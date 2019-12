Bowí o ViveBús

Los políticos y las soluciones que dan a los problemas no dejan de sorprenderme. El caso más típico es el del ViveBús. César Duarte, durante su gestión, dio nacimiento a un nuevo sistema de transporte urbano con paraderos, trayectos preestablecidos, carriles exclusivos, unidad troncal, rutas alimentadoras, modalidad de cobro del pasaje, etc., etc., etc. Quienes pagamos, además de los cientos de millones de pesos que costó hacer realidad el proyecto, fuimos los ciudadanos.

Soportamos estoicamente durante meses la construcción de la infraestructura necesaria para hacer funcionar el nuevo concepto y pedimos a los cielos que valiera la pena el coste y las molestias.

Pero no, no funcionó como se esperaba. La mafia camionera no se resignó a perder dinero y se rehusó a comprar camiones nuevos. Las chatarras siguieron circulando impunemente. Los paros laborales empezaron a presentarse de manera cotidiana afectando a las clases más desprotegidas de la ciudad de Chihuahua.

En 2016 vivimos las elecciones. Y el servicio camionero seguía igual o peor que antes. El programa ViveBús nunca funcionó. Las nuevas autoridades lideradas por Javier Corral heredaron la triple inconformidad: ciudadanía, usuarios y concesionarios. ¿La solución? Hacer valer los reglamentos alusivos al tema o mejor aún, si no funciona como ViveBús cambiémosle el nombre. Y así fue, lo rebautizaron primero como MetroBús, luego como Bowí y oficialmente Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano de Chihuahua. Borraron los símbolos del ViveBús, pintaron los de Bowí y como por arte de magia el servicio mejoró.

Y es aquí lo impactante ¿los vicios, falta de planeación, fallas de logística, incumplimiento de las promesas de los concesionarios y el alto costo de traslado se eliminarían con solo rebautizarlo? Por supuesto que no.

Y es que el transporte urbano en ciudad capital es pésimo por las siguientes razones: un gran número de camiones están en muy malas condiciones, el precio es muy alto (en la Ciudad de México con un boleto se puede viajar –en el metro- prácticamente a cualquier lugar. El trolebús cuesta tres pesos y las distancias de recorrido son muy grandes) sobremanera para quienes cuenta con menos recursos económicos porque los obligan a pagar el doble por transporte. Si una persona gana 200 pesos diarios y antes con un solo boleto iba de su casa a su trabajo, ahora tiene que pagar duplicado ese precio. Es decir, sólo para una persona el gasto representa un 18 por ciento de su sueldo. Falta sumarle si tiene hijos los cuales también se transportan a sus escuelas en camión. Es fácil inferirlo, una buena parte de su salario lo destinan a los camiones porque el Gobierno sigue empecinado en no permitirles el acceso de las colonias al centro y crear rutas lógicas y funcionales.

Ningún gobierno ha podido controlar al pulpo camionero. Y el actual no será la excepción. A principios del próximo año, después de que se anuncien las nuevas tarifas –porque los concesionarios se saldrán nuevamente con la suya- escucharemos que se signó un compromiso con los propietarios de las unidades en el cual éstos se obligan a adquirir vehículos nuevos, capacitar choferes, cumplir rutas, respetar horarios, uniformar conductores, prohibirles a los conductores usar sus teléfonos celulares mientras manejan. Nos prometerán que tampoco se le obligará al público a escuchar a todo volumen la música predilecta del chafirete, también que estos desempeñarán su trabajo con cortesía y amabilidad tanto para los usuarios como para los otros automovilistas y peatones y mil cosas más. Una vez vigentes los incrementos olvidarán nuevamente su seudo empeñada palabra.

No estoy de acuerdo con todos los subsidios. Pero en este caso son indispensables. Sin embargo, la autoridad estatal no los otorgará ¿por qué?… porque no le interesa auxiliar a la clase más humilde de Chihuahua. En este punto la austeridad sí alcanzará al Bowí – o ViveBús, como sigue siendo conocido por la gente porque no conozco a nadie que diga “Cuando tomé el Bowí”- y las ganancias llegarán a los bolsillos de los camioneros y por distintos medios a su principal cómplice: el gobierno.

Mi alter ego reflexiona: “La Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos” Larry Wilde.