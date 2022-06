-‘Cada año de prisión por hora de vuelo’

-Tumba caso ‘Jimenotas’ a funcionaria

PUBLICIDAD

-A ver si los ablanda el calorcito juarense

-Quieren morenos colarse a la UACh

La bitácora del jet CJ3 con matrícula XC-GDC perteneciente al Gobierno del Estado reseña que el 3 de febrero del 2021 viajaron de la ciudad de Chihuahua a Juárez Javier Corral, su jefe de escoltas, Juan Manuel Escamilla; Jorge Espinoza, Francisco Muñoz, Enrique Torres, Leticia Corral y Alma Portillo.

Leticia, hermana de Javier, era conocida como la vicegobernadora de Juárez porque actuaba en los hechos como tal. No solamente usó varias veces los aviones de gobierno para desplazarse; también usaba una Suburban de gobierno, contaba con escolta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tenía en la nómina de la Secretaría Particular del gobierno a su amiga y dama de compañía, Alma Lidia Portillo Ochoa, como “asesora técnica” con un sueldo cercano a los 40 mil pesos mensuales (fotos y captura de la pantalla correspondiente en versión digital de La Columna).

El uso del avión aparece en las bitácoras respectivas obtenidas por El Diario a través de solicitudes de transparencia. Así documentamos que Corral; su esposa Cinthia Chavira y el secretario particular de esta, Eloy Almanza, usaron la flotilla del Gobierno estatal en más de mil 500 ocasiones durante los cinco años en el gobierno.

“Tal parece que a este señor (Corral) no le bastó con utilizar las aeronaves del Estado para ir a sus juegos de golf, sino también le brindó la mayor de las comodidades a su familia. Es conocida la saña con la que actuaron en contra de un servidor por un tema que pudiera ser similar, aunque no lo sea en absoluto. Ahora me pregunto: ¿Estarán dispuestos a pagar cada año de prisión por hora de vuelo?”

Eso escribió en sus redes sociales el martes, Jesús Manuel Luna Hernández, un jovencito que fuera asesor técnico en la secretaría particular de Palacio de Gobierno con César Duarte como gobernador.

Luna fue detenido en Estados Unidos en abril del 2018, traído a Chihuahua e internado en el Cereso 1. Fue acusado por el régimen de Corral de haber autorizado el uso de un jet precisamente del Gobierno del Estado para que un hijo de César Duarte viajara en junio del 2016 de Chihuahua a Toluca y de ahí a Cancún.

La Fiscalía calculó el “daño” al patrimonio público en 336 mil pesos. Luna estuvo en la cárcel exactamente un año. Fue liberado bajo la condición de convertirse en testigo protegido.

Hoy su nombre aparece entre los supuestos testigos contra el exgobernador aunque con énfasis en el reclamo: ¿Estarían dispuestos a pagar cada año de prisión por hora de vuelo?

El actual régimen encabezado por Maru Campos no ha revelado la existencia de alguna investigación contra la hermana del exgobernador por el uso irregular de bienes públicos en beneficio personal.

***

Peligrosamente se cierran círculos y puertas alrededor del inexperto funcionario, Alejandro Jiménez “Jimenotas”, quien totalmente desparpajado y confiado, no atina a dar pie con bola en tan complicado cargo en Gobernación estatal de esta frontera.

El pasado viernes fue cesada de su cargo la contadora Georgina Román, encargada de la Función Pública en esta frontera, porque la sorprendieron en tremenda omisión administrativa, al “aguantar” la notificación del procedimiento contra “Jimenotas”, interpuesta por un exinspector de esa área.

La denuncia fue presentada en la capital del estado el 22 de abril, dándole turno a investigación el día 25 de abril, informándole a Román que debía notificar de inmediato a Jiménez, lo cual no hizo sino hasta el 23 de mayo a las 11 de la noche, vía correo electrónico, es decir, apenas unos minutos antes de que venciera el plazo.

Es evidente que “alguien” le pidió que “aguantara” la notificación incurriendo así en responsabilidad administrativa ¿se lo habrá pedido “Jimenotas” o el colimense, Marco Polo Rodríguez, operador de “El Intrigas”, Óscar Ibáñez?

Por si eso no fuera suficiente, en días recientes, el buen “Jimenotas” procedió a destruir alrededor de 30 mil botellas y latas de alcohol y cerveza, decomisadas en distintos operativos encabezados por el área que dirige, solo que ya brincaron un par de “pequeños” inconvenientes.

Primero, el funcionario carece de facultades para la destrucción de cualquier artículo o bien decomisado, ya que por ley estos pertenecen a la Secretaría de Hacienda estatal, instancia facultada para darle destino a los bienes y artículos decomisados. Vienen potenciales denuncias de carácter hasta penal.

Segundo, el acta de decomiso no coincide en cifras con el acta de destrucción, ya que faltan algunos cientos de botellas, casualmente de whiskys importados de esos con precio de cuatro dígitos que, nos aseguran fuentes al interior de Gobernación, están celosamente guardadas por el buen Alex.

***

A ver si el calor juarense ablanda un poco a los secretarios de Gobernación y Seguridad, Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, que son especialmente rígidos en el manejo del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, lo que antes era el Fonden.

Pese a las elevadas temperaturas que han azotado al norte del país, por ahora nomás unos cuantos municipios del estado de Sinaloa han sido declarados en alerta, dándoles cierto acceso a recursos emergentes.

Seguramente nada tiene que ver que la entidad vecina sea gobernada por Morena y que aquí el gobierno sea blanquiazul, como tampoco la falta de comunicación entre las instancias de Protección Civil estatal y federal.

Ahora que estarán en la frontera los encargados de la seguridad y la gobernación, podría ser ocasión ideal para que aparte de los temas oficiales de la agenda revisen con las dependencias estatales algo de la coordinación perdida en materia de protección civil y respuesta a las amenazas climatológicas.

Porque también afecta y mucho el hecho de que en Chihuahua la Coordinación Estatal de Protección Civil está subordinada a la Secretaría General de Gobierno, mientras que su similar federal depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La entidad trabaja bajo el modelo añejo de tener un mando entre civil y de seguridad en la instancia que debe cuidar a la población de los riesgos colectivos, mientras que el federal es un diseño nuevo estrenado apenas hace algunos años.

Aunque es poco el margen de maniobra que dejan los desastres naturales, especialmente las olas de calor que anualmente son padecidas en la entidad y otros estados, nunca están de más los apoyos extraordinarios que en algo pueden invertirse.

***

Durante las últimas semanas, funcionarios federales del Bienestar y liderazgos identificados con Morena han estado por demás insistentes en conseguir los listados de estudiantes de diversas facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

En la capital del estado ha sido el subdelegado federal, Marcelino Gómez Brenes, mientras que en la frontera la representante Elizabeth Guzmán, además de enviados del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, los que se han acercado a directivos universitarios con ese fin.

Ofrecen becas, becas y más becas para los miles de estudiantes universitarios, pues aseguran que presupuesto hay y mucho para extender los apoyos del Gobierno federal a todos los jóvenes que estén matriculados actualmente.

La oferta ha resultado por demás atractiva aunque buena parte de los estudiantes cuenten con algún tipo de apoyo, ya sea estatal o de la propia universidad, además de programas especiales para el pago de inscripciones y otro tipo de recursos que incentivan la permanencia de los alumnos en sus carreras.

Pero la insistencia de tener la matrícula completa con nombre, apellido, teléfono y domicilio de cada estudiante desde luego que ha encendido las alarmas de la rectoría universitaria, a donde han remitido las solicitudes los directores de las facultades.

Es, para algunos que suelen pensar mal, un intento de penetrar políticamente la UACH en tiempos de incertidumbre como los que vive, más que la mera intención de ayudar a los alumnos.

***

Para cuando alguna área técnica de las que manejan redes sociales en Palacio van, la gobernadora Maru Campos ya viene.

La mandataria tuvo el martes varios eventos relevantes en la ciudad de Chihuahua. Uno de ellos, la conformación del Consejo Hacendario. Terminó poquito antes de las cinco de la tarde, pero el post fue subido a las diez de la noche. Envió ella también una felicitación a los periodistas por el Día de la Libertad de Expresión, pero por un pelo lo suben el ocho y no el siete de junio. Quedó registrado a los 11:21 de la noche. (Capturas de pantalla en versión digital).

***

“No creo que me deje mi esposa”, contestó ayer en conferencia de prensa el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, cuando le preguntaron si tomaría en cuenta a Canaco para la organización de la feria el año próximo.

La esposa del seño presidente municipal maneja al DIF, que recibirá de la feria algo así como dos millones para construir un centro de atención psicológica. He ahí la explicación.