Buena travesía

Doña Carmen, entre tanto, permaneció con los ojos cerrados. Seguía siendo una angosta canoa flotando sobre la extensión de la cama.

-Mi última fuerza se ha ido en cerrar esa cortina- carraspeó.

-Pero, seño…

-No quiero luz. No quiero sopa. No quiero nada ya.

Más que por sus palabras, Eufrasia se mostró impactada al comprender lo rotundo que puede ser el acto de abandonarse: nada protesta más contra la vida que un cuerpo que se deja hundir en el agua, aunque en este caso se tratara de un colchón”.

Corre un extracto de la novela “Cien cuyes”, del escritor peruano, Gustavo Rodríguez. Ganadora del premio “Alfaguara” 2023. Novela en que la muerte digna se explaya en párrafos ambientados por la tristeza, la alegría, la soledad, la nostalgia, la memoria, la comicidad involuntaria de un grupo de ancianos que han decidido tomar las riendas de su propia muerte y que encuentran, en el personaje de Eufrasia, su cuidadora, el sendero adecuado para echar a andar sus voluntades y concretizar algo que empíricamente es demasiado simple.

Novela tejida en el entorno de los contrastes del Perú, con los giros lingüísticos propios de lo local, “Cien cuyes” arroja en la cara del lector encrucijadas de cuño universal que impactan la facultad implicada en la amplia esfera del derecho a vivir una vida digna: morir con tal atributo. Pero no sólo eso, con tiento, avienta el balón a una sociedad que a tal punto del camino, se lava las manos y criminaliza a los últimos eslabones de la cadena, las “Eufrasias”. Después de todo, si de “justicias” y sus contrarias se quiere hablar, es mejor recurrir a un par de personajes secundarios, sobrinos de una de las “víctimas” de la cuidadora: “-Creo que la hemos cagado- le había dicho Martín a su hermana esa mañana. Tan colosal fue el maremoto de adhesiones a la última decisión del tío y tantas fueron las condolencias que Liliana recibió con el devenir de las horas, que su corazón blindado sufrió una fisura y, poco a poco, mientras algo de sustancia edulcorada se le iba filtrando, llegó a admitir que sí, que tal vez la había cagado al buscar un solo responsable en lo que a todas luces es una injusticia de índole universal: a las personas, incluso a las más queridas, se les va olvidando en la medida que nos son menos útiles”.

Y los nueve viejos de la novela, entienden su soledad. Después de todo, quizá la soledad esté subestimada. En el libro, los moradores de la casa del retiro encuentran en la compañía de sus pares un paliativo para contrarrestarla y no quieren ver que se extinga. Por eso, es mejor así, pedirle a alguien que los ayude en la travesía. Es Eufrasia, quien, tal vez, ha encontrado en ello su auténtica vocación.

Eufrasia no conoce de leyes ni de tratados internacionales. No sabe que la regulación sobre la muerte digna se encuentra en pañales en el mundo y no sólo en su país. Que su progresión va montada en caparazón de tortuga. En México y especialmente en nuestro estado, Chihuahua, hay mucho por hacer al respecto. Sin prejuicios, sin moralinas agrias, con una técnica legislativa bien cuidada.

“De pronto, luego de un largo rato, el canturreo de Eufrasia se detuvo. –Yo la quiero mucho, doña Carmencita. Desde su posición, Eufrasia notó que el rostro de la anciana perdía solidez. La boca se distendió y el enmarañado cruce de sus arrugas perdió rotundidad, como cuando un mapa es lavado por las aguas. La anciana abrió los ojos lentamente. Muy lentamente. Y respondió con un gesto remoto y dulce: – ¿Tanto como para hacerme dormir?”.