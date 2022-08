California Fashion XIV

Pocas cosas son planeadas en el mundo, casi siempre ocurren por azares del destino. ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos estar? Pocas personas logran estar conformes con estas dos preguntas. El que tiene quiere dejarlo todo para vivir a la deriva, encuentra fascinante la vida del aventurero que no posee nada y que, a pesar de todo, disfruta el momento como si fuera el último. Por el contrario, quien nada tiene desea que, al menos por un día, se le concedan todos sus más oscuros deseos de poseer; veinticuatro horas de los lujos que le han sido negados es más que suficiente y estaría dispuesto a cambiarlo. ¿Y la clase media? No se hunde, ni sale del agujero. Flota.

Un día al año, el clasemediero vive la vida de rico y después regresa a su lugar, consumiendo la vida detrás de un monitor. Así es la vida en Juárez, quizá es igual en todas las ciudades grandes de este mundo. Al final, todos somos carne del mismo cañón. Salvo aquel que reniega a su destino y decide contradecir al sistema. Aquí estamos de nuevo, mezclados tirios y troyanos, sin saber quién es el bueno y quién es el malo.

Pero en toda historia que se precie de serlo, debe haber un héroe y un villano. De un lado, yacían nuestros amigos, el profesor Zobek y Tonatiuh, héroes del movimiento separatista por un Juárez soberano; del otro lado, estaban los cuerpos sin vida de Federico Cifrián y tres hombres más, todos con cadenas de crucifijos, la señal de los conservadores que quieren impedir nuestro objetivo.

Ahí estaba ya la dicotomía de esta narrativa. El cerro bola ha protagonizado una escena sangrienta, es la historia de Caín y Abel, dos hermanos que perpetuaron las miserias humanas las sagradas escrituras. Sí, el odio también nos hace humanos, un león jamás matará por odio, el humano si.

Pero también el amor, como el más sublime de los sentimientos, es propio del ser humano. No, no los odiaba por matar a Tonatiuh, ni por intentar matarnos a nosotros. Es la misma quijada del asno que ha matado a mil veces mil hombres. “Muertitos hay en todos lados, es hora de irnos", dijo Omega Once y rompió el silencio con una verdad absoluta, fría, casi inmoral. Era cierto.

La gente suele darle vuelta a la página porque hay que seguir viviendo. Pero ¿y los cuerpos? No hay peor tortura para una persona que no tener un cuerpo a quien llorar, una tumba que cierre el ciclo. Debíamos tomar una decisión y tendría que ser rápido. Al final, los muertos, muertos son. Y los vivos, son el caudaloso río que nunca se detiene.

El que se va, se convierte en el residuo que se va quedando a la orilla. Y ahora, estamos atorados en una trampa leonera. El charco de sangre alrededor de los cadáveres atrajó rápidamente a los animales carroñeros.

Es irónico, la vida se alimenta de la muerte, pero no lo entendemos. “¿Qué vamos a hacer?”, le dije a Omega Once mientras ella personalmente maniobraba una tablet. “Verás -dijo sin voltear a verme-, tan importante es llegar como irse, en las invasiones militares las dos estrategias son indispensables; una para invadir otra para la retirada, una mala retirada puede ser una doble derrota y una buena salida puede ser un triunfo; en fin, cuando planeamos cualquier operación tenemos dos planes de escape por si algo sale mal, nuestra opción era el helicóptero militar, pero se asustaron, no los culpo, quizá yo hubiera hecho lo mismo, pero tenemos un plan B, cerca de aquí hay una base de la Nueva Chaveña, le llamamos Nuevo Barreal; allí, un grupo de biólogos y geógrafos están haciendo estudios sobre el Bolsón del Hueco, nuestra gran fuente de agua, ahí encontramos una entrada a una celda intermedia donde cabe una ciudad, esto podría ser el descubrimiento del siglo ¿te imaginas tener ese oasis en plena sequía?”.

Un sonido de motores se escuchaba a lo lejos y por el efecto doppler aumentaba el sonido cada vez más. En un dos por tres, Babe Sharon y el escolta de Omega Once apilaron los cuerpos enseguida de la máquina del tiempo. Como si fuera un sacerdote, George intervino mientras sostenía su bastón blanco con ambas manos, parecía que estaba rezando cuando dijo “ellos hicieron lo que creían correcto, déjenlos ahí, después avisamos a la policía para que vengan y los entreguen a sus familias, nadie merece una fosa común y menos si mueres defendiendo algo".

Era cierto, es el derecho a ser olvidado, como se hace con los muertos cuando se les da cristiana sepultura, se olvidan y así se da vuelta a la página y, si no hay sepulcro, no hay olvido.

El ronroneo de los motores se acerca y una nube de polvo dibuja el camino de ascenso al Cerro Bola. “Esta era nuestra segunda opción -dijo la matriarca-, lanzamos una alerta a la estación Nuevo Barreal ya vienen en camino, hemos pedido permiso a los grupos de la Mexican Mafia para cruzar por sus territorios, así que no habrá problema”.

Tres Jeeps apocalípticos de color café claro subieron la última curva mientras tanto la maquina del tiempo comenzó a vibrar con más potencia, era como si fuera a explotar, tras unos segundos el cubo futurístico se levantó del suelo y la caja comenzó a levitar, tras una extraña implosión se esfumó y dejó una tenue cortina de humo.

Entonces apareció de la nada un hombre alto, erguido, unos cincuenta años, con la cara de bebé y con un traje negro con marca de gis al estilo del gangster americano de los años cincuenta, su pelo engominado peinado hacía atrás era señal de un hombre extremadamente pulcro. Omega Once, la matriarca, dijo en voz baja “Es don Carlos Villarreal Ochoa".

En el azaroso mundo de los viajes en el tiempo, el irónico alcalde Juárez había encontrado un recoveco en los túneles del tiempo para venir del pasado ¿cómo le vamos a explicar el año 2022? -pensé-.