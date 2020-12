Cabada+Morena: alianza infalible

Cortesía / Armando Cabada y su esposa Alejandra

Para la próxima elección de gobernador constitucional para el estado de Chihuahua, cuya jornada será en 2021, el espectro político se antoja sin duda inédito.

El Partido Acción Nacional, además de sufrir un notorio desgaste derivado del hecho de haber gobernado a contrapelo de las políticas públicas trazadas desde Palacio Nacional por el titular del Poder Ejecutivo Federal, se encuentra envuelto en un diferendo interno que puede escalar hasta tener efectos que provoquen la división irreconciliable entre los que apoyan a la alcaldesa de la ciudad capital, María Eugenia Campos, y quienes por otra parte apoyan al senador Gustavo Madero, en su ánimo de construir su respectiva candidatura viable, en búsqueda de la añorada gubernatura, peldaño político importantísimo.

Ambos son de sangre azul, con militancia más que probada en las filas del partido del actual gobernador Javier Corral, pero ahora, por circunstancias del destino, en medio de un lío jurisdiccional, se encuentran confrontados más allá de los límites de la sana tolerancia.

Sin duda, esa división, afectará no sólo a las cabezas que encarnan el diferendo político, sino fragmentará al voto azul en la jornada electoral, e irremediablemente colocará al PAN en una situación muy difícil o casi imposible de superar, para obtener resultados ganadores en la próxima elección.

El PRI, por su parte, aún no podrá reponerse del cisma político y el consecuente descalabro sufrido en la última elección federal, por los graves señalamientos de corrupción que han conducido a la cárcel a muchos de sus líderes.

Los chiquipartidos, ninguna opción viable, por si solos, pueden representar, y sus logros electorales estarán sujetos a los resultados de las alianzas interesantes que pudieran lograr, al posicionar como candidato un actor político ya de renombre y con futuro electoral.

El partido de Morena, por su parte, quien sí goza de un capital político importante, se encuentra en un momento político muy interesante y singular: tiene la acusación construida a partir de la percepción pública, de haber generado en el imaginario de muchos chihuahuenses un clima desfavorable por los problemas del agua y del campo, así como por el manejo de la pandemia y la ausencia de recursos federales en la entidad, para mitigar la crisis que se vive en todo el estado.

Pero en contrapartida, explora ahora en su régimen interno, una situación favorable que habrá de ponderar y resolver bajo criterios que el mismo instituto político decida, con absoluta libertad: tiene enfrente la posibilidad de elegir entre todos sus precandidatos, a uno afiliado a su partido; o bien, a uno externo.

El alcalde de Juárez, Armando Cabada, al registrar su intención de llegar a ser abanderado por Morena, está presentando la posibilidad de que -con absoluta libertad- ese partido político, lo elija como un candidato externo.

La viabilidad y garantía del triunfo, como ningún otro de los posibles, es la fortaleza propuesta por Cabada. Así lo piensan muchos, aunque tengan que reconocerlo sólo en lo privado.

El actual alcalde Armando Cabada, ofrece, además de un capital político propio para sumarlo a los activos de la propia marca Morena, la personalidad, habilidades y experiencia política acumulada de un líder que no solamente ha sido candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua, la urbe electoralmente más importante en el Estado de Chihuahua, sino además, los atributos de quien, por medios propios, por la vía independiente y contra todo pronóstico esperado, la ha ganado por dos períodos consecutivos. Y de qué manera, habría que anotarlo.

En la primera ocasión, en 2016, su triunfo contra quien se consideraba invencible, el priísta Teto Murguía, lo obtuvo con una votación histórica de 210,000 votos, a razón del 2 x 1, nada más ni nada menos. El independiente, sin la estructura de un partido político, los márgenes de propaganda política y la experiencia electoral, venció a los entonces partidos más fuertes en Chihuahua, el PRI y el PAN.

En 2018, no obstante el desgaste sufrido con las acciones de gobierno, por una parte, aderezado con el creciente entusiasmo por el movimiento de regeneración nacional que impulsó la ola que llevó a ese partido a ganar la Presidencia de la República, las diputaciones federales y las locales, así como la sindicatura en la franja fronteriza, Cabada obtuvo la nada despreciable suma de 185 mil votos efectivos, apenas 25 mil menos que en 2016.

Ese nicho de votantes (185 mil en el Municipio de Juárez), más los que pudiera captar en el resto del estado después de una ardua campaña electoral, es el capital político que ofrece Armando Cabada al partido de Morena, al postularse como candidato externo y es precisamente lo que le ha metido ruido al momento político que se vive, al grado que muchos piensan que representaría sin duda, una opción viable para garantizar un triunfo irrefutable.

Sus detractores dirán que el alcalde Cabada es enemigo de Morena, pero no es así: si bien se ha enfrentado electoralmente con Morena, no tiene agravios ni resabios con ese instituto político, pues siempre ha llevado la fiesta en paz con los morenistas e incluso, se ha coordinado eficientemente en varias acciones con el Gobierno federal. Y en la pasada elección, hay que destacarlo y puntualizarlo por su total relevancia, le ganó no tanto a Morena, sino al candidato que fue su abanderado, precisamente el ex priísta Javier González Mocken, con un ADN más que tricolor, pero que no obtuvo votación cercana a la de otros candidatos morenistas como la síndica municipal Leticia Ortega, quien obtuvo 225 mil votos.

Basta recordar que el alcalde Cabada, en la jornada electoral de 2018, obtuvo 185 mil votos efectivos, en una elección cerrada que le dio un resultado favorable sobre González Mocken, de aproximadamente sólo 2 mil votos, pero a diferencia de ello, la Sindicatura impulsada por el Movimiento de Regeneración Nacional, si ganó con mucho margen, o sea 225 mil votos, quedando entonces más que claro que quien perdió objetivamente la presidencia municipal, fue el candidato, quien le restó votos al partido que lo abanderó porque hubo una diferencia de 40 mil votos más para Morena que para Mocken.

Al valorarse a los otros precandidatos, con sus respectivos negativos y positivos, pero ponderando cuidadosamente el interés que se tenga para presentar a un candidato que asegure o por lo menos no ponga en riesgo anticipado la elección en Chihuahua, bien pudiera elegirse la opción que presentó el alcalde Cabada, pues sin duda, tal vez sea el único que no solamente no le quita o resta a la marca Morena, sino le aporta un importante capital político propio para ganar con amplio margen de ventaja; y además, sin duda, representaría una opción viable para sumar también a los electores que eventualmente lleguen a excindirse de otros partidos políticos.

La moneda está en el aire; habrá que ver cómo es que Morena decide libremente nombrar su candidato. Tiene la sartén por el mango, y si decide bajo criterios pragmáticos y de oportunidad ir sin riesgos, es probable que haga una efectiva una alianza con Armando Cabada, quien además, dado su perfil político, tiene la habilidad de coordinarse con los otros niveles de Gpara que a Chihuahua como entidad federativa, le vaya muy bien.

!Es cuanto!