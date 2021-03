Buen y mal Gobierno

“No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”.

Benito Juárez

Gobernantes idealistas y soñadores con ínfulas de trascendencia, que en no pocas ocasiones pasan a la posterioridad, no por el cumplimiento de promesas y expectativas, pero sí por el desgobierno que ejercieron al no anclar sus decisiones y acciones en la realidad, son muy dados a tratar de hacer pasar simples y prolijas declaraciones en verdades que sugieren un cambio en la vida de sus gobernados sin que sea verdad; así surge la autollamada cuarta transformación.

Ante la falta de resultados, estos personajes son dados a buscar enemigos o adversarios en quienes la distracción se ensaña y así vemos como desde el poder, no solo no se propicia la unidad nacional, sino con un maniqueísmo conservador y rancio, se etiqueta y divide en buenos y malos, transformadores y neoliberales, izquierdas y derechas, fifís y chairos, y cuanta sandez se ocurre en matutinas verborreas.

Entrega de apoyos sociales a población o no desprotegida (mascotas les llama el presidente), ataque a las libertades de prensa, inseguridad constante, militarización creciente, cierre de guarderías, escasez de medicamentos contra el cáncer, criminal atención del problema viral, derroche de recursos en obras faraónicas e innecesarias, más un gabinete que destaca por ser florero, son las características actuales de una administración que se aproxima a la mitad de gestión. Nada tiene de malo el tratar de paliar la desigualdad con beneficios sociales, pero sí es muy cuestionable que se fomente la subordinación electoral. Gabriel Zaid dice que: “los esclavos se compran con regalos”. Esto es así porque voluntaria o involuntariamente crece el zanganismo por encima del oficio ciudadano, que promueve creatividad y participación.

En la historia de los mejores gobernantes no pueden ser considerados los próceres que gusta citar nuestro presidente y que aparecen en cuanta imagen gráfica o documentos emite la Federación. En efecto, una recopilación de quienes han tenido la oportunidad de servir desde el poder (Hombres de Gobierno, Editorial Aguilar, 2008), escrito por Gerardo Laveaga, contempla, dentro de varios mandatarios mundiales de la humanidad, solo a un Mexicano destacado por su pasión y entrega a los demás (y ni siquiera nació en estas tierras): el Conde Revillagigedo. Este Virrey fue el artífice de la urbanización de la Ciudad de México, de su aseo permanente para abatir las plagas que la asolaban, de su embellecimiento y de la mejora constante en la salud de sus habitantes en las postrimerías del siglo XVIII. Todo ello, comprometiendo con el ejemplo la participación ciudadana.

Varios Estudios refieren las principales características que debe tener un buen gobierno: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso social, equidad, eficacia y sensibilidad. Todos estos factores se aplican durante el proceso de decisiones que conforman la gobernanza.

Más aún, las características que hacen que se logre el aprecio de los ciudadanos es que hay que mandar teniendo mano firme y trato amable y no como acontece frecuentemente con mandatarios con trato áspero y enconado y por otro lado con decisiones volátiles y equivocadas. Se debe tener claro, que la función de gobierno sigue siendo lo esencial desde tiempos inmemoriales: proteger y servir. Quien mucho habla, poco actúa.

Este lunes se registró como candidata al Gobierno del Estado, la alcaldesa Maru Campos; le precede un ejercicio administrativo que recoge las buenas prácticas que son aquilatadas positivamente por la población. De esta apreciación depende su continuidad en las responsabilidades de Gobierno.