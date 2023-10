Brújulas para la memoria: rescata tu archivo familiar

Encontrar esa foto perdida, una credencial antigua o el álbum de la abuela es una sensación que se podría equiparar al hallazgo de cualquier yacimiento arqueológico. Buscar entre los recuerdos de nuestras casas puede representar una verdadera misión para quien se interesa por ese pasado de nuestro círculo social inmediato.

Hablar de la historia de nuestra ciudad irremediablemente nos lleva a pensar en nuestras propias familias. Y no me refiero a esos apellidos de alcurnia que se reconocen en las grandes avenidas. A lo que quiero hacer referencia es a nuestras familias, aquellas que han construido la propia ciudad. He ahí la importancia de interesarse por el rescate de nuestra historia familiar y aquellos archivos desperdigados que se resguardan en nuestras casas.

Basta con darse un chapuzón por las casas de las abuelas y abuelos. Por eso creo importante empezar a pensar que dentro de nuestros cajones, roperos y paredes familiares se halla un tesoro que esperan por su rescate. De tal manera hay que darle una ojeada a las fotos colgadas donde se muestran aquellos rostros que se colocan en el altar de muertos cada año.

Esos álbumes de páginas amarillas y olor a libro viejo conforman un archivo histórico que da cuenta no solo de quienes estuvieron antes sino de cómo se conformó la propia región. Historias de migración, aventuras en tierras lejanas, los retos para sobrevivir, el levantamiento de una casa o de algún amor antiguo.

Una vez que se encuentran esas joyas que a veces es conocida su ubicación se debe realizar la labor de buen historiador y empezar a hacerse preguntas. A partir de la observación de nuestra "fuente", en este caso alguna foto, surgen cuestiones sobre el cuándo, dónde, quiénes y cómo de lo que quedó plasmado por la lente. Para poder ofrecer respuesta alguna tenemos que acudir a otras "fuentes" como puede ser el preguntar a alguien mayor que pueda dar pista.

Hay que pensar detectivescamente y buscar la relación entre esos documentos viejos. Así una carta puede indicarnos algunas respuestas respecto a una fotografía. Por lo que se pueden empezar a cruzar nuestras fuentes como si fuera un rompecabezas, para ir armando esa historia que hable de dos enamorados o de una disputa por la herencia.

Cómo buen explorador del pasado se debe hacer uso de una herramienta trascendental, la imaginación. En este caso de una imaginación histórica que permita recrear mentalmente lo que pudo haber sido con la bisabuela o con ese tío tatarabuelo del que encontramos una foto pequeña.

En algunos casos no se puede conocer mucho sobre los acontecimientos que resguardan nuestros archivos. Sin embargo, la imaginación es un recurso que permite intentar reconstruir todo ese escenario pasado. De esa manera se logra entender un poco mejor el proceso que ha ido viniendo desde hace mucho hasta el lugar en el que estamos.

Poco a poco ir conociendo de dónde venimos nos puede ayudar a entender el presente y hacia donde queremos ir. He ahí donde radica la importancia de estudiar la historia. Ya que eso nos deja entendernos como parte de esa historia y de cómo son las propias decisiones las que construyen nuestro presente y el futuro. Por lo tanto no solo aquellas personas de hace cien años son historia, sino que ahora mismo, tu quién lees esto, eres un ser histórico.

Son en esas cartas de papel resquebrajado o las fotografías manchadas, mochas o mallugadas en las que también podemos identificar los elementos de la propia ciudad que se transforma. El paisaje, edificio, la ropa, las sonrisas y los llantos son la muestra de cómo los tiempos cambian y aún así hay cosas que perduran.

Sirva pues este artículo como una invitación para rescatar esas joyas perdidas al puro estilo de una aventura arqueológica. Pensarse a través de la ancestría lleva a comprender mejor quienes somos y da respuestas a preguntas que no nos habíamos hecho. No dejemos morir aquello que nos puede dar brújula para nuestra memoria.