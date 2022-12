-Borraron la ‘broma’ ofensiva pero no el alacrán

Exactamente una semana tardó la Subsecretaría de Transporte del Gobierno del Estado para redondear las pesquisas sobre las leyendas agresivas contra los niños y la tarifa correspondiente que deben pagar sus padres.

“Si no le gusta pagar por sus crías no las saque a pasear... No batalle”, decía en el camión 35 de la Línea 1 Unitec.

Ahora sabemos que es el camión 35 porque ayer fue detenido y su dueño multado; y hablamos en tiempo pasado de la leyenda porque fue borrada, pero no fueron quitados unos engomaditos con alacranes pegados en los cristales que la descubrieron, ni el número de unidad que la autoridad estatal se había guardado para sus indagatorias.

Tenemos en versión digital de La Columna las fotografías con el antes y después de los espacios donde estuvieron los “anuncios”.

El concesionario del camión también cambió la ruta de la unidad para despistar a los inspectores, pero finalmente fue ubicada y sancionada igual que la otra –el 108, del que dimos santo y seña aquí el pasado fin de semana- cuya leyenda burlona decía que los niños de cinco años pagan pasaje “parados, sentados, acostados o levitando”.

Sobra señalar de nuevo las condiciones bastante deplorables también de este camión igual que prácticamente el 95 por ciento de todas las ruteras que le prestan servicio de transporte colectivo a los juarenses. Un modelo evidentemente viejo con asientos en pedazos.

Esa es la parte que el Gobierno estatal, a través de la Subsecretaría de Transporte, se ha comprometido a poner en orden y para lo cual ha empezado con la creación de una nueva ley que no aceptará en poco tiempo camiones más viejos que hasta 10 años.

Debe esperarse igual firmeza en ese cumplimiento igual que la caza de concesionarios abusivos.

Dicen los que estuvieron en la casona de Francisco Villa, donde está ubicado el Museo del General (allá en la ciudad de Chihuahua), que Marcelino Gómez Brenes, el representante del Bienestar, fue el primer sorprendido por el anuncio del secretario de Gobernación, Augusto López, que relanza a la palestra nacional a Cruz Pérez Cuellar.

El anuncio consiste en que será Cruz, como alcalde de Ciudad Juárez, el coordinador nacional de la mesa de seguridad de los alcaldes, designación que pasa por encima de muchísimos alcaldes, casi tres mil y cientos de morenistas que ocupan capitales importantes.

La cara de sorpresa de Gómez tiene como razón única las diferencias que su patron, Juan Carlos Loera, sostiene con el edil, con quien sigue disputando la bendición para competir a la gubernatura en el lejano –pero a la vez cercano- 2027.

El segundo sorprendido fue precisamente el privilegiado por el anuncio, porque la propuesta estaba en el tintero, pero no se había aún concretado. Andaba tras la liebre, pero no sabía que ya era suya.

La ausencia de Juan Carlos es inexplicable al menos en la cortesía elemental de atención a quien ocupa el segundo lugar en la estructura del Gobierno federal, solo por debajo del presidente López Obrador.

Tendría que haber estado ahí, fuera de cualquier disculpa enviada a través de Gómez Brenes.

El evento para conmemorar el trágico asesinato del General Villa tuvo como organizadora a la diputada federal, Andrea Chávez, quien no oculta su cercanía con Cruz, y le convida por supuesto estas jugadas políticas de altos vuelos, de la cual fue hasta usufructuaria la presidenta del Congreso del Estado; Adriana Terrazas, multigolpeada e ignorada por Loera, Brighite y demás morenistas de esa ala radical.

Ya entrados en gastos, Andrea, Cruz, y Adriana, agasajaron al secretario de Gobernación con un buen corte de carne y botella de vino tinto, en el exclusivo restaurante capitalino Great American, de Plaza Paseo Central.

En la comida, a la cual asistieron Marcelino Gómez, el delegado de Gobernación, Héctor Aguilar; la diputada federal, Lilia Aguilar, hubo festejo por onomástico para la también legisladora Susana Prieto, la aguerrida laboralista juarense.

Parece que no fue convidado el diputado Primoreno, acusado en sendos espectaculares por traidor a la democracia, Daniel Murguía Lardizábal.

Desde el año 2019, según lo demuestra la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda a una solicitud de información añeja, había sospechas sobre la corrupta relación entre el despacho privado López Elías Finanzas Públicas y la administración de Javier Corral, para lucrar con el manejo de la deuda pública.

Dicho documento (imagen en versión digital) fue firmado por Abril Portillo de la Fuente, la abogada encargada de ocultar y maquillar toda información de la dependencia que encabezó Arturo Fuentes Vélez, quien desde hace unos meses pasa más tiempo en El Paso que en Chihuahua, tal vez para no arriesgarse mucho en las calles de la capital.

Puede verse que quien solicitaba la información buscaba los contratos 2016, 2017, 2018 y 2019 del gobierno de Corral y el despacho de asesores en finanzas públicas de Pedro López Elías, porque en la fecha de la solicitud y la respuesta ya flotaba en el ambiente la sospecha de los vínculos del golfista con los contadores de la Ciudad de México.

La tajante respuesta de que no había contratos con López Elías en esos años, compromete la escasa credibilidad que tuvo el corralato; también hace ver lentos los trabajos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que apenas ahora reveló irregularidades en la cuenta pública por el manejo de la deuda, por hechos ocurridos entre 2019 y 2020.

La ASE reportó incumplimientos en un convenio por el que Hacienda pagó 98.6 millones de pesos a un despacho por asesoría para la reestructura de la deuda pública, pero sin evidencia alguna de que los servicios se hubieran prestado. Vaya coincidencia entre las causas penales del corralato contra los duartistas y este enjuague de Hacienda.

Un servicio de este tipo para reestructurar la deuda conlleva una enorme cantidad de entregables técnicos y jurídicos, con proyectos de licitación, de decreto del Legislativo y de contratos. Es enorme el trabajo requerido para justificar pagos por casi 100 millones de pesos, sin embargo, no hay evidencia alguna de dicha labor.

Claramente, Hacienda no hizo su trabajo ni el despacho hizo lo propio, nomás recibió los pagos. El servicio que prestó fue muy pobre y con el tinte de un enorme desvío de recursos que embarra tanto a la privada como al exsecretario Fuentes Vélez y su jefe durante el quinquenio pasado.

Aunque no reportan avances recientes, tanto el Gobierno del Estado como de la administración municipal de Cruz Pérez Cuéllar, sí tienen planes de meterle cuchillo a las partes inútiles de las ciclovías, consideradas por los juarenses como uno más de sus problemas y no como una aportación a las soluciones de movilidad que requiere la ciudad.

Analizar a fondo los problemas que representa la desastrosa obra del Gobierno estatal anterior, es compromiso en el que ha avanzado el equipo del alcalde, quien no ha quitado el dedo del renglón en eso de corregir los yerros cometidos por los funcionarios estatales del pasado, con anuencia de otros actores municipales.

Claro que la decisión no puede tomarse de un día para otro ni hacerse únicamente por cuenta de la autoridad municipal, dado que se trata de un proyecto a cargo de las autoridades estatales.

Es aquí donde entra la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que encabeza Carlos Aguilar García, quien tiene tantos frentes abiertos en Juárez con la ciclovía avanza a paso de tortuga, sin que ello quiera decir que no la tiene dentro de su agenda de prioridades.

La coordinación entre ambos niveles de gobierno es indispensable para la eliminación de las rutas, que tal vez no sea de todo el trazado de millonarios vialetones instalados en enormes tramos, pero sí al menos para los que mayores problemas causan a la circulación.

En la mira están esos tramos que obstruyen propiedad privada y los que restan hasta dos carriles de circulación en las avenidas grandes. Estos son dos de los graves problemas del dichoso proyecto que desde sus inicios dio muestras de que se hizo sin la mínima planeación.