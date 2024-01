A todos nos queda claro que este es un año de grandes definiciones en cuanto a los gobiernos del país, y que de eso dependerá en gran medida si nos va bien o mal en los siguientes años, quizá más allá de lo que dura el siguiente sexenio. Y en apariencia estamos ante un dilema clásico de este tipo de procesos: cambio o continuidad.

Y digo esto para todos los cargos que estarán resolviéndose. Es decir, para la presidencia del a república es muy claro. Hay quienes quieren que siga el tipo de gobierno que comenzó López Obrador, continuidad, y quienes creemos que seguir por ese camino terminará por causar un gran daño porque se van a seguir despilfarrando los recursos del país. Y hay de las dos visiones y así se van a dividir los bloques de votantes.

Pero no es el único ámbito. Hoy tenemos un Congreso dividido, como ha sido durante los últimos casi 30 años. Esto significas que el presidente de la república no tiene mayoría en el Congreso. Esto sobre todo en este sexenio ha tenido sus ventajas, pues entre otras cosas ha impedido que destruya varias valiosas instituciones del país, como el INE, nada menos. Creo que hasta ahora, con las inconveniencias que sin duda tiene, ha sido bueno que haya equilibrio y no se cargue todo el poder en una sola persona, como ocurrió hasta antes de 1997 (primero de los gobiernos divididos), y en particular antes de 1994 (el salinismo hacia atrás, con máxima expresión en el cardenismo). Pero además hay una circunstancia novedosa en el proceso legislativo federal: es la primera vez que diputados y senadores tienen opción a reelegirse, desde tiempos de la revolución mexicana. Derivado de eso podemos optar si, además de mantener la división de poderes, un legislador en particular, de mayoría, debe seguir en el cargo o deben de cambiar.

Y sabemos que son concurrentes elecciones locales, y de nuevo se plantea la opción de cambio o continuidad. En el orden municipal, donde además hay reelección, el asunto es más claro. Ya hemos dicho aquí que la reelección es un instrumento muy importante para el ciudadano, porque de ese modo premian un buen desempeño o lo sancionan. Si creen que la alcaldesa, o el alcalde, han hecho bien las cosas y tres años no es suficiente, pues puede permitir que siga su trabajo. Si no es así, lo pone de patitas en la calle y que siga otro que si le atore al jale, decimos en el barrio. Porque las cosas son más sencillas de evaluar en el gobierno municipal, que es el más cercano a la gente, y tiene que ver con la calidad de los servicios, con obras, seguridad, mucho más que otros órdenes de gobierno. Y de la misma manera ocurrirá en los legisladores locales. También a resolver si hay división de fuerzas o si hay mayoría, y si hay reelección o no.

Pero para no quedarnos en la pura descripción teórica avancemos un poco más a decir porque una opción sería mejor que otra.

Yo sí creo que necesitamos un cambio en gobierno federal, urge. México es un país tan grande que ni este gobierno tan dado a gastar sin esfuerzo, a despilfarrar lo que otros juntaron, ha podido gastar todo en seis años. Pero ya dejó vacíos los fideicomisos. Ya tiró a la basura 200 mil millones del aeropuerto de Texcoco, 500 mil millones del aeropuerto sin aviones, en el tren más lento que el autobús, en la refinería que estará lista para cuando solo haya automóviles eléctricos, es decir cientos de miles de millones a la basura. Y hablo también por Chihuahua. Díganme con datos en qué se ha beneficiado nuestro estado con este gobierno federal, ni una sola obra, no digamos relevante, ni una sola, ni mantenimiento de carreteras, ni equipamiento de policías hemos tenido. Nada.

Y los municipios de Chihuahua. No podemos poner en el mismo costal a Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral. Cada uno será evaluado por sus ciudadanos. Pero no es difícil hacerlo. Los resultados y la falta de ellos están a la vista, son evidente. Es muy fácil comparar los gobiernos municipales mencionados y decir donde hay opacidad, y donde hay transparencia. Donde hay inversiones y de que magnitud, y dónde solo pequeñas acciones aisladas. Donde se ha combatido la inseguridad y donde hay tolerancia, complicidad e ineficiencia. Dónde hay orden, armonía, y donde caos mal ambiente.

Y para ello hay que evaluar bien. Hace poco hablaba con un sobrino, próximo primer votante, sobre cómo estaba decidiendo esa primera cita con las urnas. Y desde luego usa la lógica de su generación, se atrae por aspirantes que le resultan agradables, cercanos, accesibles. Pero cuando le pregunté cuales eran sus resultados en los cargos que han tenido, las promesas que han cumplido, sus capacidades, se quedó reflexionando si entonces sus valoraciones eran suficientes. Y creo, y me dijo, que si iba a hacer un análisis más cuidadoso de su decisión. Y quizá pensar en un eje tan sencillo como el del cambio o la continuidad, resultados o falta de ellos, le ayuden en sus mozas cavilaciones.