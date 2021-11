BRT2 para dummies

Todos nos hemos preguntado, dónde, cómo y por qué se está construyendo una nueva fase del corredor troncal Tecnológico, mejor conocido como BRT2. Hemos visto el largo y doloroso proceso, afectando nuestra capacidad de transportarnos y movilizarnos, el deterioro estético a nuestras calles, hemos compartido las quejas, y sufrido la falta de información simple y veraz, en esta guerra de noticias en donde gobiernos entrantes y salientes lo usaron de herramienta electoral, así como grupos y asociaciones civiles lo utilizaron de propósito de reclamo, ya migramos de un escenario de donde hubo amenazas y detenciones, a donde todo parece ser más claro, y menos politizado, donde Gobierno estatal y Gobierno municipal anuncian acuerdos y cambios al proyecto con el fin de servir mejor a la ciudadanía, situación plausible y necesaria ante el mal manejo del proyecto en meses pasados.

El BRT2, con un costo de un poco más de 994 millones de pesos, era anunciado para septiembre del 2015, como un ambicioso proyecto de movilidad, al cual en el momento al parecer nadie se opuso, se consideró necesario y que eliminaría varios trayectos o rutas, con unidades viejas, mal planeadas, que generaban tráfico, con la idea de agilizar desde la 16 de Septiembre, pasando por la Triunfo de la República y hasta la Tecnológico, pero quien sí se quejó, fue el concesionario, el dueño de las ruteras, quienes con su experiencia, capital y conocimiento, participara en las licitaciones para poder dar el nuevo servicio, con lo que no contaban es que estas unidades requeridas según la legislación y según la necesidad, costarían mínimo 10 veces lo que vale una ruta normal, los llamados comúnmente autobuses oruga, asunto que arroja la cuestión, mejores rutas, más rápidas, más ecológicas, más ordenadas, ¿más caras?, por supuesto que sí, no dudo que el concesionario o los concesionarios, que deben ser un máximo de 10 a 8 empresas, así como ha sucedido en otras ciudades del país, donde la proveeduría no ha integrado a más de 12 compañías, como en el caso de Querétaro, donde ya tiene más de 10 años el proyecto con éxito, y recorre gran parte de la ciudad, y cuesta $11 pesos al día de hoy, y $5 pesos el transborde, es lógico que el concesionario local tenga la intención de subir el costo de $8 pesos actuales a $12 o $13 pesos, y el transborde debe quedar alrededor de los $6 pesos, no hay nada nuevo bajo el sol.

El acrónimo BRT, significa Bus Rapid Transit, o sea autobús de tránsito rápido, conocidos en México también como Metro Bus, a pesar de no tener la versión oficial de los últimos datos, como precios, tiempos, y la proyección de la mejora, se han dado a conocer que sí habrá descuento a estudiantes, y que este sistema se integra de rutas alimentadoras, rutas pretroncales, terminales alimentadoras, y patios de guardado, que no son otra cosa que las rutas que conectarán con el servicio del BRT2, los carriles destinados al tránsito de las unidades, y las terminales o paradas donde habrá transbordes entre este sistema de movilidad, así como donde terminarán y resguardarán las unidades fuera de horario de funciones, les dan mantenimiento y reparaciones.

La cantidad de unidades requeridas, para este proyecto, aun no la conocemos oficialmente, pero debe rondar en un mínimo de 60 a 80 unidades, y para dar un servicio como el que se intenta y poder dar abasto a las 34 estaciones, regulares, exprés y paraderos, en los 19.5 kilómetros que tiene el trayecto de longitud, cumpliendo con los tiempos, estos van a ser necesarios. La espera al parecer terminó y esto arranca porque arranca, demos el voto de confianza, los tiempos cambian, mejores rutas, ciudades más dinámicas, más cosmopolitas, pagaremos un precio más alto, pero lo haremos todos, usuario y concesionario, todo en pro de la movilidad y modernidad de nuestra ciudad.