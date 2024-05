BRT2: un fracaso de Corral y del séquito de chihuahuitas burócratas

Javier Corral y el séquito de chihuahuitas burócratas endeudaron a Juárez a través del Fideicomiso de Puentes Internacionales, sin consultar a nadie empeñaron más dos mil millones de pesos de las cuotas que pagan los fronterizos para cruzar todos los días, sí, por más absurdo que suene, Corral pidió fiado con intereses impagables y, para colmo, usó el dinero para destruir la ciudad con el BRT2.

Atentando contra cualquier razón, Corral ordenó hacer agujeros en las calles y quitar dos carriles a las avenidas más importantes del Juárez viejo y de la zona dorada, provocando un caos vial que hemos sufrido los juarenses durante más de tres años.

¿Por qué Corral cometió esta atrocidad en su último año? La respuesta es evidente, Corral abandonó a Ciudad Juárez durante los primeros cuatro años de su gobierno, no hubo ningún interés en esta frontera, se le fue el tiempo sin responder a los reclamos por la inseguridad, la falta de infraestructura y la ausencia estatal en materia de educación, salud y, por supuesto, en el transporte público.

Corral, desesperado por concluir su mandato sin una sola obra importante en Juárez, ordenó destruir la ciudad con paraderos para un sistema de transporte semi-masivo que fue planeado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en la década de los noventa. Hace más de veinte años que proponían un transporte semi-masivo por toda la ciudad con varias rutas troncales y pretroncales, un plan de 100 mil millones de pesos.

Entonces, el séquito de chihuahuitas burócratas -que a la fecha permanece enquistado en el Gobierno estatal-, desde algún escritorio en Palacio de Gobierno desempolvaron los planos de aquellos planes fallidos y los pusieron en la mesa del entonces gobernador Javier Corral, todos con una profunda ignorancia de la realidad de Ciudad Juárez, acostumbrados a mandar desde el gabinete, hicieron cuentas de lo que podían pedir al banco para endeudar a Juárez y decidieron que el siguiente proyecto faraónico sería el Bus Rapid Transit (BRT) 2 en el lugar que menos se necesitaba.

Desecharon todas las propuestas que había, el BRT2 pudo haber pasado por la Avenida de las Torres, en la lejana avenida Talamás Camandari, en el bulevar Independencia o en la avenida Miguel de la Madrid, que es donde urge por la densidad de población del suroriente. Pero no, Corral decidió que pasara por el único lugar que reconocía, el Juárez viejo y la zona dorada.

¿Tampoco pensaron en revivir el BRT1 que cruza desde el Centro hasta la Panamericana, pasando por las colonias populares que colindan en el Eje Vial Juan Gabriel y el bulevar Zaragoza? No, ese perro muerto no les interesó. Querían construir algo nuevo y gigante, una obra magna, tan grande como la Plaza de la Mexicanidad, que la gente conoce como la escultura de la “Equis”, tan costoso como el Camino Real, pero tan inservible como el mismo Javier Corral.

Entonces, el ahora candidato de Morena al Senado, Javier Corral, construyó un elefante blanco enfrente de todos y nadie dijo nada. El objetivo era quitarse el estigma del gobernador inepto y flojo, porque la foto de Corral jugando golf en Mazatlán quedó grabada en la memoria de los juarenses, mientras la inseguridad iba en aumento.

La primera opción debió ser rescatar el BRT1, sin lugar a dudas y sigue siendo la prioridad. Pero no, prefirieron construir desde cero, una pésima decisión por varias razones, para empezar, la necesidad más apremiante de transporte está en el sur-oriente de la Ciudad, para allá hay un crecimiento desmedido que carece de infraestructura, es donde hay más población, más escuelas, más maquiladoras y es donde menos transporte hay disponible; si no querían rescatar el BRT1 y se aferraron a construir una nueva línea, entonces debió ser allá, cualquiera que conozca Juárez sabe que esa era la respuesta correcta, pero Corral y su séquito de chihuahuitas burócratas solo veían planos arquitectónicos, no vieron personas, ni vieron la realidad social.

Finalmente, sin una consulta, ni un foro, ni un solo ejercicio democrático, Corral ordenó que el BRT2 pasara por una zona vieja con poca población, la avenida 16 de Septiembre que está completamente despoblada, la mayoría de la gente que vivía ahí ya se fueron a El Paso o tiene casas y edificios abandonados, después, el siguiente tramo es la zona comercial de las avenidas Paseo Triunfo de la República y la avenida Tecnológico, donde hay varios paraderos en los que no hay nada alrededor, luego la pretroncal de la Gómez Morín, que pasa por los fraccionamientos más exclusivos, Campestre, Rincones de San Marcos, cuando el transporte debería priorizar las colonias con mayores carencias.

Esa es la historia, Corral dejó el cascarón hueco del BRT2, un capricho que debió ser sancionado, pero se lo perdonaron. Sigo pensando que hubiera sido más barato destruir los paraderos y volver a comenzar en el suroriente una nueva línea, tal como lo hizo AMLO con el aeropuerto de Texcoco.

Finalmente, salió Corral por la puerta de atrás. El nuevo gobierno de Maru Campos, en el 2021 decidió rescatar el proyecto fallido del BRT2 de Corral y ayer sábado comenzó la fase de prueba con pasajeros. Llegó tres años tarde y no hay nada que celebrar para Juárez.

El problema viene ahora, el transporte público en Juárez es el peor de las 20 ciudades más importantes del país, tenemos un rezago de 30 años y el BRT2 es apenas un experimento, seguramente van a pasar los siguientes tres años en ensayos de prueba y error, ojalá que funcione, pero la experiencia nos dice que las probabilidades son pocas.

Que no se nos olvide que por culpa de Javier Corral y del séquito de chihuahuitas burócratas, pagamos una deuda de cientos de millones de pesos en estos tres años, para que el BRT2 no funcionara ni un día.