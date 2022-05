California Fashion IV

Por alguna extraña razón, el túnel no era húmedo como en las películas de Indiana Jones; tampoco tenía el techo arqueado, ni residuos de agua, ni insectos. Solamente estaba el polvo que se desprendía de las paredes al tocarlas. Nada de andar agachados, este túnel mide casi dos metros y una persona con estatura promedio puede moverse sin

necesidad de encorvarse. Tras caminar unos treinta minutos bajo la tierra llegamos a las tripas de la Catedral, lo sabía porque aquí no había una escalera con una reja como en las demás entradas. Aquí se instaló una puerta de acero. Arriba en el techo había una caja negra con una cámara casi imperceptible, lo supe porque las he visto en el banco Wells Fargo del gabacho. En esta ocasión, de nada serviría el pequeño martillo con el que rompimos el otro candado, el de la reja que custodiada el templo masónico. Tonatiuh se sentó en el suelo y puso sus manos en la cabeza como queriendo exprimir una buena idea. Se acabó, es el fin de la historia, no podremos entrar al archivo de la Catedral -pensé-. De pronto se escuchó un crujido lento, era el engranaje en la cámara de la cerradura. La puerta se abría en cámara lenta. Nos pusimos en posición de alerta haciendo el ademán de los

monitos de lucha libre de plástico. ¿Correr? ¿A dónde? Estábamos atrapados y la puerta del lugar que pensábamos asaltar está por mostrarnos la cara del fracaso. Habíamos perdido la guerra psicológica, solo era cuestión de esperar el trancazo de la vida, seco, directo, entre ceja y oreja, mortal. La puerta se abrió y del otro lado se asomó un hombrecillo de un metro sesenta, moreno, de lentes; vestía casual, una camisa de manga corta color azul cielo, pantalón negro y zapatos de charol, en su mano derecha cargaba una lámpara y en la izquierda un llavero. Entonces el anfitrión dijo "Bienvenidos a la casa del Señor". El hablante señaló el camino, subimos un par de escalones y entramos al sótano donde había toda clase de cosas raras, desde esculturas, cuadros, hasta maquinas de imprenta viejas y cajas por todos lados. "Pensé que podrían traer hambre y me tomé la libertad

de mandar pedir tortas, son de aquí cerca, Tortas San Luis, enfrente del correo ¿sí las conocen?", platicaba nuestro nuevo amigo mientras balanceaba una bolsa de papel que olía a gloria. Como en el juego de mano negra, seguimos al ignoto hasta una mesa de madera y ahí nos sentamos. A cada quién nos entregó una torta y un refresco con envase de cristal que decía Manzanita California. Después de la primera mordida, el recepcionista comenzó con un pequeño monólogo "por cierto, los amigos de la Logia de York están muy molestos, quieren que consigan otro candado antiguo...ya ven cómo son de tradicionalistas, no quieren un candado nuevo, quieren uno viejo, de esos que pueden conseguir en subastas de internet". Por nuestra de cara de duda, el interlocutor dedujo que aquella situación no había sido explicada suficiente, entonces continuó "se preguntarán cómo

lo supe, bueno, somos amigos, la gente cree que estamos distanciados pero nada de eso...bueno, inclusive tenemos un chat de WhatsApp, se llama "túneles y memes", casi nunca lo usamos porque hace mucho que a nadie se le ocurría entrar a los túneles, en ese chat estamos casi todos; los encargados de la vieja presidencia que está aquí atrás, el señor Ramos del Hotel del Mint, el velador de la Ex Aduana, Nico del Restaurante la Sevillana, Rafa de el restaurante Martino, el 'Smily' del Crazy Town y media docena más de personas de este lado; en el Paso, mi buen amigo Rasputin es el que controla los tuneles desde su tienda de ropa, antes el encargado era Tony, del Kress, pero falleció hace cinco años, se le paró la pila" dijo mientras señalaba con el índice el corazón. Cuando volteó Tonatiuh está muy sentado de pierna cruzada, encantado con la charla de nuestro nuevo amigo

Aprovechando un segundo de silencio tomé aire para comenzar a hablar y me interrumpió bote pronto diciendo "espera, antes de que digas nada, tengo una apuesta con los chicos del chat, andan buscando el mapa del tesoro del señor Mazpulez ¿cierto?". Tonatiuh y yo negamos con la cabeza y nuestro interlocutor se lamentó acunando su puño derecho en la mano izquierda, agachó la cabeza mientras se habló a sí mismo en silencio y dijo en voz baja "ya perdí diez dólares". Ahora sí, era el momento de dar las razones que nos llevaron hasta ahí. "Bueno -comencé yo a explicar-, estamos buscando el acta de fundación de Paso del Norte, queremos demostrar que esta región se fundó como capital de Nuevo México y no de la Nueva Viscaya, esa acta está aquí". El anfitrión se quedó sorprendido y nos asaltó con una pregunta "¿para qué quieren eso?". Tonatiuh terminó de comer en ese instante y contestó

"tenemos un plan para separar a Juárez de Chihuahua que planeamos en el año 2053, yo viajé en el tiempo para eso". De pronto pasamos de ser dos ladrones comunes a dos locos de remate. Parecía el final pero la historia acababa de comenzar.