Campañas políticas en desarrollo

Para Platón “el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”.

Se acerca la hora de la elección y la frase “para que voto, siempre son los mismos”, empieza a escucharse entre aquellos que se dicen apolíticos, a pesar de que, emitir el sufragio en los términos que la ley señale, además de ser un derecho, es una obligación, así lo establece la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ende, su incumplimiento, trae aparejada una sanción, la cual está contemplada en el artículo 38 fracción I de la propia constitución, y que consiste en la “suspensión de derechos y prerrogativas”.

Lo anterior, se ha sometido al escrutinio de diferentes actores políticos, así como de la academia, ya que, la sanción a que hace referencia la disposición invocada en el párrafo anterior, desde mi perspectiva, es letra muerta, no existe antecedente alguno en México, que nos permita opinar lo contrario, así, aquellos que se alejan de cumplir con su obligación, consideran que nada les puede pasar.

El deber cívico que el mexicano carga sobre sus hombros no permite la apatía o el desinterés, por el contrario, para legitimar la democracia que reviste a nuestro gobierno, es necesaria la participación activa de la sociedad, de lo contrario estaremos mostrando un retroceso en la política de gobernanza que se pretende y que en determinado momento empezó a ganar partidarios, sin embargo, de nuevo se pierde ese concepto y cada vez se asemeja más a una gobernabilidad donde solo tiene la verdad quien se encuentra en el poder.

Parte de la obligación ciudadana, radica en la vigilancia de nuestras autoridades, se acercan las jornadas electorales y previo a ello, quienes actualmente ostentan cargos públicos deberán someterse a una especie de “veda” que consiste en la privación de la difusión de propaganda gubernamental o cualquier tipo de acto que promueva o fortalezca la estructura política de algún candidato, en el entendido de que inician formalmente las campañas electorales.

Del 1 de marzo al último de mayo, nos invadirán –de nuevo, tal y como se vivió en la pre- las campañas federales, esas en las que los diferentes partidos gastan enormes cantidades de recurso y con las que, los actores políticos, pretenden ganarse el favor del pueblo para coronarse como los triunfadores de la contienda.

En Chihuahua, según la página de internet del IEE, se eligen 22 diputaciones de mayoría relativa, 712 regidurías, 11 diputaciones de representación proporcional, 67 sindicaturas y 67 presidencias municipales, encontrándose en juego la alcaldía de la ciudad más importante del estado, es decir, la de Ciudad Juárez y a diferencia de las elecciones federales, los candidatos locales deberán iniciar sus campañas el día veinticinco de abril.

En esta localidad, los actos encaminados al desprestigio de los futuros candidatos nos llevan a la vieja escuela de la política mexicana, en otras palabras, las campañas políticas de manera extraoficial se han hecho presentes a través de la exposición manifiesta de actos que pudiesen ser considerados como violencia política.

Aún no se tiene certeza de quién será el candidato del partido Morena en las próximas elecciones locales, no obstante, están aprovechando hasta el último momento, previo al anuncio oficial, para generar la mayor guerra sucia que jamás se había visto en contra de un contendiente a la alcaldía municipal, soy reticente, los políticos utilizan como una biblia o un manual, la ideología de Maquiavelo para inferir en las decisiones del pueblo a través de la injuria y la mentira, recordando esa vieja frase que reza “nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira”, al final de cuentas, los delitos contra el honor no existen en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

Es por lo anterior, que se vuelve necesaria la participación activa de la sociedad, involucrándose en el diario quehacer político y exigiendo a los diferentes actores enfrentarse entre sí con trabajo que realmente pueda someterse al reconocimiento de la comunidad, haciendo a un lado los señalamientos que ensombrecen toda contienda y que tienen a nuestro país sumergido en un lodazal del cual pareciera, no quiere salir.