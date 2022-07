California Fashion XI

La frontera es ese hilo imaginario que separa dos mundos. Los dos estadios del ser humano es vivo o muerto y entre esas dos condiciones hay de por medio un pequeño paso que nos permite estar o no estar. El olor del café recién hecho nos despertó, comenzamos a movernos como si fuéramos zombies hasta incorporarnos por completo. Seguimos las huellas con el olfato hasta llegar a la cocina comunitaria de la Casona 5, donde nos habían prestado una habitación para descansar. Faltaba poco antes de partir. Unas quince personas estaban sentadas en aquella mesa de madera que parecía el comedor de Hogwarts. Todos saludaban, la mitad eran niños y había tres señoras de edad avanzada, dos hombres y una mujer cocinaban en la estufa y llevaban platos limpios anunciando el desayuno. Una niña nos pasó una taza de peltre azul, un plato hondo y un tenedor. En el centro había una jarra de agua y otra con jugo de manzana. Con la mirada busqué el café. Había fruta, pan y mermeladas. Aquella postal mostraba la abundancia de comida. Casi el paraíso, como el título del libro que escribió Luis Spota. La paz y la alegría encandilantes se oscurecieron con un mal fario. Un joven hombre vestido con uniforme táctico llegó a la casona y preguntó por nosotros, nos llamaba "los invitados". Tonatiuh se apresuró a tomar una pieza de pan con mermelada y Babe Sharon se sirvió un poco de frijoles y huevo para devorarlos, sabedores que el tiempo se les agotará pronto. "Tienen que ir lo antes posible a la enfermería" -dijo en tono marcial el mensajero. Como resorte nos levantamos y deseamos buen provecho a la mesa, luego emprendimos el camino por las bellas calles empedradas de la Nueva Chaveña. Al llegar nos volvimos a encontrar con Omega Once, ella escuchaba con atención a una mujer que vestía uniforme quirúrgico color verde. Aquel lugar era un pequeño hospital, todas las construcciones eran iguales, amplios cuartos que formaban un cuadro con un gran jardín en el centro, pero cada una era distinta en su decoración del patio, las puertas y los pasillos. "No son buenas noticias -dijo Omega Once-, el profesor Zobek tiene un enfisema pulmonar muy avanzado, según la doctora le quedan unas semanas, quizá días y definitivamente no puede viajar en esas condiciones". Aquella noticia era el presagio del final. Era como si conociera de toda la vida al profesor Zobek, su precipitado diagnóstico me hizo pensar que podían existir otras alternativas, quizá llevarlo a Juárez a un hospital o a otro lado, vale la pena intentarlo, pasó a segundo lugar lo de encontrar el Santo Grial de la historia de Juárez para separarnos de Chihuahua. Por ahora, lo más importante era rescatar a nuestro amigo, para 'devolverle la copa'. Un joven nos mandó llamar desde la puerta de una habitación, cuando nos acercamos nos dijo en voz baja "no puede hablar mucho, solo diez minutos para que descanse". El profesor Zobek estaba conectado a varias maquinas y, a un lado, tenía un respirador, un pequeño acordeón de tela que subía y bajaba haciendo la función de los pulmones. Con cuidado le retiraron la mascarilla para que pudiera hablar. "Llegó la hora de separarnos" dijo con parsimonia el profesor Zobek, entonces aproveché para interrumpir y expuse mi plan "tenemos que buscar un hospital donde le puedan ayudar con un buen un neumólogo, si nos vamos ahora alcanzamos a llegar de día...", el profesor

Zobek comenzó a negar con su dedo índice, entonces dijo "no, no los quiero detener, ustedes tienen una misión que se ha convertido en nuestro sueño, les pido seguir el plan, yo pedí terminar aquí, en Nueva Chaveña, es un gran lugar para morir". En un buró estaba la cadena con el afije que decía JuarExit, el profesor Zobek la tomó y luego lo puso encima de un sobre que contenía una carta, después le hizo una señal a Babe Sharon para que se acercara y le entregó su único patrimonio. "Maestro Babe Sharon, te pido que entregues la carta a mi amada Zafiro y la cadena tírala en el Río Bravo, ahí quiero descansar". Todo había sucedido tan rápido que ninguno sabia qué hacer, ni qué decir. Omega Once interrumpió la escena junto a la doctora, "en este lugar respetamos la vida y la muerte, el profesor Zobek ha decidido tomar la cicuta, rescatamos este viejo ritual griego y, como

Sócrates, pondrá fin a su existencia eludiendo el dolor y la agonía...aquí no creemos en la justicia divina", concluyó la matriarca. "Para pronto es tarde", dijo el profesor Zobek y pidió el brebaje para beberlo de sorbo en sorbo. Cuando terminó, la doctora dijo "esto puede durar unas horas, por lo pronto dejará de sentir dolor, perderá la sensibilidad desde los pies hasta la cabeza lentamente y su corazón dejará de funcionar". El profesor Zobek, durante sus últimas horas se dedicó a platicar anécdotas de su vida, su experiencia como viajero en el tiempo, de los amigos que ya se habían ido, su peculiar afición por las plantas, en fin, de todo y de nada, en unas cuatro o cinco horas resumió su vida, no faltaron las carcajadas, ni las lágrimas. Como una vela que se consume, las pausas se fueron haciendo más largas, la primera duró un minuto y el último silencio fue de poco más de cuarenta minutos. La enfermera entraba cada hora a revisar los signos vitales, esta vez eran tan débiles que nos dijo "va a pasar en cualquier momento", claro eufemismo de que la muerte se acercaba. Unos minutos más tarde, la mano del profesor Zobek se deslizó entre las sábanas hasta quedar colgando afuera de la cama. Babe Sharon comenzó a llorar inconsolable, Tonatiuh y yo nos abrazamos. Comenzamos a sentir el duelo con ese vacío en el estómago. Uno de los sentimientos más humanos es el miedo a la muerte y una vez que llega es el dolor de la partida. Me acerqué a taparle la cara como gesto funerario y al cubrirlo de pronto ¡se levantó!, ¡se sentó de un solo movimiento! Babe Sharon pegó un grito de horror y los demás dimos un paso atrás completamente sorprendidos, entonces, como si fuera un mensaje cifrado, el profesor Zobek dijo con su último aliento "Juárez, no es un lugar, Juárez es su gente" y se desplomó como una tabla que cae de lo alto. El rictus mortis era evidente esta vez. La doctora lo declaró muerto a las 7:07 de la tarde. Se ha ido y, como fue su última voluntad, el profesor Zobek será enterrado en el cerro bola. Dejó de ser, para estar por siempre.