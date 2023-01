Calendario 2016

¿Cuántas capas de injusticia habremos acumulado ya? Hace poco me topé con un calendario de 2016. Tiene en la portada el rostro de una joven y le acompaña la frase: ‘Por favor, vuelve a casa’. Cada mes tiene marcados los días en los que alguna mujer desapareció en esta ciudad. Están especificados también sus cumpleaños y vienen sus fotografías. Hay en total 38 mujeres. Los años de desaparición van de 1995 a 2015. Desconozco quién lo elaboró y cómo se hizo la selección, pues sé que tenemos muchas más mujeres desaparecidas durante ese período, pero es un pequeño objeto que testifica parte de la inmensa realidad atroz e injusta que caracteriza a nuestra frontera.

No hay un consenso o cifra oficial en cuanto al número de mujeres asesinadas o desaparecidas en Juárez, a pesar de que desde 1993 comienza el esfuerzo por parte de sociedad civil de registrar estos casos, pues identificaron un patrón de niñas y jóvenes secuestradas, violadas y asesinadas con un uso de violencia desmesurado. Lo cierto es que son muchas más de las que deberíamos tener que contar o nombrar. Hay quienes afirman que, en estas casi tres décadas, los casos ascienden a más de mil. Cuando pienso en ello, me parece algo increíble que exista un lugar donde han ocurrido y sigan aconteciendo estos hechos con total impunidad. Sobre todo los feminicidios clasificados como sexuales sistémicos, que comparten los atributos de crueldad, brutalidad, abuso y rasgos parecidos en sus víctimas, donde se desconoce el móvil o victimario de la mayoría de ellos.

PUBLICIDAD

Duele pensar estas vidas reducidas ahora a cifras, estadísticas, puntos aglomerados en un mapa, fotos en un cartel de búsqueda o pedazos de hueso. Cala la culpa de sabernos acostumbrados a todo ello. La culpa de saber que a uno le duele en esos minutos en que se sienta a reflexionar en ello, pero rápido puede continuar con la rutina diaria sin mayores consecuencias. Mientras que, para las familias y seres queridos de estas mujeres, la intensidad del dolor y el vacío de la pérdida no ceden; menos ante la indiferencia, la revictimización, la negligencia, la falta de respuestas y de empatía.

Quizá esto pueda parecerle un tema de muy poca novedad. Ojalá así lo fuera. Ojalá estos hechos formaran parte únicamente de nuestro pasado, pero lamentablemente no es así. Mientras estos actos se repitan y mientras las familias no encuentren justicia, no debemos olvidar; no debemos dejar de hablar y escribir de ello.

Quiero contarle algo. Ese calendario 2016 coincide en fechas y días con el calendario de este año, 2022. Cuando lo encontré, eso me pareció sumamente interesante. Empecé entonces a usarlo. Veo ahí todos los días en mi escritorio esos números, pero principalmente esos rostros, que me recuerdan que la historia se repite; que me recuerdan que hay tanto por trabajar en nuestra ciudad. También me hace pensar en quienes sufren esas pérdidas. Figuro sus días así, repetidos, uno tras otro igual, pues me imagino en su lugar y creo que, para mí, después de un acontecimiento así, ya nada podría ser diferente hasta volverla a encontrar.

-----------------------------------------

Cultura por la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez; el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis), y el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento A. C. (CFIC).