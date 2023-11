Batres, ¿víctima o no de la AI?

Ciudad de México.- Circuló hace unos días un audio en donde se escucha al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, diciéndole vía WhatsApp a alguno de sus operadores políticos, lo que debe hacer para debilitar la candidatura de Omar García Harfuch y fortalecer la de Clara Brugada, quienes compiten por la candidatura morenista a la jefatura de gobierno de la CDMX.

De inmediato, Batres negó, a través de X, que el audio fuera real: "Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México. Aclaro que es totalmente falso. Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real".

Quienes lo conocen me dicen que el morenista nunca diría lo que supuestamente dijo a través de un teléfono o un celular. Uno de ellos me dijo que el funcionario tiene una cuenta de WhatsApp que raramente utiliza y que prefiere comunicarse personalmente con otras personas, cara a cara, especialmente cuando se manejan temas sensibles o delicados. "Es un paranoico cuando se trata de estos asuntos", me dijo otro.

Sin embargo, de acuerdo con el diario defeño Publimetro, "La versión móvil de la aplicación Ai-SPY señaló que el audio donde Martí Batres supuestamente pretende afectar la carrera política de Omar García Harfuch, de cara a las elecciones de 2024, es 99.5% voz humana y no producido por Inteligencia Artificial (IA). Ello, tras correr el audio en el software en formato MP3". La aplicación puede descargarse en www.ai-spy.xyz.

Afortunadamente para el gobernante de la CDMX, lo que pudiera ser un escándalo mayúsculo no lo ha sido, por lo menos hasta ahora, en vista de que la atención nacional durante los últimos días ha estado centrada en el huracán Otis, los estragos que causó y la mala y lenta reacción del gobierno federal y de los gobiernos de Guerrero y Acapulco para enfrentar la emergencia y auxiliar y proteger a los cientos de miles de damnificados.

Casos como el del jefe de gobierno se van a multiplicar porque la IA, herramienta que tiene el potencial de transformar nuestra sociedad positivamente, también puede distorsionar la realidad y socavar los cimientos de la democracia.

Hay muchas maneras en que la IA alterará para mal la competencia política y la democracia. Por ejemplo:

Los denominados deepfakes, que son videos o audios manipulados para difundir falsedades con una apariencia tan convincente que incluso el ojo crítico o aplicaciones como Ai-SPY pueden ser engañados. Las implicaciones son graves: desde ensuciar injustamente la imagen de un servidor público hasta confundir a los electores con mensajes fraudulentos que podrían influir en su voto.

La IA permite que haya una mayor manipulación en redes sociales para, por ejemplo, inflar artificialmente el apoyo a una causa o para acallar las voces de la oposición a través de una legión de bots, distorsionando así la percepción pública de lo que es popular o veraz.

La desinformación, amplificada por la IA, puede esparcirse con una rapidez y alcance que eclipsan los esfuerzos humanos, llenando el espacio cibernético de ruido y dificultando el discernimiento de los hechos.

La política siempre ha sido sucia, la IA contribuirá para que sea asquerosa y repugnante.