California Fashion II

Seguí caminando por el legendario Callejón Carrejo, el instinto me fue guiando por aquel laberinto; avanzaba como el ratón que sigue el olor del cebo. En la esquina de la calle Independencia había una pareja de ancianos envueltos en la miseria, compartían un cigarro como único patrimonio mientras descansaban sentados sobre un montón de cajas de cartón vacías. Entre la oscuridad, un foco color rojo, centelleante como una estrella, flanqueaba la puerta de un bar que, en la entrada, tiene una cortina de cuentas como rosarios que cuelgan de la pila bautismal. En el fondo, se alcanza a ver una mujer de cincuenta y tantos sentada en su periquera; ella ofrece la última copa a dos clientes ahogados en la euforia que apenas pueden sostenerse en la barra. Al doblar la esquina, ya sobre la calle Ugarte, un chofer de rutera canta a todo pulmón el corrido de Juan Martha acompañado por un hombre pequeño que estresa su guitarra para darle la tonada; mientras canta, el chofer baila con una mujer que viste un pequeño vestido y al terminar cada canción le entrega un billete de cincuenta pesos, ella lo guarda en su sostén y otro billete sale de la cartera para el músico, que avienta el papel moneda en la boca de la guitarra como si fuera su alcancía. Dando y dando. Una luz encandilante se prende y desde un altavoz un policía dice “circulen, no pueden estar aquí”, mientras la pickup de la autoridad sigue avanzando, unos instantes después apagan las torretas y se van a buscar algún gabacho con dólares para financiar la cena. Dos ruteras con el motor encendido esperan pasajeros, el olor a aceite quemado y el humo se mezcla con el taka-taka de los motores que agonizan cada mañana en Jtown. Cuando llegué al Casino La Fiesta me encontré de nuevo con el final del laberinto. Tonatiuh me había dicho que aquí sería el punto de encuentro, pero la puerta estaba cerrada. ¿Había entendido mal? Saqué de mi pantalón la hoja doblada y volví a leer. Lugar y hora coinciden. Cada persona que pasa enfrente de mi podría ser. Me sentí como quien espera a un desconocido en el aeropuerto. De pronto pasó lentamente una rutera con luces de neón color azul, en el parabrisas tiene un gran vinyl que dice “El señorón”; el camión se detuvo y abrió la puerta, era Tonatiuh, me dijo “sube”. De un salto abordé la rutera y tomé la posición del copiloto, un sueño para mí, es el lugar del gran armador de la jugada, del que cobra, organiza y anuncia la llegada y la partida. No había más testigos. “Sabía que vendrías”, dijo en voz baja, mientras manejaba el camión como en un zigzag entre las calles. Íbamos con rumbo al poniente. De pronto se abrió un portón automático y entramos al patio de una casa. Al bajarnos había una persona ahí esperándonos. “Te presento a don Choco”, un octagenario con el perche de un veinteañero, moreno, estatura baja, delgado correoso, vestía uniforme, pantalón negro, camisa blanca impecable, en su pecho se alcanzaba a ver un tatuaje con letra cursiva que decía “Bronco Billy”. Ese patio estaba a espaldas de la Cárcel de Piedra, cruzando la calle Miguel Hidalgo. Unos veinte autos destartalados aparentaban un taller mecánico. Al fondo un par de cuartos tapizados de piezas mecánicas adornaban la estética de aquel lugar. Cuando me vio, don Choco (¿o debería decir Bronco Billy?) me saludó con un abrazo y confesó “Hola de nuevo”, con una alegría familiar, pero nunca lo había visto antes. Tonatiuh comenzó a mover unas tablas que estaban en el piso y destapó un hoyo que parecía un pozo profundo. Jaló una cuerda del fondo y encendió un switch, al tiempo que el hoyo se iluminó totalmente. Mientras se ponía un arnés, Tonatiuh me entregó un casco y un cinto de piel, “no tenemos de otra talla”, dijo tratando de no ofenderme. “Vamos, ya es hora”, ordenó Tonatiuh, que para ese momento ya era el general en jefe de la operación. Usamos una escalera echiza para bajar, muy parecida a la que usan los polleros para brincar a migrantes por el muro de Donald Trump, quizá es el mismo diseñador –pensé–. Los focos de led contrastan con lo rústico del diseño arquitectónico de aquel agujero. Bajamos unos cinco metros, en el fondo había un túnel hecho con ladrillos, ¿sería aquello el fondo del drenaje? No lo creo –me contradije inmediatamente–. El olor era a tierra húmeda, como si el desierto se hubiera convertido de pronto en los acueductos subterráneos de Roma. De pronto, un ruido estruendoso detuvo la marcha. “Es don Choco, cerró la bóveda con las tablas, así se escucha”, me explicó para tranquilizarme, pero en ese momento pasaron por mi mente cien posibilidades y en ninguna había un final feliz. Aquel camino bajo la tierra se convirtió en una eternidad. El oxígeno comienza a escasear. “¿Ya no fumas?”, me pregunta Tonatiuh bote pronto. Le contesto que no moviendo la cabeza mientras intento respirar. Nunca he fumado, pero la pregunta no debería estar en tiempo presente, quizá en unos años más comience a fumar –deduje–. De pronto llegamos a una puerta que tenía un candado antiguo, Tonatiuh sacó un martillo y comenzó a golpearlo hasta que el fierro enmohecido se quebró. Abrimos la puerta y adentro había un cadáver momificado. Aquello pasó de ser la historia alemana de viajeros en el tiempo estilo Dark, para convertirse en un novela de terror escrita por Carlos Fuentes. El esqueleto vestía un traje de terlenca a cuadros y unos raros mocasines blancos. En aquel diminuto espacio había cuatro cajas de botellas con la marca Juárez Whiskey. Mi amigo Leobardo me había contado de aquellos años de la prohibición, cuando se usaron túneles antiguos para traficar alcohol. Subimos por una pequeña escalera en forma de caracol hasta una puerta, tocamos tres veces y la puerta se abrió. Mi sorpresa fue mayúscula, la abrió don Choco. Ante mi cara de asombro el anciano me dijo “yo soy el encargado del archivo, pero no los puedo pasar por enfrente, eso provocaría sospechas”. El lugar era un gran depósito de cajas de papeles regados por todos lados. Unos cuadros de fotos de todos los presidentes municipales decoraban una pared sostenidos de pie en el piso de cemento. Tonatiuh se quitó el equipo para escalar y me lanzó una bola dura: “¿tienes preguntas?”. Caché la bola y la regresé con una curva “¿porqué traes una rutera?”. En ese toma y daca, Tonatiuh contestó “no lo sé, tu la elegiste”.

