Caleidoscopio

Davos, Suiza.- "Todo el mundo está contendiendo para ser presidente -dijo en son de broma David Rubenstein, el copresidente de Carlyle Group- y yo lo que propongo es construir un muro alrededor de Davos para impedir que los jóvenes líderes globales vengan a desplazarnos a nosotros los viejos".

Los asistentes rieron ante la metáfora del financiero y filántropo en el almuerzo anual de Lally Weymouth, una reunión considerada por algunos el punto culminante de la semana en Davos. Parte del atractivo es la propia Lally, directora editorial asociada senior del Washington Post, hija de la legendaria editora Katharine Graham, quien como periodista ha entrevistado a los grandes protagonistas de la historia reciente. Alrededor de 300 personajes notables del mundo de las finanzas, la política y el periodismo acuden todos los años a este almuerzo.

Ayer compartí mesa con Michael Dell, fundador de Dell Technologies, mientras que cerca se encontraba Martin Sorrell, fundador de WPP, el mayor conglomerado de empresas de publicidad y relaciones públicas del mundo. Un empresario estadounidense me contó que hace años estuvo conversando con un joven mexicano que le pareció brillante; cuando le preguntó qué hacía, el mexicano respondió que trabajaba en el gobierno. "¿Y qué puesto tienes?", insistió. "Soy presidente de México", respondió Enrique Peña Nieto.

Un elemento importante del almuerzo es que Lally pide a varios de sus invitados una visión de unas cuantas palabras de lo que está pasando en sus países o en el mundo. Las intervenciones ofrecen una imagen caleidoscópica de la situación actual.

El exprimer ministro británico Tony Blair dijo ayer que estuvo hace unas semanas en un país africano muy pobre y al tratar el tema del Brexit el presidente se conmiseró: "Pobres de ustedes". Blair expresó la importancia de seguir promoviendo un nuevo referéndum para cancelar el Brexit. Ginni Rometty de IBM advirtió que "Nadie gana una guerra comercial", mientras que, ante los temores que genera la inteligencia artificial, apuntó que algunos algoritmos ya están previendo el Parkinson, lo que permite una acción temprana para detenerlo. Sheryl Sandberg de Facebook reconoció los errores que ha cometido su empresa y advirtió: "Necesitamos un internet donde no pueda colocarse cualquier cosa, pero tampoco que caiga en la censura." Algunos de los gobernantes promovieron abiertamente sus países. Iván Duque afirmó que Colombia "está abierta para hacer negocios" y enfatizó que ha impulsado una reducción de impuestos. El nuevo canciller austriaco, Sebastian Kurz, de apenas 32 años, habló de su reforma laboral que ha hecho de Austria un destino más competitivo para las inversiones. Sergio Moro, el juez de hierro de la Operación Lava Jato de Brasil, hoy ministro de justicia y seguridad, habló de su intención de acabar con la corrupción en su país. Martin (Marty) Baron, quien asumió la dirección editorial del Washington Post en 2012, ha tenido que enfrentar la abierta hostilidad de Donald Trump, como en el pasado Katherine Graham y su director editorial Ben Bradlee sufrieron la de Nixon. Ante la insistencia de Trump de que "el Fake Washington Post" está en guerra con él, Baron dijo ayer una frase más contundente en inglés que en español: "We are not at war with Trump, we are at work" ("No estamos en guerra con Trump, es nuestro trabajo").

Siempre aprendo algo en Davos, pero el caleidoscopio del almuerzo de Lally pone las cosas en perspectiva.

Jóvenes con armas

Los presidentes de Brasil, Colombia y Ecuador anunciaron en Davos su reconocimiento al gobierno de Juan Guaidó en Venezuela. También la vicepresidenta de Perú. Sin embargo, Moisés Naím, el reconocido pensador venezolano, reflexionó: "Jóvenes con armas" determinarán el futuro de Venezuela.

