California Fashion IX

“Señora, con todo respeto, pedimos permiso para entrar al Valle de Juárez, cambio”, dijo George mientras su cuerpo se movía como péndulo, así lo hacen los invidentes para mantener la noción del espacio y estimular la háptica.

Un silencio rodeó aquella pequeña cámara de comunicación en lo alto de la torre del antiguo restaurant Gardie. Un rechinido se escuchó por la radio y la mujer volvió a comunicarse "según mis informantes los acompaña el profesor Zobek ¿esto es cierto? Cambio".

Todos nos volteamos a ver asombrados por aquella temprana revelación, pero el profesor Zobek ni siquiera se inmutó, se quedó en pausa como una figura de cera. George respondió "Afirmativo. Cambio".

Un minuto después vino la respuesta, "El profesor sabe que no puede venir al Valle de Juárez, lo tiene prohibido desde 1986, cuando intentó robarse las urnas de votaciones en el Verano Caliente, aquí no nos gusta que nos digan lo que debemos hacer, mucho menos que vengan a meter sus narices donde no les llaman, cambio y fuera", la mujer cerró la conversación de tajo.

El profesor Zobek recordó aquella aventura ochentera cuando un grupo de quince fedayines electorales habían cobrado una fuerte suma de dinero por reventar las casillas de las votaciones, casi todos sobrevivieron, salvo uno de ellos, Mariano Almanza, un joven estudiante de economía que fue perseguido entre los maizales de San Agustín, su cuerpo fue encontrado diez años después sin una mano gracias a la sequía de 1996, cuando el Río Bravo se secó casi por completo y encontraron 153 cuerpos que estaban ocultos en los lodazales de lo más profundo.

Entre ellos estaba Mariano, unos días después de aquella gesta seudo patriótica de 1986, el profesor Zobek, mientras entrenaba lucha libre recibió un paquete, al abrirlo encontró una mano y una nota que decía "Quien toma agua del Valle se queda en el Valle, pero quien la roba no puede regresar nunca".

Las escenas de aquella historia se agolparon en la mente del profesor Zobek y luego reaccionó; violentamente empujó a George y tomó el control de la radio de onda corta marca Alamy y apretó el botón, con su voz ronca dijo "Señora, con todo respeto, soy el Profesor Zobek, lo que pasó hace más de treinta años fue un malentendido, éramos de los mismos pero nunca nos dijeron, ambos fuimos manipulados; pero ahora es distinto, necesitamos de su ayuda para separar a Juárez de los chihuahuitas y evitar un enfrentamiento armado que se dará en el año 2053, por favor responda. Cambio".

Esta vez cayó una fuerte ola de ruidos que parecían una tormenta de nieve en la radio. Pasaron diez minutos que bien pudieron ser diez años. "No contestó...", dijo tímidamente el luchador exótico Babe Sharon. "Lo intentamos", dijo Tonatiuh con un dejo de pesimismo.

Aquel lugar parecía un horno, apenas teníamos treinta minutos y ya estábamos empapados en sudor.

A Babe Sharon se le corría el maquillaje barato por las mejillas y las medias de lycra comenzaban a provocarle urticaria en las piernas.

Aquel lugar generaba todo tipo de reacciones físicas por mi padecimiento de ansiedad, lo que me causa una profunda claustrofobia y acrofobia, era la tormenta perfecta. "Tengo que salir de aquí...", dije mientras me tocaba el pecho tratando de inflar los pulmones con la presión de mis manos, luego apreté el único botón del elevador y mientras se abrían las puertas, para mi sorpresa, se escuchó una voz de un hombre joven en la radio "dice Omega Once que pueden venir, cambio y fuera".

El golpe de timón parecía una buena noticia, pero todos estábamos nerviosos, sobre todo el Profesor Zobek que comenzaba a recordar aquellos días difíciles. Subimos al auto en el mismo orden, Babe Sharon, Tonatiuh -el viajero en el tiempo- y yo atrás, enfrente conducía el profesor Zobek y de copiloto George.

Será un viaje largo al Valle de Juárez. Con el Cadillac 64 descapotado, tomamos el Boulevard Cuatro Siglos, la máquina sonaba como relojito, las bocas del carburador rugían como leones cada vez que el profesor Zobek aceleraba.

Al tomar la Carretera Juárez-Porvenir, a la altura del Sauzal, el auto se fue orillando hasta quedar enfrente de un pequeño puesto de madera con un gran anuncio que dice "Colitas El Pariente".

El Profesor Zobek puso la palanca de cambios en parking y dijo "si hoy nos vamos a ir al infierno, nos vamos con unas colitas de pavo y un cocón en la panza". Babe Sharon se comió tres piezas de ese suculento manjar color rojo, la salsa picaba como el fuego de belcebú.

El profesor Zobek, experto en las ciencias del engaño, no necesitó dinero para la cuenta, ahí mismo empeñó uno de sus anillos y prometió que volvería a pagar, según su narrativa, iba a cobrar abonos de unos terrenos y regresaba.

La dueña del lugar hasta salió a despedirnos con un itacate para el camino que contenía unos deliciosos burritos de frijoles con asadero que no estaban en el menú. "¿Y cómo vamos a dar con Omega Once?", preguntó Tonatiuh. Era una pregunta razonable puesto que se trata de la Jefa de Jefas de la Mexican Mafia.

Tras unos segundos, él profesor Zobek contestó "ella nos va a encontrar primero". Unos minutos más adelante, entrando al pueblo de San Agustín, un grupo de señoras aguardaban en los topes para abordar a los conductores.

Una señora de menos de un metro cincuenta se acercó al auto, ella portaba unos lentes de fondo de botella, con un peinado de los sesenta, vestía un pantalón blanco, un saco color rosa con unos zapatos marca SAS, los conozco porque de esos compraba mi tía en La Popular, en El Paso, en el centro de una blusa con olanes color cremita, resaltaba una cadena de oro muy fina, con un crucifijo pequeño colgando.

La señora se presentó muy formal y dijo "Hola señores, soy la directora de la escuela primaria del pueblo, hacemos una colecta para comprar un autobús para transportar a las niñas y a los niños ¿podrían apoyarnos con una cooperación?", de mi cartera saqué el único billete que tenía, era de cien pesos y se lo dí, me pareció un buen gesto. A la altura del museo de San Agustín había un retén de la Guardia Nacional.

Un soldado nos dijo que nos detuvieramos a un lado para una revisión. Luego llegó el jefe del operativo y dijo "nos tienen que acompañar, el señor tiene orden de aprehensión", dijo señalando a Tonatiuh. Entonces nos subieron a una pickup que tomó una brecha por el rumbo de los arenales. Ya estaba oscureciendo. Al fondo, en las faldas de un cerro de arena vimos que se encendieron unos focos, eran cinco o seis razers todo terreno.

Las pickups de la Guardia Nacional se detuvieron frente a ellos y después nos abrieron las puertas, suban a los vehículos, los están esperando. Nos entregaron un chaleco con camuflaje militar y unos lentes especiales para la arena. George subió con la ayuda de dos personas, se quedó solo porque en otro razer iban Babe Sharon y Tonatiuh.

En el primer vehículo nos subimos el Profesor Zobek y yo, enfrente iba un piloto con apariencia de guardaespaldas y en el asiento del copiloto otra persona que de pronto volteó y nos dijo "bienvenidos señores, hace un rato en la carretera no me presente adecuadamente, soy la profesora Guadalupe Scobell, también conocida como Omega Once".