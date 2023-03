¿Calles construidas con enfoque de género?

Una banqueta debe ser construida “con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada.” No es ocurrencia, así lo ordena el artículo 6 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El mismo artículo define la pirámide de movilidad, es decir, que en el uso de las vías la prioridad debe ser para las personas peatonas y con discapacidad, después para los ciclistas, luego para el transporte público, les sigue el transporte de mercancías y al final los vehículos particulares.

Esta jerarquía no es nueva, aun cuando la Ley General de Movilidad aparece en mayo del 2022: en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudad Juárez, del 2016, ya aparecía como una estrategia para contrarrestar la alta dependencia a los autos que la ciudad le ha generado a la población.

Esto ha sido una espiral al caos de la movilidad. Explico: por beneficiar a terratenientes y desarrolladores que construyen sin contar con lo mínimo necesario como servicios y transporte, la ciudad se ha extendido innecesariamente. Hay un terrible sistema de transporte público que el Gobierno de Corral trató de cambiar pero no tuvo la capacidad ni habilidad suficiente y cuando llegó Maru Campos al poder, pues terminó por desmantelarlo. Ahora tenemos ausencia de rutas y un BRT que no sale de la fase preoperativa. Servicios como Uber o DiDi a la larga son caros. Pareciera que no hay otra opción más que el auto, opción que se ve favorecida por el decreto presidencial para regularizar autos que son basura en Estados Unidos.

Todo en el sentido contrario a lo que ordena la ley

Hay gente que no tiene otra alternativa y se entiende, pero cuando el auto se convierte en la única alternativa es porque las cosas no están funcionando, más autos, más tráfico, más contaminación, más accidentes mortales, más tensión entre la gente. Mucha población pierde los estribos en el tráfico y se violentan entre sí.

La autoridad bien podría empezar a ofrecer otras alternativas, de hecho el artículo 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos dice que el Municipio y el Estado deben realizar acciones para desestimular el uso del automóvil particular… no lo hacen, no sé si por ignorancia o cinismo… pero no lo hacen.

El uso de la bicicleta es una alternativa. He escuchado a gente decir que nadie usa las ciclovías, pero eso es invisibilizar a quienes sí las usamos, igual que se invisibiliza a los peatones obstruyendo las banquetas con los postes de la Plataforma Centinela o a las personas con discapacidad cuando se obstaculizan las rampas.

También se dice que la cultura vial no respeta al ciclista, pero con el paso de los años he sido testigo de que cada vez más gente considera al que se mueve en bici. Se ha usado el pretexto del clima; la verdad es que quienes usamos la bici no nos quejamos.

No se trata de que toda la gente sea ciclista, está bien querer moverse en auto… pero cuando es la única opción, no hay elección… sin alternativas no hay libertad. Así es como se genera la dependencia al auto.

Pero la pregunta inicial es cómo se puede construir con enfoque de género. Bueno, las calles no son igual de seguras para hombres, mujeres o trans. Para que una calle pueda ser igual de segura para toda la población y que no dé miedo caminar, implica que las calles no deben ser sólo cemento vertido en el suelo, sino reflejar la capacidad de la población de construir una comunidad segura y no excluyente. El principio de una calle así es que la autoridad cumpla con la ley. La ciudadanía aportaría vigilancia y exigencia a la autoridad, a la par que se construye comunidad en lo cotidiano.

Así se podría empezar un cambio, no todo está perdido, pero la autoridad sola no sabe hacer su trabajo, debemos acompañarle y hasta indicarle.

La otra alternativa es dar por hecho que nunca existirán calles seguras y que cada quien se las arregle como pueda. De hecho, esa opción me suena familiar.

Cultura por la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez; el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis), y el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A. C. (CFIC).