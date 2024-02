Caminar por las calles de la ciudad

Hay circunstancias de trabajo, de vida, de encantamiento, que te crean la costumbre y necesidad de caminar por las calles, luego se vuelven actividades rutinarias, un compromiso que te llama y exige a hacerlo. Deambular por las calles, callejones y aventurarse en el mar de las avenidas de la ciudad, es convivencia, también convivencia con espacios, personas, costumbres, además de supervivencia y gran instinto de conservación. Por qué, si a veces representa riesgo, una aventura, peligro. Voy al Centro, no sé si vuelva.

Caminar, observar, criticar y reflexionar se convierten en actividades obligatorias. Hay que partir, pues, de la historia cotidiana, de los hechos simples que, al reunir formas de ser diversas, al interrelacionarse, constituyen la fuente de nuestras experiencias más profundas. Los encuentros en la calle suscitan los sentimientos más intensos y opuestos, como temor, angustia, pesar, alegría, dolor, ansiedad, exaltación y hasta la melancolía más intensa.

El contraste de siempre. Avenida Juárez, y todos sus alrededores, las calles Samaniego, Noche triste, Ugarte, Mariscal, María Martínez, entre otras, nos dan una afirmación de un mismo contexto y deterioro de un mismo sector de la población, donde se generan diferentes manifestaciones: desempleo, gente sin casa, población migrante, itinerante, enfermedades mentales, marginación indígena, prostitución, etc. El mundo de la exclusión en toda su potencia.

Lo anterior demuestra lo trascendental que es contar con un concepto amplio, diverso e incluyente para analizar las variantes de los problemas que se presentan.

No sé la cifra exacta actual de personas en estas condiciones de discriminación, quienes, incluso vienen de otras partes de México y terminan despreciados, en condición vulnerable, de inseguridad, frío y dificultades de la calle, como el hambre, drogadicción, alcoholismo, recorriendo callejones sin salida, con distintas actitudes, desparramando su mirada sobre cuanto los rodea, distraídos, olvidados de sí.

Deberíamos salir todos a las calles, hacerlo como parte de la historia cotidiana, de los hechos simples, interrelacionarnos, constituir después la fuente de nuestras experiencias más profundas. Sentarse en el Café Central, y observar a los que ahí entran en busca de unas monedas, detenerse en los escalones de la Catedral, frente al Gimnasio Municipal, observar el espectáculo de los rostros más dispares de las figuras humanas y de las situaciones más insólitas, sumergiéndonos en esas aventura llamada: sobrevivir.

Dar los primeros pasos causa cierto temor. Es como asomarse a un abismo en el que no vemos el fondo. Sin embargo, poco a poco perdemos el originario pavor existencial, atraídos por las sugerencias y posibilidades que ofrece el mundo, e intuimos que vivir es estar presente en él, y con ellos, los desprotegidos, sin un sitio en la sociedad, los invisibles, sin acogida en alguna parte, personas que “sobran”. Me recuerda esa tira de la historieta de Mafalda donde lleno de vendajes, representa al mundo enfermo. Aquí en Juárez no es una representación de caricatura, sino una realidad cruel.

Pero no se trata nada más de andar, de reflexionar y romantizar la miseria que observamos, sino salir de nuestro hogar, nuestra fortaleza íntima, baluarte de nuestro egoísmo privado y tender una red de ayuda, o por lo menos fortalecer acciones de quienes con dedicación, esfuerzo y esperanza, a eso se dedican. Eliminar el rechazo social hacia los “indeseables”.

Es tiempo de Cuaresma. Jesús es quien toca al leproso, a la prostituta, a los que se creía que por padecer una enfermedad, estaban poseídos por espíritus, porque no entraban en el núcleo de privilegiados y los libera de miedos, prejuicios, tabúes. Los limpia para decir a todos que no hay exclusión ni castigo a nadie con marginación. Es la sociedad la que, pensando solo en su seguridad, levanta barreras y expulsa de su seno a los “indignos”.

Quizás esto nos parezca conocido, pero pasamos de largo, ocupados, encerrados en nuestro mundo fabricado a nuestra conveniencia, enmascarando en rutina y en prisas, lo que es nuestra indiferencia.

A todos nos gustaría dejar de ver niños en las calles, a madres de familia recoger comida en los contendedores de basura, rehabilitar a los enfermos, drogadictos y alcohólicos, dejar de verlos en el primer cuadro de la ciudad, éstos últimos una “basura”, por cierto no reciclable, pues la cárcel actual no está pensada ni estructurada para rehabilitar a nadie, sino para castigar a los “malos” y defendernos a nosotros “los buenos”.

Aterrizando el largo contexto, me metí en profundidades, en honduras, mi afán solo era decir que caminemos todos, que observemos la realidad. Estos seres humanos, personas como usted y como yo, tienen dignidad, merecen una oportunidad de poderse bañar, alimentar, educarse, reincorporarse a la sociedad. Una vida que se arrebate de la calle es una apuesta a la vida.