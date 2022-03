-Brincan por bordo y por valla más de 10 mil

-De mero trámite el Plan Estatal en el Congreso

-Aceleran morenos por la revocación

-Operan caza talentos para espionaje

Repentinamente un grupo de entre seis y 10 inmigrantes adolescentes y adultos aparecieron corriendo por el bordo fronterizo y bajaron rápidamente hacia el Cuatro Siglos donde los esperaban dos vehículos con las intermitentes colocadas.

Ocurrió el hecho entre el Puente de la J. Bermúdez y el de la Pérez Serna. Los inmigrantes treparon a los carros y de inmediato se perdieron entre la alta velocidad utilizada normalmente por el grueso de los conductores en esa vía.

Seguramente del lado americano la Patrulla Fronteriza detectó al grupo y sus integrantes regresaron con los coyotes para buscar otra entrada a El Paso. Antes de llegar al puente de la Pérez Serna una patrulla de la Municipal quiso alcanzar rápidamente el lomo del bordo, pero lo consiguió hasta el tercer intento. Es casi imposible subir en vehículo por toda esa zona.

Para cuando los municipales enfilaron hacia los migrantes ante la evidente alerta, u operación espejo con la Patrulla Fronteriza, el grupo ya se había perdido en el tráfico hacia la X. Un par de ciclistas presenciaron la tensión del momento.

Ese tipo de escenas son habituales tanto para los conductores del Cuatro Siglos como para la gran cantidad de deportistas que usan el bordo desde el Libramiento Independencia y Juan Pablo II, o Cuatro Siglos. Por supuesto el peligro es potencial.

Ni la Guardia Nacional ni la Municipal, la Estatal cero, se dan abasto para inhibir el cruce de los indocumentados. Muchos militares han sido sembrados de la X hacia el Centro y hasta un poco más allá del “monumento al cigarro”, pero sus instrucciones se reducen solo inhibir el paso, no a detener.

Literalmente El Paso ha sido inundado de inmigrantes por los “coyotes”. Solo entre el fin del 2021 y enero del 2022 fueron registradas allá cerca de 70 mil detenciones. Por cada uno de ellos cobraron los traficantes entre tres mil y siete mil dólares.

A esos casi 70 mil hay que sumar febrero. La cifra será fabulosa porque el ritmo de incursiones a El Paso no ha bajado según el hecho descrito al inicio de este bloque y según las cifras de inscritos en albergues y muchos “asegurados” en casas habilitadas por coyotes, pero en cantidades infinitamente menores a las que cruzan.

Esos datos impresionantes por sí solos significan que los famosos esfuerzos de inhibición desplegados por el Gobierno federal en la frontera sur y a lo largo de las carreteras que conducen hasta el Río Bravo son prácticamente imperceptibles.

Urge un cambio radical en la estrategia de contención, pero no llegará mientras las miserables condiciones en los países de origen de los inmigrantes no cambien. México no frena la migración ni de los propios connacionales por las mismas razones, menos puede hacerlo con los extranjeros.

***

De mero trámite fue la entrega del Plan Estatal de Desarrollo al Congreso del Estado por parte de la gobernadora Maru Campos, pues incluso antes de la ceremonia pública del pasado miércoles, hicieron la tarea la presidenta Georgina Bujanda y el coordinador panista Mario Vázquez.

Igual será el análisis del contenido del plan en las comisiones, dado que el tema se consensó a tiempo entre todas las fuerzas políticas que ayer le dieron otra bienvenida a la mandataria estatal en el Legislativo.

Aunque hay varios frentes abiertos por la bancada morenista, la única oposición medio seria que puede tener el PAN, el documento rector de las políticas públicas de los siguientes cinco años quedó fuera de cualquier discusión.

Eso no quita que un ala reducida del morenismo siga empujando dos asuntos en especial que tiene en la mira: el replaqueo sin placas y el esquema de financiamiento y refinanciamiento que está en marcha por parte del Gobierno del Estado.

Así que la sesión cordial de ayer para recibir el producto del Comité para la Planeación del Desarrollo del Estado (Coplade), no cierra los frentes abiertos, pero sí manda la señal de que se puede trabajar de forma coordinada más allá de las diferencias entre partidos.

Sobre lo que van a poner mayor atención los opositores, eso sí, es el Plan Estatal de Seguridad Pública, que forma parte del plan global.

Las razones son más que obvias. Aunque es reciente la incorporación legal de dicha estrategia de seguridad dentro del PED, durante más de dos décadas se han quedado en el papel los objetivos y los métodos para alcanzarlos.

Ante la apuesta de un cambio para alcanzar la seguridad y recuperar la tranquilidad del estado -cueste lo que cueste, según lo dijo Campos Galván-, es lógico que una de las prioridades sea esa materia.

En este apartado es donde se contempla, por ejemplo, el traslado de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a Juárez, lo cual deberá estar listo a más tardar a finales del mes de mayo, es decir en alrededor de tres meses.

***

Para promover la participación dentro del proceso de revocación del mandato presidencial en marcha, ayer estuvo en Juárez Gabriela Jiménez, presidenta de la organización “Que siga la democracia”, cabeza promorenista que busca sacar la mayor cantidad de votos posible.

Para no dejar dudas de la unidad morenista en la entidad, acompañaron a Jiménez Godoy tanto Alejandro Pérez Cuéllar, coordinador a nivel municipal de los grupos que promueven la participación ciudadana, y el exdiputado federal Ulises García, coordinador estatal.

Junto con ellos, dirigen las labores en la frontera Cuauhtémoc Gutiérrez, José Luis Mercado y César Peña, quienes también tienen encima la responsabilidad de alcanzar una buena votación que valide, o al menos no deje en ridículo, a la 4T.

De aquí, Jiménez Godoy se fue a realizar una asamblea informativa en Nuevo Casas Grandes por la tarde y hoy se espera su presencia en la ciudad de Chihuahua.

En la capital, la presidenta de la asociación civil estará apoyada por el grupo morenista chihuahuense conformado por el coordinador estatal, el enlace de la AC en la entidad, David Esquivel, así como Zianya Sandoval, Osmand González, Hugo González, Jorge Maravé y el exdiputado Miguel Colunga.

La meta se mantiene alta para la entidad. Entre los 400 mil y el medio millón de votos el 10 de abril, que le abonen a la expectativa de reunir 38 millones de sufragios a nivel nacional para que el ejercicio sea vinculante.

***

Corre la especie entre los círculos políticos y empresariales de la ciudad que poderosos grupos de poder en algún nivel de gobierno andan en busca de “talentos” para el espionaje político.

Buscan a conocedores del chisme, del buen chisme, e inclusive a quienes conozcan de tecnologías para intervenir teléfonos tanto en llamadas como mensajería y redes sociales.

Parece que el objetivo es el fortalecimiento informativo, la información es poder, hacia los desafíos electorales que se avecinan hacia el 2024.

No alcanzamos detalles sobre la paga, pero aseguran es buena y será mejor entre finales de este año y principios del otro.