Bienvenidos fiscales Jáuregui y Salas

“Le pido perdón a Dios y a toda la gente por haber matado a tantas personas inocentes. Estamos enfermos de poder yo, mi hermana, el gobernador y todos lo de la Línea”

Mario González Rodríguez, año 2010

Hermano de Patricia González, exprocuradora, en un video que circuló en internet.

Ciudad Juárez, Chihuahua, enero 17 de 2008, captura la DEA en El Paso, Texas a Saulo Reyes Gamboa, exjefe de la Policía Municipal de Ciudad Juárez en la Administración de Héctor Murguía Lardizábal, justo tenía tres meses de haber dejado el cargo policíaco en octubre 10 de 2007 en el cambio de administración de municipal donde arribo el Lic. José Reyes Ferriz, alcalde para el período de 2007 a 2010 del Ayuntamiento de Juárez. S Saulo Reyes se le acusó de coordinar el cruce de un cargamento de mariguana de mil libras, que fueron trasladadas para su almacenamiento a una vivienda en la zona de Horizon City al este de la ciudad de El Paso.

Aquel día causó expectativa la detención, por su reciente renuncia al cargo de jefe de la Policía Municipal, segundo al mando, abajo del exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Moreno, pues Reyes Gamboa era un personaje en la sociedad juarense muy conocido en diversos ámbitos, había sido funcionario de segundo nivel de las administraciones municipales panistas de los alcaldes Ramón Galindo Noriega y Gustavo Elizondo Aguilar.

Saulo llega a la administración de Héctor Murguía el 23 de enero de 2007 a petición expresa de la Coparmex Juárez, organismo empresarial que al día de hoy mantiene una filiación con el PAN y que en ese entonces el presidente Ernesto Anaya Silva dijo que el organismo avalaba que el socio de ese gremio el empresario Saulo Reyes Gamboa se sumara a la administración al cargo de director de Policía. Reyes Gamboa llegó ese día al cargo policíaco, más legitimado que cualquier otro funcionario de esa época que yo recuerde. Por lo que la detención de Saulo, de manera inmediata, provocó que se acordara de conocer a Saulo, todos los políticos y empresarios se desligaban de haberlo conocido, como si hubiera llegado una pandemia de paranoia y perdida de la memoria de corto y largo plazo, por lo que cuatro días después de la detención de Saulo, el teniente de la Policía Municipal de Juárez, Julián Cháirez Hernández del Distrito Aldama es acribillado a bordo de una unidad de la Policía y así es como comienza la historia, que ya todos sabemos….

En el año de 2008 en Ciudad Juárez inicia guerra, lo que provocó que llegado el año 2009 y 2010 Ciudad Juárez fuera la ciudad más violenta e insegura del mundo, con momentos donde se asesinaban hasta 30 personas en un solo día, se contabilizaban hasta 300 muertes violentas al mes y un total de tres mil asesinatos tan solo en el 2010, su año más violento, tiempo en que la procuradora Patricia González Rodríguez actuaba como lideresa de un cartel junto con su hermano Mario, que daño causó Reyes Baeza con una criminal así como fiscal general del estado, afortunadamente, llegó la elección del alcalde y gobernador en Juárez y Chihuahua respectivamente.

Le toca el 4 de octubre de 2010 a César Duarte como gobernador, tomar el mando con violencia en todo el estado, pero en especial Juárez en llamas, con una economía en decadencia, la maquiladora huyó de la ciudad, los restaurantes, bares y comercios cerrados por los actos de violencia, extorsiones y secuestros, el desempleo a niveles preocupantes y la inversión desaparecida, no se veía en ese entonces solución alguna, llegaban expertos en seguridad de Colombia, Italia, EU, etc., que hablaban de un tiempo entre cinco a 10 años para que se inicie una recuperación, conforme a los antecedentes que ellos narraban conforme a su experiencia en las ciudades donde se logró recuperar la seguridad en algún grado, recuerdo escuchar esas conferencias donde planteábamos que si seguíamos 1 o 2 años más así, se iba a acabar en su totalidad la calidad de vida de la ciudad y tendríamos que emigrar a otro estado, la situación era la más grave, pues Juárez estaba por demás diagnosticada su problemática por decenas de expertos, pero nadie daba una solución a corto plazo.

Fue el momento en el que se planteó la estrategia Todos Somos Juárez, que fue una serie de esfuerzos interinstitucionales de los tres niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y hasta la iglesia católica y evangélica, donde se plantearon dos vertientes para focalizar todos los esfuerzos y los recursos que fue primeramente la de seguridad que la encabezaría el fiscal General, Carlos Manuel Salas y el fiscal Zona Norte Jorge González Nicolás donde se sumaría todo lo relacionado con los órganos preventivos de seguridad, la procuración e investigación del delito y el Poder Judicial y por otro el otro lado, la Política Social encabezado por el secretario de Desarrollo Social en el Estado Dr. Fernando Uriarte Zazueta y el subsecretario de Desarrollo Social de la Zona Norte, todo esto entre 2010 y 2012, área que sumó los rubros de la salud, la educación, el empleo, la economía etc.

Hubo una recuperación en menos de dos años que le devolvió a Juárez una paz significativa al punto de empezar a salir de casa, una recuperación económica impresionante y un detonante en el empleo que llevo a Chihuahua a encabezar las listas de mayor porcentaje de nuevo empleo a nivel nacional, la ciudad y el estado se recuperaban a pasos agigantados.

¿Razones que provocaron la recuperación? Alto a la impunidad, con el endurecimiento de penas al punto de aprobar la cadena perpetua para extorsionadores y secuestradores, profesionalizando las fiscalías y haciendo efectivo el sistema penal oral acusatorio, de esa forma impidiendo la puerta giratoria y capturando a diario a bandas completas de criminales, así como el manejo social, de recuperación de espacios públicos, mediante la organización social, promoviendo la participación ciudadana, programas de empleo temporal, llevar jornadas de salud a todas las colonias, entrega de apoyos asistenciales, creación de centros comunitarios y espacios deportivos y culturales, gestión social y llevando los servicios del gobierno a las colonias cada semana, eran tiempos donde se visualizaba la cercanía del gobierno con la gente, sin precedente.

Para nada estamos ahora en la situación de aquel tiempo, pero la historia nos habla de que hay una muy delgada línea entre la aparente paz y la guerra, no podemos olvidar la historia porque si no quedaríamos condenados a repetirla, los diversos bandos del narcotráfico han existido en forma desde los años 80’s y muy difícilmente se les va a lograr erradicar por ahora y menos con la absurda política de abrazos y no balazos de AMLO, puesto que es a la Federación a la que le corresponde enfrentar y vencer a los carteles de la droga, a los municipios y al estado le corresponde la prevención del delito y la investigación de los mismos del fuero local, no es justo que le achaquen a la gobernadora Campos todos los problemas del Estado y mucho menos las negligencias del presidente AMLO.

El Jueves Negro fue una advertencia de El Neto y sus Mexicles, llegó la Gran Fuga e hizo ver claramente que no se debe jamás desestimar una agrupación de este tipo, sino ir a enfrentarla, mi reconocimiento público al director de la Agencia Estatal de Investigaciones Arturo Zuany Portillo por la labor de captura del El Neto y la recaptura de más de 22 reos fugados de los cuales faltan ocho aprox y que no dudo que en los próximos días se estará anunciando su recaptura, enhorabuena.

La gobernadora Maru Campos, acertó en dar, la importancia que requiere el tema de seguridad en Ciudad Juárez, designar al exsecretario General de Gobierno, Cesar Jáuregui Moreno, con sus muy reconocidas habilidades para fomentar la Gobernanza, generar equilibrio de fuerzas políticas y sociales y si con el carácter y mano dura en decisiones de orden público y actos de autoridad, el nombramiento de Jáuregui cayó con fuerza, pocas voces repudiaron la asignación y muchas catalogaron el acto como un exceso, como si hubieran nombrado a alguien sobre calificado para el cargo, si bien la especialidad de Jáuregui no va encaminada totalmente la procuración de justicia, por años y en sus diversos cargos de Secretario del Ayuntamiento y el último año ya en el Gobierno del Estado siendo anfitrión semana con semana de la Mesa de Seguridad pues nunca ha dejado de tener el Timing de los temas de seguridad, pues es un líder y el líder no es el que lo sabe todo sino el que tiene equipo y sabe delegar porque se rodea de los mejores perfiles, como lo es el caso de Carlos Manuel Salas como fiscal en Juárez que dicho anteriormente fue un protagonista en la devolución de la seguridad y la paz a este estado y principalmente a Juárez, de 2010 a 1013 como fiscal General.

Reconozco la entrega y compromiso, que tiene el fiscal General Cesar Jáuregui por la gente de este estado, un funcionario de puertas abiertas, no solo por Juárez o chihuahua capital, sino por todos los municipios, pues en estos 16 meses de gobierno abrió las puertas a todos los alcaldes del estado y actores de la sociedad para escuchar y palpar la situación que aqueja cada rincón del estado, no solo política y socialmente sino en materia de seguridad y ahora con esta nueva asignación tendrá que hacerse de un equipo de confianza que trabaje para el rumbo que le marque.

“Para poder solucionar la problemática que nos aqueja, tengo que rodearme de colaboradores que sean mejores que yo, en cada una de sus áreas, de esa forma lograremos poner orden a la mayor brevedad”, eso me lo dijo Cesar Jáuregui, en lo personal, el día que le tomó protesta al nuevo fiscal de la zona norte Carlos Manuel Salas en Ciudad Juárez el 27 de enero de este año. Aplaudo la manera de pensar, el ideal con que toma el mando el nuevo fiscal General y le deseo todo el éxito a él, a Carlos Manuel Salas y a la gobernadora Maru Campos, porque si a ellos les va bien, a todos no irá bien, porque tenemos fiscales comprometidos, que se jugarán la vida por los chihuahuenses, por los juarenses…