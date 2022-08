California Fashion XII

El mundo suele ser raro, lo dijo el poeta del pueblo, José Alfredo Jiménez. Hoy cumplimos diez días de aventuras. A veces la vida pasa tan rápido que parece un momento. El profesor Zobek ha muerto y nos ha dejado sin brújula. Viajamos hasta el centro de la nada, donde está la Nueva Chaveña y nos quedamos lampareados como liebres en el desierto. ¿Qué debemos hacer ¿Continuar con el plan de ir a la iglesia de San Elizario? ¿Seguir buscando los primeros vestigios de la fundación de Juárez? ¿De qué servirá demostrar que no tenemos ninguna relación histórica ni cultural con el resto de Chihuahua? ¿Podremos evitar la guerra civil de independencia del año 2053? Todas esas preguntan eran campanadas que retumbaba en mi mente. Pero ahora tenemos otro problema, el profesor Zobek pidió algo que se antoja imposible, que su última morada sea el Cerro Bola. La

matriarca, Omega Once, llegó al velorio de la Casona 5, ataviada en un vestido negro sobrio y elegante. "Vengo a presentarles nuestro respeto para el profesor Zobek, es una lastima todo lo ocurrido", dijo con evidente tristeza. Siguiendo un protocolo diplomático envidiable, continuó con la solemnidad de un sepulturero para notificarnos la agenda "en dos horas saldrá una comitiva para escoltarlos hasta el cerro bola, llegarán en unos 25 minutos según me informó el capitán". Aquella declaración fue confusa para nosotros. A mi lado estaba el George, mientras nosotros seguiamos con la misma ropa, George se había cambiado y ahora traía un traje oscuro de riguroso ritual luctuoso. Como todos sabemos, George es ciego de nacimiento, así que siempre se acompaña de su bastón blanco, pero esta vez traía además un pequeño moño negro. Este tipo es un esteta de los rituales -pensé-.

PUBLICIDAD

Por ser el más cercano a Omega Once, me atreví a preguntarle en secreto "¿George, cómo vamos a llegar a la Sierra de Juárez en 25 minutos si estamos en lo más profundo del desierto de Samalayuca?". El cuchicheo provocó la expectación del público en aquel ceremonial mortuorio; las plañideras bajaron la voz en el quinto misterio del improvisado novenario para alcanzar a escuchar la respuesta. Entonces George contestó con el tono de sacristán en misa "tu lo vas a ver primero que yo, solo es cuestión de esperar". Omega Once había pedido un favor al General Irigoyen del Octavo Regimiento militar. Dos horas después, con la precisión de un reloj suizo aterrizó un helicóptero de la Defensa Nacional y subieron el cuerpo del profesor Zobek envuelto en cobijas blancas. Con señas nos pidieron que abordaramos. Para nuestra sorpresa, también subió Omega

Once y su escolta, después ayudaron a George a ocupar su lugar al fondo del bolido, también se acomodaron Tonatiuh y Babe Sharon, quien abrazaba la cadena de JuarExit y la carta para Zafiro, luego estábamos dos soldados de la tripulación y yo. En menos de lo planeado aterrizamos en la cima de la cordillera de la hermosa Sierra de Juárez. Todos bajamos y Omega Once dijo "estamos cumpliendo la última voluntad del Profesor Zobek... según nos dijo, antes de fallecer, hay una zona donde es posible escarbar para realizar el entierro y la señal es una pequeña bandera con el escudo de Ciudad Juárez". Un militar nos pidió ayuda para peinar el terreno en búsqueda de la señal. Aunque era un espacio pequeño de unos doscientos metros cuadrados, sería más fácil trabajar en equipo. Unos minutos después, Babe Sharon gritó "aquí, aquí..." Había encontrado una estaca de metal con

una pequeña bandera corroida por décadas de exposición al clima extremoso. Los militares bajaron herramienta para comenzar a cavar en el suelo. Cuando llevaban aproximadamente un metro, uno de los soldados dijo "aquí hay algo". Todos nos asomamos al agujero como si fuera una revelación de las momias egipcias. Comenzaron a limpiar aquel objeto hasta que se pudo ver mejor, parecía una caja de metal en forma de cubo, medía más o menos un metro. Con unos arneses lograron sacarla hasta ponerla en la superficie. Entonces vieron una pequeña puerta en el centro del cubo, la abrieron y tenía un teclado de números digitales y un botón de encendido. Omega Once tomó el control de la situación y dijo "¿Alguien sabe qué es esto?", todos negamos con la cabeza. Con una señal, ordenó a su escolta que apretara el botón y se encendió una línea de luz azul que

rodeaba aquel objeto y en letras de neón decía la palabra Zafiro. Entonces Babe Sharon les enseñó el sobre con el mismo nombre. El profesor Zobek había dejado las señales para que llegáramos hasta ese lugar, entonces Omega Once abrió el sobre y vio los números 14101946, en ese orden los apretó y después comenzó a sonar una turbina que desdobló aquel objeto automáticamente hasta que se convirtió en un escritorio con cientos de botones. "Es una máquina del tiempo", dijo Tonatiuh, el único de los presentes que había experimentado con este tipo de artefactos. Por deducción, supimos que el profesor Zobek nos había entregado su mayor tesoro antes de morir. De nueva cuenta, parecía que la aventura había terminado, pero en realidad acababa de comenzar. Tonatiuh se acercó y puso una fecha en el tablero, 8, 12, 2053.