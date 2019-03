Caminos y veredas morenos

A propósito de la reciente conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas, el llamado superdelegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa bien puede decir que sus opositores, tanto al interior como exterior de Morena y en los medios de comunicación, así como de otros partidos políticos y niveles de gobierno, le han hecho “lo que el viento a Juárez”, con todo y grillas destinadas a debilitar su imagen o, incluso, a lograr su destitución del cargo. Algo que se ve más lejano cada vez. Pero más bien por su cercanía con el presidente López Obrador que por una atinada estrategia política.

Extrañamente son algunos medios de comunicación de la capital, principalmente portales digitales de noticias quienes, un día sí y otro también, publican toda clase de rumores y “fake news” en contra del representante del presidente López Obrador en Chihuahua, quien no sólo se la pasa aclarando tales infundios, sino que, en los hechos, se dedica más a trabajar cada día en los pendientes propios de su función, a atender a grupos que solicitan su intervención en tal o cual problema, en viajar a la Ciudad de México a las reuniones con los demás delegados y su coordinador, e incluso, con el mismo presidente de la República con quien toma acuerdos directamente, en todo lo relacionado a Chihuahua. Así, de ese tamaño y dimensión, es el poder de gestión de Juan Carlos pero, también de ese tamaño y dimensión es su desatención a la operación política propia de su cargo.

Visto a la distancia, desde esta frontera, para quienes nos dedicamos al análisis político, resulta muy interesante –y atractivo– analizar el fenómeno político desatado con los nuevos inquilinos del poder en el país, y en el estado, quienes, por su misma novatez en estas lides, han acusado ya algunos daños colaterales del ejercicio de gobierno pretendiendo centrarse sólo en la parte operativa de este, es decir, la realización y ejecución de las tareas propias del cargo, sin atender adecuadamente las implicaciones que, necesariamente, tiene el ejercicio del poder y su relación con los distintos factores sociales.

En ese sentido, el mismo presidente López Obrador ha dicho, una y otra vez, que su Gobierno inaugura una manera diferente de gobernar, un cambio, no en vano le ha denominado la Cuarta Transformación, centrando principalmente sus objetivos en el combate a la corrupción, la atención directa a los que menos tienen a través de programas de asistencia social sin intermediarios y la honradez de él mismo, así como de el resto de sus colaboradores y en general todos los demás funcionarios de gobierno.

Esta sólida narrativa política le ha traído al presidente enormes dividendos en cuanto a popularidad y aceptación sociales, no en vano todas las casas encuestadoras lo colocan como el mandatario más popular en México al inicio de su mandato. De hecho, es el presidente mejor evaluado de toda América Latina.

Sin embargo, para Andrés Manuel, viejo y experimentado lobo de mar en las lides políticas, también es importante equilibrar la relación entre poder y gestión, entre mano derecha y mano izquierda, entre realizar y ejecutar tareas administrativas o técnicas y mantener la interlocución adecuada con quienes tiene que hacerlo. Hacer política pues lo que no está haciendo su representante en el estado.

Parte de esa dinámica del ejercicio del poder, el jefe del Ejecutivo federal la basa en la atención que dedica a los medios de comunicación. Una porción muy importante de su estrategia es utilizar diariamente, las veces que sea necesario en el día, a los medios de comunicación para replicar sus temas, su agenda, sus observaciones, sus respuestas a críticas o señalamientos, o simplemente alguna postura que desee fijar. Así de simple.

Esa es la parte que ha descuidado Loera y el resto de su equipo en Chihuahua o que no la han atendido adecuadamente. No se trata sólo de la falta de una estrategia mediática integral y estructurada, que sí es necesaria por supuesto, sino el cuidado y atención a los diversos sectores y grupos de poder o de representación social. El ejercicio de la política no es sólo gobernar o administrar un estado, un país o una ciudad, eso es apenas una parte de la tarea completa. Hacer política pues, como la hace López Obrador.

¿Por qué entonces el golpeteo al superdelegado en Chihuahua? Bueno, son algunas las razones y los orígenes de este golpeteo. Las razones, aunque son varias y de distinta naturaleza, todas están relacionadas con la lucha por el poder, por la hegemonía del ejercicio del poder, tanto al interior de Morena como en los grupos externos. Y los orígenes, bueno, se diversifican tanto como actores hay en la política. Medios de comunicación, partidos políticos, agrupaciones sociales, sindicatos, cámaras empresariales o de profesionistas, en fin, una gama bastante amplia de fuentes interesadas en llamar la atención de Loera, tanto positiva como negativamente.

Ser el representante del presidente de la República en Chihuahua, no es cosa menor, pero a veces pareciera que el propio Loera minimiza o subvalúa su cargo. Conlleva de manera natural todo el poder que eso implica y por eso los ataques constates y reiterados a su persona. Este golpeteo inició incluso mucho antes de que entrara en funciones al cargo. En septiembre y octubre del año pasado, cuando Loera aún era diputado federal pero se sabía ya de la voluntad de López Obrador de ratificarlo como su representante en Chihuahua, fue el mismo gobernador del estado quien intentó desconocer a Juan Carlos, declarando que no lo conocía, que no sabía quien era él y que esperaba una reconsideración del presidente en ese tema. Sutil y quizá tibio el ataque, pero viniendo del gobernador del estado, contaba con la dosis de veneno suficiente para ocasionar daño.

A esos señalamientos se sumaron otros, de diversos grupos y orígenes. Incluso se corrieron rumores sobre su remoción del cargo, aun antes de tomarlo, versiones que surgieron de grupos antagónicos al interior de Morena. Fue necesario que, en su primera visita al estado, primero como presidente electo y luego ya como presidente de la república, López Obrador tuviera que incluir en sus discursos la frase “No se equivoquen, el representante del Gobierno federal en Chihuahua se llama Juan Carlos Loera de la Rosa”, frase metida casi con calzador en sus presentaciones, pero necesaria para acallar rumores y supuestas rupturas con él.

Para las corrientes divergentes de Morena, la cercanía de Loera con López Obrador es la principal amenaza, la causa más profunda de sus ataques y descalificaciones, porque lo perciben como unos de los pocos hombres que le habla al oído al presidente y es escuchado, así que, en la lucha por el poder (hablamos de futuros cargos o elecciones) es el “enemigo” a destruir, para estar en posibilidades de posicionar proyectos distintos a los que representa Loera. De eso se trata pues el golpeteo interno.

El incidente más reciente sobre este tema se verificó hace pocos días. Varias publicaciones daban cuenta de lo que parecía ya una tragedia para el ingeniero juarense, ya que literalmente lo desahuciaban políticamente señalando que era ya tanto el descrédito acumulado y la desconfianza de AMLO en Loera, que sólo era cosa de días para que dejar el cargo.

Y realmente ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que fue a México, a sus acostumbradas reuniones quincenales con el primer mandatario del país, y volvió con la autorización de nombrar siete subdelegados en diversos temas que le auxilien a sacar el trabajo y a desahogar un poco la agenda de superdelegado. En resumen, y a juzgar por los acontecimientos, por los hechos, por la realidad, volvió más fortalecido y entero que cuando se fue. Para ser un “muerto político” como lo habían señalado en algunas columnas, gozaba de cabal salud y hasta bailando rumba.

El ejercicio que sigue, luego del reforzamiento de su estructura operativa, será otra buena señal para medir el poder de Loera. El nombramiento de los subdelegados será sin duda, y en mi opinión, una muestra más de la capacidad de decisión del representante presidencial en Chihuahua, ya que sin duda veremos entre ellos, por la cercanía mostrada a Loera, a Pedro Torres Estrada, Pablo Leos, Lizzy Guzmán, Víctor López, Marcelino Gómez, Fernando Duarte, Teresita Ruiz Anchondo, entre otros.

Algunas fuentes muy confiables de Morena, en la capital del país y en Chihuahua, ajenas por completo al Gobierno federal, confirman extraoficialmente incluso la propuesta que podría haber hecho Loera de nombres como el del propio Javier González Mocken, para tender puentes y vínculos políticos con sus detractores y opositores. La pregunta sería en todo caso, ¿aceptaría sumarse el excandidato juarense a la Presidencia municipal? Veremos y diremos.