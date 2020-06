-Brincan al naranja con permiso de su hambre

-Ascendencia chihuahuense de juez ejecutado

-Quejas al chat: perdió la reforma por flojo

-La dejó sembrada ‘El Güerito’ antes de irse

Para la realidad no hay ley ni autoridad artificial que la detenga, de ahí que las costumbres sean convertidas en leyes y no viceversa. El grueso de los juarenses en las colonias precarias han estado retomando sus actividades económicas por la necesidad que no admite discusión, la necesidad de vivir.

Desde una cómoda oficina o desde su casa en la ciudad de Chihuahua, el gobernador, Javier Corral Jurado, decretó que sólo en aquel y otros municipios del estado reiniciarían algunas actividades económicas suspendidas por el coronavirus desde finales de marzo pasado.

Ha sido todo abril, todo mayo y lo que va de junio para centenas de miles de trabajadores obligados por ley a “quedarse en casa” pero sin opción ninguna de manutención alimentaria, menos para pagos de servicios, ni rentas. Literalmente la orden fue de no salir ni al parque.

La tardanza para la reapertura, la confusión e incumplimientos generados por la propia autoridad estatal, la discrecionalidad en la aplicación del famoso semáforo, ha obligado a enfrentar la realidad con la realidad.

Los comerciantes del Centro bajaron su actividad al principio de la cuarentena pero han reiniciado; Los Cerrajeros igual; La Chaveña está retomando a paso fuerte su “nueva normalidad”.

Pequeños restaurantes, expendios, fritanguería y múltiples actividades comerciales son desarrolladas nuevamente en grandes extensiones de banquetas y calles por las colonias Altavista, Anapra, Fray García de Francisco, Riberas del Bravo. Comida, ropa, refacciones, herramienta… de todo a la venta.

Esa es la microeconomía que está salvando a miles de hogares en la ciudad y rebasando la “instalación” del color naranja en el semáforo rojo del gobernador Corral, más preocupado por seguir ocupando un espacio en las pantallas de los medios electrónicos que por asomarse a ver las necesidades de la población.

Entre hoy y mañana la autoridad estatal deberá informar si coloca el semáforo justamente en naranja y permite el reinicio de actividades el lunes próximo, particularmente en el comercio formal, francamente el más golpeado a lo largo de la letal pandemia.

En palabras del presidente local de Canaco, Rogelio González, otra semana de semáforo en rojo implicaría mayor desastre para los sectores económicos formales mientras los informales seguirán ampliando sus actividades de acuerdo a la realidad, no cuando lo dicte el gobernador.

***

Pocos saben que el juez federal, Uriel Villegas, quien fuera ultimado junto con su esposa el lunes en Colima, tenía más que ascendencia chihuahuense.

Su abuelo, Uriel Villegas Ronquillo, es reconocido por los políticos de la vieja guardia como un buen hombre, propietario de la vieja empresa especializada en impresiones Vitográfica Boes, donde -nos dicen- que por un buen tiempo se imprimieron rotativos locales como La Voz de Chihuahua y otras publicaciones, como El Martillo.

Tiene entonces en la sangre antecedentes de tinta y rotativa vinculada -paradójicamente- a la izquierda.

El juez tenía buena fama entre quienes le conocían por su forma de trabajar en la impartición de justicia. La muerte en su propio hogar es una crítica severa al retiro de escoltas por parte del Gobierno federal, que una de sus hermanas denunció vía redes sociales.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dejado establecido que el juez fue ejecutado por su trabajo, ya que tenía en sus manos varios asuntos relacionados con el crimen organizado, en particular del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos, por supuesto, no son asunto menor. La Presidencia de la República deberá revalorar la custodia obligada para jueces que por los expedientes juzgados son altamente vulnerables.

***

La ganada fama de abúlico que se ha ganado el gobernador, Javier Corral, desde luego que sirve de mal ejemplo a sus subordinados. No hay mejor botón de muestra que el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Fernando Álvarez Monje.

El líder del grupo panista tuvo una semana completita para dictaminar la reforma electoral y dejó pasar los días hasta que la Diputación Permanente se la quitó de las manos.

Ayer durante la mañana en la Torre Legislativa, mientras el diputado Álvarez trataba de reorientar el paquete de iniciativas electorales del Palacio, sus compañeros se dieron vuelo con los adjetivos. El intercambio de mensajes en el chat legislativo azul fue desde las propuestas para salvar la votación hasta los insultos a su jefe, que dejó suelto un asunto prioritario.

De los 11 diputados panistas, ya se sabe, cuatro se mantenían en contra de la reforma por una rigurosa operación del grupo de la alcaldesa María Eugenia Campos; ella siempre se ha mostrado abierta, pero su gente sabe que sólo es un intento más por bloquearla y hacer candidato al senador Gustavo Madero, por eso han sabido oponerse al capricho corralista.

Otros seis diputados además de Álvarez Monje estaban puestos con su voto a favor del proyecto corralista. Son los que se quejaban de su disminuido coordinador.

Si el fin era madrugar con la decisión legislativa, les resultaba inexplicable por qué el coordinador no convocó a la Comisión de Participación Ciudadana en cuanto tuvo el turno de las iniciativas. Se cruzó de brazos desde el martes nueve de junio. El lunes 15 y el martes 16 hasta rechinaron en el suelo los largos colmillos del priista Omar Bazán y de las panistas Carmen González y Marisela Terrazas.

Total que perdió la reforma por flojo... Tal fue la conclusión del reducido grupo albiazul, que hacía maromas por juntar unos cuantos votos para el eventual dictamen que surja de las comisiones unidas en las que acabaron las propuestas de reforma.

***

Bien sembrada la dejó Rodolfo “El Güerito” Martínez antes de irse. Se trata de la directora de Educación del gobierno independiente, Beatriz Córdova Bernal, quien es de las pocas que ha mantenido el contacto con el exadministrador de la ciudad ahora que se fue del gabinete municipal.

Todavía no se sabe bien a bien el resultado de discretas llamadas entre la funcionaria de la administración de Armando Cabada y Martínez Ortega, desde la sorpresiva renuncia del segundo hace dos semanas. Pero es un hecho que, por diferentes razones, mantiene la comunicación abierta con el empresario del poderoso Grupo Roma.

El papel de la exdiputada federal de Movimiento Ciudadano en la administración está ligado a Martínez, tanto que si no es “El Güerito” candidato en algún proyecto independiente o partidista, ella estaría más que puesta para levantar la mano.

Esa cercanía le ha generado los más variados ataques por parte de integrantes del gabinete municipal. Provienen de los mismos que le colmaron el plato a Martínez, o sea de la gente del secretario técnico Víctor Valencia y de la directora de Desarrollo Social, Laura Domínguez. Ahora han arreciado por las conocidas versiones de la relación política constante entre Beatriz y “El Güerito”.

Y es cuestión de semanas para que el golpeteo tome mayor fuerza. Nomás que acabe la fase roja de la pandemia habrá un nuevo round.