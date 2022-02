Bares y restaurantes son parte del problema

En los últimos días las cifras de ocupación hospitalaria por infectados de Covid-19 se han incrementado a niveles similares de noviembre de 2021 cuando el semáforo se encontraba en color rojo. A pesar de que las autoridades han decidido no modificar el semáforo y dejarlo en amarillo, han permitido que los establecimientos como restaurantes y bares continúen operando en la ciudad.

Ciertamente, las condiciones actuales de la variante Ómicron son diferentes a las de la variante Delta, la cual era la que predominaba en noviembre del año pasado. En este sentido, se ha visualizado que la variante actual presenta un mayor índice de contagios, pero la propensión a defunciones es menor; en otras palabras, aunque es más contagiosa la gente tiene menos probabilidades de morir. Con base al razonamiento anterior las autoridades estatales han decidido no cambiar el color de la semaforización.

Pareciera que, aunque los niveles de contagio van al alza, las cosas están bajo control, y este sentimiento (que podría ser falso) no ayuda mucho puesto que algunos dueños de bares y restaurantes han decidido no respetar el foro permitido ante las condiciones actuales de salubridad.

Los representantes de las diferentes organizaciones de comerciantes en la ciudad, entre ellas la Canirac (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), ha mencionado que “regresar al semáforo rojo sería una catástrofe para la economía”, y sin duda alguna están en lo correcto, regresar a aquellas medidas donde se obligó a muchos a limitar la entrada a sus negocios o peor aún, mantener las puertas cerradas, sería un daño del cual costaría muchos meses, sino es que años, volver a levantarse.

Sin embargo, pese a la amenaza latente de que lo anterior pudiese ocurrir, algunos restaurantes y sobre todo los bares, no han puesto de su parte para evitar a toda costa regresar al temible semáforo rojo. Lo anterior se basa en que cada fin de semana es notorio ver como los bares de la zona del bulevar Gómez Morín se mantienen al tope. Y cuando se refiere al tope no quiere decir al máximo permitido según la Secretaría de Gobernación, sino al tope de su capacidad. En estos lugares la sana distancia pasa a tercer plano, y no se diga del uso de cubrebocas, que solo se utiliza para ingresar o salir del lugar, pero que dentro del mismo los clientes no tienen la mínima preocupación por utilizarlo, y los meseros y gerentes tampoco hacen por pedir que lo utilicen.

Es evidente que a los dueños de ciertos bares y restaurantes les importa poco la salud de la clientela y sus empleados, pues para ellos es preponderante la ganancia que pueden obtener noche con noche. Y es que en este caso sale más barato el caldo que las albóndigas, pues en caso de ser sancionados por las autoridades, con la mano en la cintura pagan la multa correspondiente para volver a abrir al día siguiente de ser clausurados, solo para volver continuar cometiendo las mismas irresponsabilidades. Por ello, muchos ciudadanos se preguntan ¿cómo es posible que las escuelas sigan cerradas, pero los bares estén operando a su máxima capacidad? ¿Será que el derecho a la diversión y recreación está por encima del de la educación y la salud?

En conclusión, podemos observar que aquellos que la lloran tanto por la imposición de las medidas, en gran parte son los mismos que no ponen su granito de arena para mejorar o de perdida contener la situación. Definitivamente este escenario pandémico requiere de la acción de todos nosotros, y cualquiera que esté contra corriente no es más que un estorbo en el camino hacia el progreso.