin embargo, la mayoría de los juarenses, a quienes nos toca salir a ejercer nuestras labores desde temprana hora, vimos una movilidad sumamente reducida, los tiempos de traslado se incrementaron de manera considerable y aquel que omitió prevenir, llegó tarde y molesto a su centro de trabajo; los tiempos cambian y con independencia de lo que como ciudadanos debemos exigir a la autoridad, mientras la exigencia se cumple, debemos adaptarnos a lo que se vaya presentando, pues como seres humanos, contamos con esa capacidad.

Esto atiende a varios factores, uno de ellos, es la falta de personal en la Coordinación General de Seguridad Vial, donde, con escasos elementos, se pretende realizar la labor preventiva inherente a dicha dependencia, aunado a esto, pareciera que no todos los policías viales están dispuestos a servir, pues a diario se puede observar que algunos de los agentes de vialidad, solo se paran en las esquinas o cruceros a los cuales han sido asignados, atendiendo llamadas telefónicas en horas pico, sin desahogar el tráfico, olvidándose de la autoridad que representan y siguiendo las órdenes de los señalamientos viales, lo que ha traído como consecuencia que muchos de los conductores dejen de cumplir con sus obligaciones como lo es la de tener respeto por la autoridad.

Por otro lado, tenemos la falta de autoridad que existe en la Dirección de Transporte, donde se permite que, quienes conducen unidades de transporte público, lo hagan sin las placas respectivas, en vehículos contaminantes, con camiones completamente llenos y que bajan y suben pasajeros en cualquier parte de la ciudad, omitiendo señalamientos viales y poniendo en riesgo la tranquilidad, seguridad e integridad, no solo de los usuarios del transporte público, también de quienes conducen por las calles de esta ciudad, tal es la falta de autoridad que, en esta administración estatal, son dos los titulares de la dependencia que han renunciado a su cargo y la autoridad permite las presiones del gremio y se olvida del bienestar común.

Un tercer problema, y el cual considero por demás importante, es el hecho de la falta de cultura vial, lo cual atañe a la ciudadanía, para muestra un botón, tanto a la hora de entrada a la escuela, como a la hora de salida, podemos ver una gran cantidad de vehículos estacionados en doble fila, a pesar de que sus hijos ya hayan descendido del carro, ya sea esperando a que ingrese a la escuela –y el niño, en lugar de apurarse, va saludando a cuanto amigo se topa en el camino- generándose un conflicto con las personas viven en los sectores donde hay centros escolares. Otro ejemplo claro, se observa en los cruceros donde hay vueltas indirectas, y que claramente así lo ordenan los señalamientos gráficos, empero, por comodidad, y ante la nula vigilancia es preferible hacerse de la vista gorda.

A este último problema se le adhiere el hecho de que muchos ciudadanos, salen de casa cinco minutos antes de su hora de entrada al trabajo y conducen excediendo los límites de velocidad, considerando que son los únicos que tienen prisa por llegar a su destino, y cuando alguna persona llega a cuestionarle el motivo por el cual no sale más temprano de la casa, la respuesta común es “siempre he salido a esa hora”, y como siempre lo ha hecho de la misma manera, no tiene, o no quiere tener, la capacidad de modificar esos malos hábitos.

Muchos de los cambios que esperamos, pueden darse si nosotros como ciudadanos, tomamos las riendas de nuestra vida, dice el punto V del ideario del PDMU: “Tu riqueza no estriba en estar rodeado de mendigos; ni tu sabiduría en reinar sobre ignorantes ni tu virtud en la existencia de los perversos; ni tu fuerza por los débiles que conoces. Tu valer será auténtico cuando prescindas de lo que hay de negativo para establecer tus autoreferencias”.