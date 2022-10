Camposanto de papel y tinta

El Día de Muertos es un tema que nos remite a la memoria, o al olvido en ciertos casos, de quienes ya no están en esta tierra. Las imágenes de esa festividad son los altares y ofrendas que se montan desde nuestra casa o en masivos eventos públicos donde se despliega el cempasúchil y aserrín. De igual manera suena “La llorona” por todos lados y últimamente el famoso “Recuérdame”.

Ahora quiero aprovechar esta celebración tan mexicana para hacer mi propia ofrenda de Día de Muertos y resarcir del olvido a esos muertos de siglos atrás. Quienes hayan visitado la Biblioteca Municipal Arturo Tolentino, y también para quienes no, deben saber que hay una esquina en el segundo nivel donde la memoria de Ciudad Juárez se resguarda.

Esos cuartos llenos de estanterías hasta el techo, llenas de cajas con legajos de informes, oficios y cuanto documento se nos ocurra. Un espacio apretado, con un techo en malas condiciones y sin control de humedad, temperatura o incendios. Creo que cualquiera puede pensar que ese no es un lugar digno para documentación que data desde principios del siglo XVIII y van hasta bien entrado el siglo XX.

En cada una de estas cajas, de las que no se tiene control real sobre su contenido, se halla la evidencia material del paso de nuestros ancestros en donde dobla el río. Son los nombres de quienes habitaron este desierto los que se encuentran encerrados en un pequeño cuarto, a la expectativa de poder regresar de la muerte en las páginas de alguna historia.

Nuestro archivo, muchas veces desconocido para el grueso de la población, es un recinto algo parecido a un camposanto. Y no me mal entiendan, hablo de un camposanto en el sentido de aquel lugar donde la memoria y el olvido convergen; la vida y la muerte; el llanto y la fiesta. Es un camposanto donde en lugar de lápida y tierra hay tinta y papel. Los nombres, fechas y lugares se vuelven coordenadas para reconstruir nuestras trayectorias de vida y la de nuestra ciudad. Archivo y camposanto me hacen sentir una enorme solemnidad cuando estoy en ellos, rodeado de quienes me antecedieron, siempre como queriéndome decir algo.

El Día de Muertos vamos en familia al panteón Tepeyac o al Jardines Eternos, nos reunimos alrededor del sepulcro, lo lavamos, arreglamos y floreamos. Queremos que se encuentre en las mejores condiciones, pues es una forma de mantener la memoria y esperar la llegada al altar en esa noche de noviembre. Así creo también debemos abogar para mantener nuestro Archivo Histórico Municipal, que se ha mantenido por el interés de personajes amantes de nuestra historia. Sin embargo, el papel de las autoridades brilla por su ausencia en el mantenimiento de las instalaciones. Desde esta tribuna insto a las autoridades a voltear al archivo, repositorio, almacén y panteón de nuestra memoria colectiva.

Por otro lado creo que quienes investigamos en el Archivo Municipal tenemos una responsabilidad social no sólo para la producción académica, sino para la divulgación de ese recinto. Creo que debemos, ya hay gente que realiza esto, volvernos promotores de ese espacio y dar a conocer su importancia entre nuestras familias, colegas y comunidad cercana. Que verdaderamente sea una plaza pública para la memoria, donde quien tenga algo de curiosidad e imaginación se sumerja entre nombres como los de Espiridión Provencio, María Martínez o Inocente Ochoa.

Que este Día de Muertos sirva pues para recordar a quienes forjaron la grandeza de esta ciudad, desde la educación, la cultura y la buena política. Pues qué tan muertos queremos a nuestros muertos, deseo que su memoria se mantenga viva y la historia sirva para seguir transformando nuestra querida ciudad. Que así tengan dignidad aquellas viejas tumbas o amarillentos legajos. Hasta aquí adorno mi ofrenda histórica, recordando el aroma de cempasúchil floreando a la orilla del Bravo.