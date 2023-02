-Caída de “El Fideo”, ejemplo de denuncia ciudadana

-Sin cabezas ni estructura en Morena

-Maru y Juan Carlos en el Coplade

-Desconocida y sin permiso jefa de oficina del IEE

La importancia de la denuncia ciudadana es fundamental en la lucha permanente contra la delincuencia, la común y la organizada.

Gracias a esa participación de la ciudadanía, y por qué no decirlo, al hartazgo de aparecer como víctimas frecuentes de individuos que inician sus carreras delictivas con robos y asaltos callejeros, surgen ejemplos como el ocurrido el lunes en la colonia Pánfilo Natera.

Los habitantes de la zona identificaron al alias “El Fideo” como responsable de asaltar a choferes de plataformas digitales. Por sistemáticos los atracos, otros conductores empezaban a negarse a prestar el servicio en esa colonia ubicada en el surponiente.

Esa misma historia se repite en múltiples sectores de la ciudad. Al asalto a los choferes de plataformas, suman el robo de teléfonos celulares, carteras, gorras, mochilas escolares y hasta tenis.

Cansados de “El Fideo”, los habitantes de la Pánfilo Natera lo exhibieron en redes sociales con todo y foto.

El tema fue seguido por la Policía Municipal cuyos elementos dieron con el delincuente en la colonia Granjas de Chapultepec, lo arrestaron y lograron saber que no únicamente robaba, o roba ubers, sino que asaltó tiendas, a transeúntes vendía droga al menudeo, etc.

Fue identificado como Luis Eduardo de la R. L., de 27 años de edad. También fue presentada como cómplice y “pareja sentimental”, Karla Denise J. R., de solo 20 años de edad.

Ahora falta ver qué dice el juez o la jueza correspondiente si el Ministerio Público decide la consignación respectiva.

Ejemplos de acciones contra la delincuencia común como la descrita deben ser tan cotidianas como lo es el tamaño de la problemática en la ciudad; y aparejadas no únicamente con la persecución policíaca, sino con la implementación de acciones gubernamentales y sociales firmes que ayuden a los jóvenes a no consumir ni vender drogas; a no delinquir.

***

Las distracciones y las pugnas mantienen en vilo la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Brighite Granados de la Rosa, pero el montón de conflictos creados a partir de su elección también han pegado a la estructura que el partido tiene en la entidad.

Si aquí en Juárez la dirigente municipal de los guindas, Luz Elia Marín, aventó el arpa desde hace un rato por falta de atención de los mandones morenistas, en el resto del estado la situación no es diferente.

Simplemente no hay dirigentes o los hay más por usos y costumbres que por la debida formalidad que deben respetar los partidos políticos, entes de interés público que en algunos casos funcionan únicamente como negocios familiares o clubes privados.

El caso de Morena no llega a tanto, todavía, pero sí hay un grave rezago en el armado y operación de la estructura, pues eso de que anden dos grupos en cada región del estado (uno de Cruz Pérez Cuéllar y otro de Juan Carlos Loera) peleándose las esperanzas de poder, mantiene inmóviles a las dirigencias.

Según los estatutos morenistas, deben ser hechos congresos o asambleas municipales para designar un comité municipal por elección directa de los consejeros.

Pero en su metodología contemplan no sólo elegir a un dirigente municipal que a su vez integre un equipo de colaboradores, sino que los consejeros deben votar por un presidente, un tesorero, un secretario y demás perfiles que ocupen otros cargos.

El modelo tan excesivamente democrático le resta eficiencia al partido, más porque platicar, negociar y ponerse de acuerdo no es una cualidad propia de los militantes de la 4T.

Así, los tiempos caminan y se acercan al inicio del proceso electoral de 2024 (que comienza formalmente en el último trimestre de 2023), pero los morenos no agarran el mismo ritmo. Sus agendas individuales le ganan al objetivo común que, se supone, tienen.

Por eso los conflictos distractores son de los principales puntos en contra que tiene la dirigencia estatal, la cual tampoco agarra el ritmo ni los hilos del partido para preparar esa estructura electoral que respalde los resultados de ciertas encuestas que hacen ver imparable a Morena.

***

Hoy en el patio central del Palacio de Gobierno, en Chihuahua, la clase política y empresarial del estado está citada a la asamblea ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade).

Volverán a sentarse juntos, como hace alrededor de un año, la gobernadora María Eugenia Campos, y el jefe de los Programas Federales, Juan Carlos Loera; ella en calidad de presidenta y él como secretario del organismo del que surgió el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Están convocados, además, el jefe de Gabinete, Luis Serrato y el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, además de los representantes de los municipios más importantes de la entidad, Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral.

Los temas formales son el informe del plan anual de trabajo del Coplade, que tenía en cartera más de 60 proyectos específicos en toda la entidad, así como el análisis del golpeado Fondo de Infraestructura Social de los Estados que habrá de ejercerse en 2023.

El encuentro, desde luego, también medirá cómo han operado, en tierra y sin muchos rollos, con números fríos, los gobiernos estatal y federal, luego de diversos momentos conflictivos vividos durante el año previo.

No quitarles los ojos de encima a los protagonistas es lo que recomiendan los especialistas en planeación, estresados por los factores políticos que influyen al interior de cualquier gobierno.

***

Llegó la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, con la bendición del Consejo General del INE, que la eligió en el cargo, tras tumbar a Yuri Zapata, por una impugnación que alegaba discriminación de género, y que fue comprada de “pe a pa” por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Tal vez esa historia –del pasado muy reciente, nada menos 2021- le da a Yanko la autonomía e independencia para designar representante en Ciudad Juárez sin la necesidad de tocar baranda con Palacio de Gobierno ni con las fuerzas vivas, sociales, políticas y empresariales. Caminó por la libre, auténticamente. Ni la mínima cortesía tuvo según nos dicen.

Así fue como llegó una completa desconocida para el círculo rojo, pero más allá, ajena a los sectores mencionados que son esenciales en cualquier iniciativa de apoyo a la institución democrática estatal como es el IEE.

Tomó protesta Mayra González Castillo en el cargo, en una oficina recién montada, que hasta donde nos dicen ya cuenta con personal e instalaciones. Costará como dos millones de pesos al año, fuera de elecciones.

Trae Mayra pesada carga, porque sin experiencia directiva ni carrera electoral, deberá enfrentar a los lagartones de los representantes de partido, y la exigente social civil, que espera de la oficina un funcionamiento e impacto real en la democracia y cultura cívica.

La acompaña su licenciatura en economía en UACJ y una maestría en estudios de la mujer, ambas cedulas obtenidas con diferencia de un año. Es el resultado que arroja el registro nacional de profesiones. Los últimos años ha ocupado una subdirección de formación y vinculación cultural en la Autónoma de Juárez.

Para ir sola en esas condiciones, requeriría ayuda y respaldo, más allá del procedimiento interno con exámenes y cosas de esas, que en la vida real significa mucho y a la vez nada. Esos órganos autónomos, más que nada en estas épocas de Plan B que busca maniatarlos, requieren el mayor consenso, que en este caso estuvo muy lejos de atenderse.