Ciudad de México.- Lamentables y preocupantes los hechos ocurridos en Puebla, durante los operativos de la tan esperada policía de élite de la 4T, pero lo es más la indiferencia inexplicable de sus altos mandos.

En la mañanera esperábamos escuchar al secretario de SPC, Alfonso Durazo, y al comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio, defender a sus elementos, pronunciarse con rotunda indignación tras los ataques sufridos en esa entidad dominada por huachicoleros. México merece conocer los detalles de la estrategia y rechazar las agresiones a los elementos que enfrentan a la delincuencia.

Las voces internas en la Sedena y Semar evidencian el malestar generalizado por estos actos desafiantes. El video del soldado anónimo, que se ha viralizado, es desgarrador.

Si la GN sólo fuera un uniforme podríamos verlo desde la perspectiva de que su presencia es con la intención de disuadir a la delincuencia, pero ni siquiera eso se está logrando.

Desafortunadamente, hay algo más que la intención y el uniforme, hablamos de la honorabilidad del soldado y del marino, de la mística y prestigio histórico de nuestras FA, que de no recuperarlas se habrá perdido todo respeto y esperanza y seguiremos caminando hacia un nuevo y rotundo fracaso.

El Ejército y la Armada, convertidos hoy en GN, han hecho el compromiso de proteger al buen ciudadano y su patrimonio, de devolverle al país la paz social, pero, lamentablemente, este no es un compromiso de Durazo ni de mandos de la GN, si así fuera, su actuación y proceder serían otros; habría nuevas estrategias, con órdenes claras y con operativos contundentes. El compromiso en realidad sólo lo ha hecho el presidente, quien ha comprobado que frente a la criminalidad no hay palabras redentoras. Es momento de cambiar de pensamiento y de actuar.

Aquí escribí que el general Luis Cresencio debía rescatar a la GN. Es tiempo de que lo haga junto con el almirante Rafael Ojeda. Rescatar a militares y marinos para levantar su moral.

La estrategia de la GN debe escalar a una segunda etapa. Con sólo palos y piedras han sido más eficaces los delincuentes que las metralletas y uniformes especiales de la GN.

Nos olvidamos que entre las piedras y las balas existen alternativas. ¿Qué hay de las armas de energía dirigida, los carros lanza agua o antimotines, las escopetas de bala de defensa, de granadas aturdidoras, pistolas eléctricas o gases lacrimógenos? No están hechas para matar, pero sí para controlar muchedumbres.

Pero las órdenes para defenderse con las armas aunque no las disparen o por lo menos con las botas, a patadas no van a llegar, no por ahora. Es obligación de los comandantes y el Estado proporcionar a la GN las armas no letales, al menos para persuadir a los delincuentes.

En las redes sociales, muchos mexicanos indignados exigen a los mandos ordenar enfrenten a los delincuentes, y al comandante supremo confiar en sus elementos. Son muchos los comentarios de apoyo y solidaridad a nuestros soldados, aunque hoy quieran hacernos creer que la GN la conforman civiles. No olvidemos, entre tanta indignación, que también el personal de la Policía Federal necesita ser visto y apoyado; hoy también tienen que soportar los comentarios de crítica de sus compañeros rebeldes.

Recordemos que ellos sí son libres de abandonar la GN cuando quieran o cambiarse de bando, no así soldados y marinos.





De Imaginaria

Luego de su tropiezo, al afirmar que el caso Artz había sido un crimen pasional, el titular de la SSC de la CDMX, Jesús Orta, vuelve a tropezar y junto con Claudia Sheinbaum ponen en riesgo la vida del policía que detuvo a Esperanza N, presunta sicaria. Si lo que querían era la foto, por su capricho los cárteles ya lo identificaron.