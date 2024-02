Ciudad de México.- El país se encuentra en una crisis exorbitante, en todos los rubros. Podríamos pensar que en su peor momento. Pero cada día, salen y salen más temas, que superan el caos en el que nos encontramos. Vamos de mal en peor.

Los precios de la canasta básica, están por las nubes. Los alimentos cuestan cada vez más y los sueldos alcanzan cada vez para menos. Se anuncia un incremento al salario mínimo, pero lo que no se dice, es que no es por ayudar o mejorar la economía de la clase trabajadora, sino para mayor recaudación de impuestos; con la consecuencia de incremento en combustible, servicios, alza de precios, inflación, etc.

En salud, estamos peor que nunca. Aun cuando se anuncia una megafarmacia, que surtirá lo necesario a los sistemas de salud, supuestamente a menores costos. No hay medicinas y no surte ni una receta. Además, nuestra entidad, no podría ser “beneficiaria”, por no haberse sometido a la voluntad del gobernante y no apegarse al, -ahora desaparecido-, INSABI, en su momento. Sucede lo mismo que con una refinería que no refina; un aeropuerto que no tiene vuelos; un tren maya descompuesto a mitad del camino. Todo mal. Muy mal.

En inseguridad, anuncia que vamos bien, que ha bajado, que los índices son menores. Mentiras y más mentiras. Estamos por llegar a 200 mil homicidios dolosos en su administración; desaparecen 12 mujeres cada día; tenemos los mayores niveles de violencia en la historia; ocupamos primeros lugares a nivel mundial, en aspectos negativos, sobre todo, en cuestiones de criminalidad.

He repetido la palabra “anuncia”, aun cuando por lo regular cuido mucho la redacción y procuro usar sinónimos para no ser reiterativa con determinado término.

Esta vez ha sido a propósito. Con la intención de remarcar, que todo queda en eso: en simples anuncios.

López Obrador, desde su primera campaña, hasta la tercera y durante todo su mandato, solo hace “anuncios”, de lo que hará, de lo que pretende, de lo que ofrece, de lo que promete… Jamás concreta nada. Ya se le fue casi todo su sexenio, en culpar al pasado; en señalar a otros; en cubrir incompetencia, corrupción e ignorancia de sus funcionarios; en nada.

En materia de corrupción, este gobierno ha sobrepasado todos los límites. Yo no entiendo en cuál metaverso Andrés Manuel es buena persona. ¿Cómo es posible que todavía haya quien le crea y lo considere un buen presidente? Mi cerebro no logra comprender, como es que cada que le sacan a relucir algún escándalo relacionado con sus hijos, parientes y allegados, comience a decir tonterías en su mañanera y logre enviar los reflectores a otras direcciones y se “salga con la suya”.

Todos los señalamientos opuestos a su gobierno, ya sea que vengan de: líderes de otros partidos políticos, de periodistas, de ciudadanos comunes, de autoridades diversas, de gobernadores, de extranjeros, o de la opinión pública en general, intenta evadirlos, con “cortinas de humo”.

Recién le han sacado a la luz pública, la investigación de la DEA, que muestra que AMLO ha sido financiado con dinero proveniente del narcotráfico. Específicamente de “La Barbie” (un famoso delincuente). Asegurando que, en 2006, recibió alrededor de dos millones de dólares para su campaña.

La cortina entonces tendría que ser gigante para tapar eso.

Y, es así, que surge en el imaginario colectivo la posibilidad de que el asesino confeso del magnicidio perpetrado en 1994, en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta; es decir, Mario Aburto Martínez, salga en libertad.

¿En qué momento suceden estas cosas?

Ahora resulta que, mediante un amparo, promovido desde el año pasado, se pretende dar el tratamiento como si se tratase de un homicidio simple. Por ello, están pidiendo que Aburto salga al cumplir 30 años de cárcel. Sin embargo, el hecho, por su magnitud, no corresponde al fuero común, sino al federal; tal como se clasificó jurídicamente en su momento.

No tendría por qué ser tema en este momento. Debería quedarse ahí; hasta cumplir los 45 años con los que fue sentenciado.

Ya el ministro de la Corte, Pardo Rebolledo, se ha declarado como “impedido” para conocer del caso. Así se seguirán pasando “la pelotita”.

El propio AMLO asegura que se trató de un crimen de estado; y que lleva mucho tiempo para que ese tipo de asuntos se puedan esclarecer. La pregunta que surge es: ¿qué hizo durante su mandato, para tratar de “esclarecer”? la respuesta, invariable es: Nada, absolutamente nada.

El asunto es “cosa juzgada”.

Ya es momento…