Campañas típicas en tiempos atípicos de Covid-19

En plena pandemia de Covid-19 la euforia electoral está desatada. Todos en el mundo político andan en busca algo. Desde el presidente de la República, quien dice que ahora quiere ser el defensor del proceso electoral, y ya fue frenado por el propio presidente del INE. Lo mismo sucede con varios gobernadores que desde su cargo buscan incidir en los resultados de las próximas elecciones. Y qué decir de alcaldes, diputados locales y federales que también andan en la búsqueda incansable de retener el cargo o el hueso dirían otros. Todos buscan posicionarse o posicionar su causa o su partido. Las elecciones para renovar a la Cámara baja, así como varias gubernaturas y un número importante de alcaldías serán hasta el próximo año, pero para muchos políticos las campañas ya empezaron. Muchos ya se adelantaron con un discreto proselitismo, sobre todo porque las condiciones indican que serán unas elecciones atípicas por la emergencia sanitaria.

Son muchos cargos los que estarán en juego el próximo año. En el estado de Chihuahua se renovarán los 67 ayuntamientos, los 33 diputados del congreso local, así como el Gobierno del Estado y los nueve diputados federales.

Es por eso que la clase política anda desatada. Se escuchan múltiples nombres, muchos de ellos y ellas cartuchos ya muy quemados, pero también hay caras nuevas. Otros hacen todo lo posible para que se hable de ellos aunque no tengan la menor posibilidad. Pero el común denominador es que andan todos a marchas forzadas. La candidatura a la gubernatura del estado de Chihuahua es de las más anheladas y es por eso que varios han levantado la mano para anunciar que buscan ser candidatos. Tal vez el pésimo trabajo del actual gobernador aumenta las aspiraciones de muchos que avizoran la eventual derrota del partido en el poder debido a su deficiente trabajo. Por el PRI, o lo que queda de ese partido, se escuchan algunos nombres como el de la experimentada priista Graciela Ortiz, pero quien se ve fuerte es el diputado local Omar Bazán, quien no repara en gastos a la hora de promocionar su imagen.

Donde el pleito será seguramente de pronóstico reservado es en el partido del presidente López Obrador. En Morena ya varios se sienten con los méritos para alcanzar la candidatura morenista al Gobierno del Estado de Chihuahua. El primero de los adelantados es el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, quien considera que sólo por la cercanía con AMLO, ya que es su amigo desde hace tiempo, tiene mayor derecho que los demás. Pero el pésimo manejo de la crisis del agua en el centro del estado casi lo deja fuera de la contienda. Otro es el consejero de Pemex, Rafael Espino, personaje casi desconocido en la entidad chihuahuense. Sin embargo algo le habrán dicho a este político ya que su insistencia es por demás evidente.Quien sin duda sigue teniendo encendida una veladora es el expanista Cruz Pérez Cuellar, para ver si se le hace realidad la candidatura a la gubernatura y pueda arrebatarle el poder a su otrora compadre Corral y ahora principal adversario político. Por cierto, dentro de su propio partido a Javier Corral se le complican las cosas. Le urge dejar un candidato afines, pero eso se ve cada vez más lejano. El más reciente tropezón en el Poder Legislativo apunta a que una importante ala de su partido, no seguirá sus mandatos.

También han surgido caras nuevas y personajes alejados de la política que buscan aparecer en la boleta electoral. Uno de ellos es el médico Alejandro Díaz. Miembro de una familia juarense de empresarios gasolineros, el doctor Díaz está buscando por medio del manejo informativo de Covid-19 posicionarse entre el electorado chihuahuense. La estrategia puede resultarle políticamente redituable ya que el tema es por demás trascendental en estos momentos. Pero si quiere un espacio en el ambiente político debe profundizar en una propuesta electoral.

No falta mucho para que inicie el proceso electoral, tal vez por eso, al igual que el Dr. Díaz a los demás aspirantes se les ve con prisa porque tienen el tiempo en contra. Pero además tienen en su contra la pandemia y posiblemente hasta la falta de recursos económicos para las campañas. Esto debido a que cada día crece la exigencia ciudadana de no dar presupuestos a los partidos políticos para hacer campaña. La gente quiere que mejor ese dinero se destine al rescate de las Pymes. En estas campañas los temas obligados serán salud, violencia y economía. Se espera un proselitismo creativo, práctico y económico. Campañas creativas que propongan verdaderas soluciones a los grandes retos. No se puede seguir haciendo la típica política en tiempos sumamente atípicos.