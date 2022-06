California Fashion VII

Babe Sharon, era el nombre artístico del luchador exótico que se sumó a la pesquisa con nosotros. Un gran maestro de la lucha libre. Su historia de vida era una prolija caja de sorpresas. En su juventud fue de todo, policía, cajero de banco, chef en San Diego, telegrafista en Parral, fogonero en el ferrocarril Chepe, repartidor de Sabritas y, al final, su gran pasión fue la lucha libre; Babe Sharon tenía cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, todos profesionistas y gente de bien con trabajos normales. Con sesenta y tantos, el exótico rudo seguía gozando del odio del público, las mentadas de madre eran como un alimento para su alma descarriada. Era un espectáculo verlo actuar en los encordados de las arenas underground de Ciudad Juárez. El escenario se volvía un caos cuando entraba a la arena Babe Sharon, “odiado por muchos, amado por pocos, admirado por todos”, así lo anunciaba el Chato Chávez en los programas de televisión.

El profesor Zobek nos pidió unos minutos para inyectarse insulina en la boca del estómago, mientras yo buscaba en mi celular el contacto de don Choco. Hice una llamada y dije: “aquí seguimos, necesitamos un favor ¿podría venir por nosotros a la Arena Kalaka?... sí, Ugarte y Melchor Ocampo…aquí lo esperamos”, le avisé a Tonatiuh con el dedo pulgar que todo iba bien.

La siguiente parada era la iglesia de San Elizario, en El Paso, Texas. Babe Sharon nos dijo imitando la voz de una colegiala “¿y si traen pasaporte?”. La pregunta rebotó en toda la estructura metálica de aquel casino luchístico. Nadie tenía pasaporte y la rutera ni siquiera tenía placas. “Tendremos que buscar a alguien que nos brinque para el over there”, dijo el profesor Zobek, mientras tiraba la pequeña jeringa en una caja de cartón de cervezas que servía como bote de basura.

En la puerta, la silueta de don Choco se presentó como el astronauta que llega a la luna, señal de que nuestro transporte había llegado. Algo se nos debe ocurrir. Todos nos encaminamos a la rutera en fila india sorteando a los jóvenes con cuerpos de renacuajos que desean convertirse en titanes del ring. Al subir al camión, se escuchaba en la radio la célebre canción de Queen “A kind of magic”, como una premonición de lo que estaba por suceder. “El hecho es que no tenemos visa para cruzar al chuco -dijo el profesor Zobek con la voz aguardientosa-, pero tenemos amigos…los voy a llevar con don Enrique Mazpulez”.

Tras cruzar algunas calles salimos por un costado de la catedral, sobre la Vicente Guerrero, donde los viejos bares del centro se caen a pedazos como la ciudad entera. Unos minutos después el profesor Zobek señaló una casa y dijo “ahí es”. Nos detuvimos casi al llegar al cruce con la calle Brasil. Quedamos enfrente de una casa con fachada de tabiques de adobe y unas sobrias rejas grises. Enseguida de la puerta se alcanzaba a ver una placa de metal con la leyenda “Notaría Pública Número 20”. El reloj del estéreo marcaba las 7:07 de la tarde. Estábamos fuera de horario de oficina.

Don Choco puso el freno de mano y abrió la puerta con ese mecanismo que parece el brazo de un robot. Cuando bajamos, Babe Sharon cerró las escotillas manualmente, señal de que también conoce el oficio de rutero. El profesor Zobek apretó el botón de un viejo timbre. Luego de dos largos minutos de espera, don Enrique Mazpulez abrió la puerta y asomó la cabeza como un gnomo que se esconde en un jardín, acomodó sus lentes jalando los soportes nasales, alzó los dos brazos y luego gritó con algarabía “¡Mi amigo Zobek!... pasen por favor, déjame abrir la cochera eléctrica”, la cortina comenzó a levantarse. En el porche, el licenciado Mazpules guardaba un precioso Cadillac 1963 color amarillo, convertible, capote de piel blanca inmaculada, igualito al que compró Scarface cuando comenzó a escalar en el crimen de Miami.

“Estamos cenando -dijo el licenciado Mazpulez-, hoy es miércoles de comida mexicana, todos los que trabajamos en la notaría preparamos algo y nos juntamos a cenar… pero la inmersión es total, tiene que haber bebidas tradicionales, por supuesto que hoy toca tequila ¿qué hay más mexicano que el tequila?, bueno, no le pregunten al profesor Zobek porque el siempre saca sus discusiones históricas”, bromeó el notario mientas nos pasaba platos de hule espuma y nos invitaba a servirnos de aquel buffet.

Una hora después de nuestra llegada, el mensajero sacó una guitarra y comenzó la bohemia, para ese entonces ya solo quedábamos don Choco, Babe Sharon, Tonatiuh (que se quedó dormido en un sillón), el profesor Zobek, el mensajero-cantor, el licenciado Mazpulez y yo. Se habían ido otras seis o siete personas. Como era de esperarse, el concierto se concentraba en boleros de la vieja escuela, así comenzamos a tararear los versos de José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero y terminamos con el clásico de clásicos “Reloj”, escrita por Roberto Cantoral, en la voz de tenor de Babe Sharon. No hay mejor máquina del tiempo que una buena fiesta improvisada -pensé-. Ya entrada la madrugada, el cansancio nos venció a todos y fuimos cayendo como soldados en Vietnam.

Al día siguiente, una señora, con cara de cobaya y un delantal a cuadros azul, comenzó a dar pequeños golpes con una escoba en el sillón donde dormía plácidamente hasta que logró despertarme; después de incorporarme, lo único que pude decir es “disculpe, buenos días” y me moví para que pudiera barrer aquel lugar. La señora dijo “otra vez el licenciado invitando gente rara”. Don Enrique Mazpulez abrió la puerta y dijo “¡damas y caballeros… traje barbacoa del Güero!”, vamos a desayunar mientras me platican qué andan haciendo por acá. El profesor Zobek comenzó a prepararse una torta con aquel manjar carnívoro y explicó todo en pocas palabras mientras sabroseaba la salsa roja que detonaba el placer en sus papilas gustativas “ellos son viajeros en el tiempo o algo así, en una operación que llaman California Fashion, quieren ir a la Iglesia de San Elizario para robar un documento histórico y con eso separar a Juárez de Chihuahua…ese es el plan, pero no tienen pasaporte”.

El notario se quedó callado, nos veía como bichos raros, las manecillas del reloj que anoche daban vueltas como las cuchillas de una licuadora, ahora apenas se movían en cámara lenta, pesadas, grávidas. “Esto suena completamente demencial -dijo en tono molesto el licenciado Mazpulez-, es una misión suicida clásica de una novela, pero además es fantasiosa y grotesca, llegan un montón de vagos estrafalarios a mi oficina a pedirme que les ayude a cometer varios delitos internacionales…esto solamente pasa una vez en la vida…¡carajo, por supuesto que estoy dentro!”.