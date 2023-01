Cabotaje en México

El presidente López Obrador anunció que enviaría una iniciativa de reforma a la ley para permitir el cabotaje aéreo en México. Por cabotaje se entiende la posibilidad de que aerolíneas extranjeras presten el servicio de transporte dentro de un país que no es el propio. A la fecha, prácticamente todos los países (por muy liberales que sean en materia económica) limitan a las aerolíneas extranjeras a operar solamente en un aeropuerto de destino desde sus países de origen.

En términos generales, el servicio de transporte aéreo de aerolíneas extranjeras está limitado, más se habilita que aerolíneas extranjeras vuelen hacia y desde otros países a través de la suscripción de tratados internacionales, bilaterales y en algunas ocasiones multilaterales.

Es decir, United Airlines puede volar desde cualquier de sus hubs en Estados Unidos a distintas ciudades en México, pero no puede prestar servicio de transporte entre ellas. Esto se conoce como la Novena Libertad del Aire, en términos de Derecho Aeronáutico, y está regularmente prohibida (excepto en el caso de Chile, quien la permite si hay reciprocidad, y Singapur y el Reino Unido).

Quien se asume como el Presidente más nacionalista de la Historia, el que idolatra a Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera y a Benito Juárez por la nacionalización de bienes eclesiásticos, resultó ser el Presidente más neoliberal, al menos en cuanto al mercado aéreo se refiere. Esta no es una reflexión mía, sino del mismo Sergio Sarmiento, quien lo publicó recientemente en su columna que esta misma Casa Editora publica semanalmente.

Como todas las propuestas del presidente, esta se presenta como una solución a los altos costos de las aerolíneas en México. Es decir, es una iniciativa perversa, pues permitir el cabotaje no garantiza de manera alguna que los precios de los boletos en destinos domésticos se vayan a reducir. De hecho, los países que han permitido el cabotaje han terminado por eliminar a su industria aérea nacional, únicamente para abrir el paso a aerolíneas extranjeras, quienes después suben el costo. Un ejemplo de ello es Perú, cuya aerolínea bandera es chilena (Latam Perú).

Estados Unidos ha sido el principal crítico de las aerolíneas del Golfo, es decir, de Emirates, Qatar y Etihad. Esto, en virtud que dichas aerolíneas son subsidiadas por sus respectivos gobiernos, compitiendo deslealmente a sus aerolíneas bandera (United, Delta y American Airlines). Sin embargo, estas aerolíneas serían las principales beneficiarias si los cielos de México se abren a aerolíneas extranjeras.

El tamaño de la flota aérea de todas las líneas norteamericanas es inmensamente superior a la flota aérea que existe en México. Por ello, en caso de abrir al país al cabotaje, Estados Unidos y Canadá bien pudieran operar vuelos en México quebrando a la industria nacional en unos pocos meses.

No se trata de ser nacionalista irracional. Si el cabotaje fuera sano para el mercado, sin duda sería el primero en apoyarlo. Sin embargo, es solamente la apertura a que las aerolíneas extranjeras vengan, compitan con precios bajos, quiebren a las aerolíneas mexicanas para después subir el precio de sus boletos, en una práctica abiertamente oligopólica. Esto mismo sucede en México con Aeroméxico.

Antes de que Vivaaerobus iniciara operaciones desde Juárez hacia Monterrey, Aeroméxico tenía el monopolio de dicha ruta. Los precios eran altísimos. Una vez que Viva entró en operaciones, Aeroméxico tuvo que reducir los precios para competir en dicha ruta. En una batalla entre David y Goliath, este fue un round que ganó Vivaaerobus, la única línea que presta servicio rumbo a Monterrey actualmente.

Sin embargo, TAESA, Interjet, Aerolíneas Mesoamericanas, Líneas Aéreas Azteca, y la icónica Mexicana de Aviación, han sucumbido a las prácticas de Aeroméxico. Anteriormente, Aeroméxico prestaba el servicio entre Juárez y Chihuahua, quebrando así las rutas de las aerolíneas que anteriormente prestaban ese servicio (como TAR aerolíneas).

Un ejemplo de lo que hizo Aeroméxico con otras aerolíneas mexicanas es lo que sucedería en México precisamente con Aeroméxico y todas las demás líneas, en caso de aprobar el cabotaje.

Es evidente que las líneas extranjeras no vendrían a prestar servicios de aviación regional como muchas personas lo estiman. A Delta no le interesa operar la ruta Minatitlán-Mérida, sino que le interesaría operar las rutas de México a Monterrey, Cancún, Tijuana o Guadalajara, los principales hubs en México y a donde llega a haber cerca de cuarenta vuelos diarios desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, asumir que los precios bajarán por la entrada de aerolíneas extranjeras es morder el anzuelo que el Presidente ha lanzado.

La verdadera intención del presidente López Obrador es chantajear a las aerolíneas a que muevan sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es decir, de manera artificial quiere subir los vuelos para no evidenciar el más grande fracaso en materia de infraestructura del que se tenga memoria.

Para empezar, el Gobierno redujo las operaciones en el Aeropuerto de la Ciudad de México de 72 a 52 por hora. Esto con el fin de obligar a las aerolíneas a que muevan operaciones al AIFA. Sin embargo, el AIFA es un aeropuerto que nadie quiere usar, por la distancia, el tiempo de traslado, las pocas opciones y lo limitado de su operación. Eso sin contar que no tiene vuelos a Estados Unidos, el principal mercado aéreo internacional de México.

Obligar a las aerolíneas a usar un aeropuerto que nadie quiere usar suena más como una medida de gángsters, no como una política pública eficaz. Por decreto presidencial, no puede hacerse eficaz un aeropuerto construido a sesenta kilómetros del centro de la ciudad.

En pocas palabras, el poder está siendo utilizado para cumplir un capricho presidencial. Si el AIFA fuera una buena opción no se requeriría extorsionar a las aerolíneas de esa manera. Tampoco requeriría todo el aparato de propaganda para convencer al usuario que es una buena opción. A pseudoperiodistas como Genaro Lozano ya se les hincharon las manos de aplaudir tanto y no tener el eco que esperaban. El tiempo le hubiera dado la razón al presidente, pero no es así. Esperemos que el próximo gobierno retome el proyecto del Aeropuerto de Texcoco y deje el de Santa Lucía como lo que es: una base militar.

Llega a tanto la obsesión del presidente que incluso pidió al presidente Biden que en su próxima visita a México aterrice en el AIFA. Resulta absurdo, pero al no estar dicho aeropuerto autorizado por la agencia aeronáutica norteamericana (FAA) es evidente que el avión del presidente Biden no pudiera aterrizar ahí.

Aprovecho este espacio para desearle a todos mis lectores un Feliz Año Nuevo. Que el año que viene sea mejor que el que se va, y que todos sus propósitos y metas se cumplan este 2023. ¡Feliz Año Nuevo!